Видеообзор iPhone 11 — флагманский смартфон Apple







Видеообзор iPhone 11 – флагманского смартфона Apple, который рассчитан на массовую аудиторию и по характеристикам соответствует этому статусу. У него похожий на старшие модели дизайн, такая же функциональность и, если не считать телефото модуль, то такие же основная и сверхширокоугольная камеры. По сравнению с прошлогодним iPhone Xr в новинке не так много изменений, но самое важное – это способность основной камеры делать качественные ночные снимки, которые не уступают ни старшим моделям, ни топовым устройствам других производителей.

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