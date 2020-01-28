Видеообзор смартфона Samsung Galaxy A51







Samsung Galaxy A51 – достойное обновление популярной в прошлом году модели Galaxy A50, но не без недостатков. Новинка получила более современный дизайн и чуть большую диагональ экрана при практически таких же размерах корпуса, плюс основная камера обзавелась достаточно качественным макро-модулем. Посетовать можно, пожалуй, лишь на чуть снизившуюся автономность да производительность, которая осталась практически на том же уровне.

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