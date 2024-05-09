Dell будет отслеживать перемещения и присваивать рейтинг «прогульщикам» офиса

Американская компания Dell после изменения политики по ремоуту усиливает контроль за работниками. В частности, отслеживает физическое перемещение и следит за VPN-соединениями.

Об этом сообщил The Register со ссылкой на анонимные источники.

13 мая Dell решила пересмотреть внутренние положения по удаленной работе. При этом у работников есть возможность работать на ремоуте более 10 лет.

С мая компания классифицирует своих работников на 2 категории:

те, которые полностью на ремоуте;

гибридные работники.

Последние должны посещать офис Dell по крайней мере 39 дней в квартал. А те, кто полностью на ремоуте, не имеет права на повышение.

Dell по бейджам будет отслеживать перемещения сотрудников и следить за VPN-соединением. Это позволит подтвердить, что они находятся в офисе.

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Как сообщается, методы Dell также будут включать систему цветового кодирования. Dell «планирует сделать данные о еженедельных посещениях сайта по отслеживанию бейджей через программное обеспечение управления человеческим капиталом корпорации и предоставить им цветные рейтинги, которые суммируют их статус»

Работников будут «разрисовывать» в зеленый, желтый и красный цвет.

Другой источник сообщил, что тех, кто не появляется в офисе, будут направлять к главному операционному директору Dell Джеффу Кларку.

По иронии судьбы, именно Кларк поддерживал в начале пандемии идею полного ремоута.

Пока неизвестно, сколько именно работников Dell работают удаленно. Тот же The Register утверждает, что в США на ремоуте примерно 50% сотрудников.

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Напомним, в марте Dell попередила всех работников на ремоутечто без посещения офиса они не будут иметь права на повышение.

Работа на ремоуте довольно долгое время была одним из корпоративных стандартов компании. От 10% до 15% работников практически никогда не появлялись в офисе.

Такая гибкость позволила компании стать привлекательным работодателем в постковидную эру. Теперь же там считают, что «личные связи в сочетании с гибким подходом имеют решающее значение для стимулирования инноваций и дифференциации ценностей».

В течение последнего финансового года Dell Technologies сократила 13 тыс. сотрудников.