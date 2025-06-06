Asus представила ROG Strix GS-BE18000 — роутер Wi-Fi 7 с пропускной способностью до 18000 Мбит/с

Раздел Технологии выходит при поддержке

Геймеры нуждаются не только в мощных игровых системах, а также в производительном сетевом оборудовании. Именно для таких требовательных пользователей Asus создала новый роутер ROG Strix GS-BE18000. Это техника для тех, кто знает, чем загрузить пропускную способность в 18 тыс. Мбит/с и имеет передовой игровой ПК или ноутбук.

Новый Asus ROG Strix GS-BE18000 поддерживает новую спецификацию Wi-Fi 7 и работает сразу в трех диапазонах: 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Все вместе они выдают до 18000 Мбит/с пропускной способности. Конечно, это теоретический максимум в совокупности, но цифра впечатляет. В реальных условиях все немного скромнее:

2,4 ГГц — до 688 Мбит/с

5 ГГц — до 5764 Мбит/с

6 ГГц — до 11 529 Мбит/с

Понятно, что далеко не все смартфоны и планшеты уже поддерживают Wi-Fi 7 и диапазон 6 ГГц, но компьютеры и ноутбуки можно обновить с помощью отдельной карты Wi-Fi 7 (цена на Amazon стартует от $49).

Роутер ROG Strix GS-BE18000 имеет 8 внутренних антенн — они не торчат, как щупальца осьминога или лапки паука. Как для Asus, дизайн довольно сдержанный. Новинка предлагает порты на все случаи жизни: 1 порт WAN (для модема), 7 Ethernet-портов (все 2,5 Гбит/с), 1 USB 3.2 Gen 1.

Как и подобает роутеру с логотипом ROG, он умеет расставлять приоритеты — например, выделять трафик для игр, чтобы ничего не тормозило в разгар битвы. Также можно создавать отдельные SSID, например, для LAN-вечеринок. К тому же, маршрутизатор поддерживает создание mesh-сетей — как через Wi-Fi, так и через проводное соединение. То есть можно бесшовно покрыть большой дом или квартиру, не устраивая танцев с бубном возле каждого повторителя.

А теперь плохая новость. Этот скоростной роутер пока не продается. Цена Asus ROG Strix GS-BE18000 также пока не разглашается. Учитывая характеристики и возможности, она будет немалой.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источник: notebookcheck

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.