Видеообзор iPhone 11 — флагманский смартфон Apple
Моделей в линейке: 36
Диапазон цен: 22 320 − 38 250 грн
Видеообзор iPhone 11 – флагманского смартфона Apple, который рассчитан на массовую аудиторию и по характеристикам соответствует этому статусу. У него похожий на старшие модели дизайн, такая же функциональность и, если не считать телефото модуль, то такие же основная и сверхширокоугольная камеры. По сравнению с прошлогодним iPhone Xr в новинке не так много изменений, но самое важное – это способность основной камеры делать качественные ночные снимки, которые не уступают ни старшим моделям, ни топовым устройствам других производителей.