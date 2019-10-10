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Видеообзор iPhone 11 — флагманский смартфон Apple

Видеообзор iPhone 11 — флагманский смартфон Apple



ЛинейкаApple iPhone 11
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 36
Диапазон цен: 22 320 − 38 250 грн

Видеообзор iPhone 11 – флагманского смартфона Apple, который рассчитан на массовую аудиторию и по характеристикам соответствует этому статусу. У него похожий на старшие модели дизайн, такая же функциональность и, если не считать телефото модуль, то такие же основная и сверхширокоугольная камеры. По сравнению с прошлогодним iPhone Xr в новинке не так много изменений, но самое важное – это способность основной камеры делать качественные ночные снимки, которые не уступают ни старшим моделям, ни топовым устройствам других производителей.

Также читайте текстовый обзор iPhone 11

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