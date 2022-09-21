«Талибан» запретил PUBG и TikTok в Афганистане за... «пропаганду насилия» и «аморальный контент»

PUBG: Battlegrounds заблокируют на следующие три месяца за «пропаганду насилия» (что звучит весьма странно для воинствующей группировки Талибана), а также «введение молодежи в заблуждение».

Талибы вернулись к власти в августе прошлого года после краха правительства, которое поддерживало США, и вывода американских войск. Группировка обещала «более мягкий подход к правительству», но с того момента только и делает, что ограничивает права, в особенности для женщин.

С тех пор неоднократно выдавались запреты на просмотр некоторых фильмов, сериалов и каналов, а также прослушивание музыки, которые, по мнению Талибана, вмещают «аморальный контент».

В апреле 2022 года очередным запретам подверглись игра PUBG и социальная сеть TikTok – так как они «сбивают с пути» молодежь Афганистана. На недавней встрече между представителями Министерства связи Афганистана, правоохранительных органов шариата и представителями службы безопасности было принято решение ввести запрет на использование PUBG на 90 дней, а TikTok — на 30. Мобильные и интернет-провайдеры получили приказ обеспечить ограничение доступа к приложениям. Запрет PUBG, в первую очередь, касался его мобильной версии.

Курс QA Вивчайте важливi технології для тестувальника у зручний час, та отримуйте $1300 уже через рік роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

TikTok и PUBG в последнее время становились все более популярными в Афганистане, так как талибы продолжали активно блокировать другие виды развлечений. По данным, предоставленным TikTok, в приложении зарегистрировано более 300 тысяч пользователей из Афганистана. Около 67% аудитории — люди в возрасте от 25 до 34 лет. Основная часть пользователей из Афганистана — это мужчины (их около 96%).

Также около 100 000 одновременных игроков заходили в PUBG в начале года, что привело к «моральной панике» в стране – Министерство по делам хаджа и религий заявило, что игра вредна для психического здоровья, и предупредило, что она может привести к насилию.

Афганистан — не единственная страна, которая запретила PUBG и TikTok. Они также вошли в список с двумя сотнями приложений, которые Индия запретила в 2020 году из-за их связи с Китаем. Тогда местное правительство заявило, что приложения «занимались деятельностью, которая наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, защите Индии, безопасности государства и общественного порядка». Пакистан запретил PUBG из-за чрезмерной зависимости и плохого влияния на детей, а для фанатов из Китая разработали специальную «облегченную» версию онлайн-игры под названием Game for Peace.

Источник: Techspot