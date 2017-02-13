Экспресс-обзор маршрутизатора TP-Link Archer C3150

Сегодня мы познакомимся с новым флагманским роутером TP-Link Archer C3150. В очередной раз устройство предлагает не только обновленный дизайн, но и характеристики. «В рукаве» Archer C3150 сравнимая с более дорогими маршрутизаторам платформа и поддержка стандарта 802.11 ac wave 2.

Комплект поставки

Archer C3150 поставляется в стандартной для устройств TP-Link коробке, а глянцевое покрытие, наверное, должно намекнуть — перед нами флагман. Впрочем, содержимое привычно: роутер, съемные антенны, крупный блок питания на 60 Вт, Ethernet кабель и документация.

Дизайн

После довольно брутального Archer С3200 новый Archer C3150, наоборот, отличается спокойным видом, который хорошо впишется в интерьер большинства офисов и квартир.

Кроме внешних антенн на нем нет никаких выступающих элементов. Углы скруглены, толщина корпуса по меркам флагманских роутеров небольшая и одинаковая по всей площади. В какой-то степени Archer C3150 выглядит плоским. В горизонтальном положении он занимает относительно много места, зато будет хорошо смотреться на стене. Для последнего на днище есть два специальных отверстия.

Половина верхней части и все днище украшены вентиляционными отверстиями.

Производитель не забыл уделить внимание деталям. Клавиша на крышке визуально делит корпус пополам и отвечает за включение и выключение статусных диодов. Ее «продолжает» полоска полупрозрачного пластика, маскирующая красиво оформленные и информативные статусные индикаторы.

Основные разъемы расположены сзади: WAN, четыре LAN, разъем питания и кнопка включения. Слева можно найти отдельную клавиши включения Wi-Fi, сброса настроек и WPS, а также по одному разъему USB 2.0 и 3.0.

Функциональность

TP-Link Archer C3150 — маршрутизатор класса AC3150, создающий две беспроводные сети с пропускной способностью 1 Гб/с (2,4 ГГц, 802.11n) и 2167 Мб/с (5 ГГц, 802.11 ac). Все сетевые порты гигабитные. Кроме стандартных для подобных устройств технологий Beamforming и MU-MIMO, Archer C3150 может похвастаться поддержкой последней ревизии стандарта 802.11ac wave 2. Это позволяет ему работать в режиме MU-MIMO с четырьмя устройствами одновременно, включает увеличенную ширину канала связи и поддержку большего количества каналов на частоте 5 ГГц.

Также поддерживается Smart Connect — вместо двух Wi-Fi сетей разной частоты маршрутизатор может создать одну с общим названием и самостоятельно определяет, на какой частоте лучше подключить конкретного клиента. Поддержка Broadcom NitroQAM (1024-QAM) позволяет достичь максимальной производительности при использовании совместимого оборудования.

В качестве аппаратной платформы производитель использовал двухядерный чип Broadcom BCM4709C0KFEBG с тактовой частотой 1,4 ГГц и 256 МБ оперативной памяти. Эта же платформа используется, например, во многих флагманских устройствах ASUS.

Для настройки роутера используется привычный веб-интерфейс, переведенный на популярные языки. Он ничем не отличается от других актуальных моделей компании. Пользователю доступен пошаговый способ первой настройки маршрутизатора, а в дальнейшем можно выбрать между базовым и полным представлением списка параметров.

Также управлять основными функциями можно с помощью смартфона и приложения Tether.

Тестирование

TP-Link Archer C3150 использовался в качестве основы домашней сети в многоквартирном доме, были подключены три компьютера и смартфоны. За время тестирования мы не заметили каких-либо проблем со стабильностью работы и производительностью устройства при любой нагрузке; Smart Connect работал хорошо и подключал устройства с поддержкой 5 ГГц к соответствующей сети.

Отдельно хочется отметить качество покрытия. В местах, где периодически наблюдаются проблемы с сигналом и производительности не всегда хватает для комфортного просмотра HD-видео, Archer C3150 обеспечивал и хороший сигнал, и производительность во всех частотных диапазонах.

Тестирование показало, что скорость передачи данных WAN-LAN находится на уровне 910-920 Мб/с, при подключении по Wi-Fi с адаптером ASUS PCE-AC58 — порядка 300 и 600 Мб/с для сетей 2,4 и 5 ГГц соответственно. Возможно, с еще более производительными клиентами получится добиться немного большей скорости, но даже текущие результаты позволяют назвать Archer C3150 подходящим выбором для раскрытия потенциала быстрых подключений к Интернету.