Видеообзор Apple AirPods Pro







AirPods Pro – это сегодня одно из лучших решений среди полностью беспроводных наушников с активной системой шумоподавления. Apple удалось вместить в одном продукте сразу несколько важных для пользователей таких устройств преимуществ, из которых я отмечу стабильное и быстрое подключение с низким уровнем лагов, довольно удобную посадку и высокую автономность. И пускай качество звука в AirPods Pro не дотягивает до лучших представителей класса полностью беспроводных наушников, но оно достаточно хорошее и лучше, чем у предыдущих моделей AirPods.