Kafka: головоломка в мире высокого абсурда

Творчество одного из самых необычных писателей ХХ века, Франца Кафки, пока что не становилось источником вдохновения для создателей компьютерных игр – в отличие, скажем, от кинематографа. Хотя как раз в последнее время появилось немало адвенчур, выполненных в похожем стиле: стоит вспомнить хотя бы сделанную по мотивам произведений Мураками Memoranda с её атмосферой магического реализма. Или совсем уже недавний Viktor, в котором мы могли встретить даже и самого Кафку – в образе мышонка, умеющего превращаться в таракана. Собственно, и в The Franz Kafka Videogame ожидаемо будет и сам автор, и почти все его тараканы, – но на этот раз перед нами не классический квест, а скорее сборник оригинальных головоломок.

The Franz Kafka Videogame Жанр головоломка / адвенчура

Платформы Windows

Разработчик mif2000

Издатель Daedalic Entertainment

Инди-разработчик из Екатеринбурга Денис Галанин (он же mif2000) занимается играми уже много лет, но в качестве самостоятельного автора заявил о себе в 2008 г., после ухода с должности ведущего дизайнера Targem Games. Выпущенный спустя два года «Гамлет», чьё полное название замысловато звучит как Hamlet or the last game without MMORPG features, shaders and product placement, снискал автору внимание если не широких масс игроков, то, по крайней мере, глубокой критики: от Шекспира там было весьма мало, разве что имена персонажей да общая фабула, зато симпатичная и стильная рисованная графика соединялась со множеством самобытных загадок – не столько сложных, сколько требующих именно что нестандартного к себе подхода.

Сведения о новой игре того же разработчика появились ещё в 2012 г., причём анонс привлёк внимание весьма солидных изданий самого широкого профиля, вроде Time или NBC News. В августе 2015-го будущая The Franz Kafka Videogame победила в ежегодном конкурсе Intel Level Up (с весьма авторитетным жюри в лице Тима Шейфера, Криса Авеллона и др.) сразу в двух номинациях – Best Adventure/RPG и даже собственно Game of the Year. А вот процесс появления её на свет сопровождали прямо-таки кафкианские метаморфозы и прочие странности: релиз вроде бы вполне уже законченной игры был долго покрыт туманом, менялись не только сроки, но и издатели, – и в итоге выпуск состоялся только в апреле 2017-го, под крылом опытнейшей и внимательной к приличным инди-проектам Daedalic Entertainment.

Как и в некоторых кинофильмах по мотивам произведений писателя из Праги, сюжет The Franz Kafka Videogame объединяет в себе некоторые моменты биографии самого автора с историей многих его героев. Нашего протагониста зовут, естественно, «К.» – правда, он не страховой агент, а врач-психоаналитик. Причём обременённый собственными проблемами: из-за бедности у него не получается жениться, потому как и родители невесты против, и даже на свадьбу денег не хватает. Совершенно неожиданно для себя самого он отправляется в Америку, где ему предложили высокооплачиваемую работу, – вот только организация та именуется Корпорацией «Замок», а значит, попасть туда будет очень непросто… Помимо одноимённого знаменитого романа, любители литературы смогут найти отсылки и к «Процессу», и к «Превращению», и к «Америке, или Пропавшему без вести». Любопытно, что название, скажем, того же «Замка» мы встретим, например, в русской версии игры – но не в английской, по причине суровых законов США об авторском праве (что тоже навевает аналогии с первоисточником).

С визуальной точки зрения игровоплощение Кафки смотрится вполне симпатично – стиль автора со времён «Гамлета» практически не изменился: двухмерная «мультяшная» графика выполнена нарочито скромно и скорее в приглушённых тонах. Зато фантазия художника разгулялась на славу: на дворе 1920-е и 1930-е годы, но выглядит всё скорее похожим на стимпанк, который мы видели в том же Viktor: по небу летают дирижабли, и даже трансконтинентальный лайнер, на котором К. едет в свою Америку, перемещается по воздуху при помощи воздушных шаров. В США же нас ожидает отчасти и «нуар» – с Грегором Замзой в роли частного сыщика (и даже с тем самым product placement, ага). Отдельно стоит отметить великолепную музыку за авторством Джонатана Гира – ей даже посвящена отдельная «Интермедия» между игровыми главами.

Впрочем, и визуальная, и звуковая, и даже сюжетная составляющая The Franz Kafka Videogame – не более чем обрамление основного её содержания: разгадывания головоломок. Всего их здесь около двадцати, и они действительно весьма оригинальные. Вместе с К. нам предстоит печатать на сломанной машинке и отправлять поезд на нужные рельсы переключением стрелок, подбирать коды к замкам и решать «пятнашки» нестандартным образом, будут здесь и элементы настольной игры с бросанием кубика, и даже файтинг (естественно, не настоящий, а паззловый и отчасти комический).

Сложность, а точнее, необычность загадок сглаживается наличием возможности вызвать подсказку, нажав на значок вопроса в правом верхнем углу экрана. Помощь выдаётся не сразу, а по прошествии нескольких минут, причём в виде двух уровней: настоятельно советуем ограничиться, по возможности, первым из них, который, как правило, содержит в себе намёки и даёт хотя бы общее представление о том, в чём именно текущая головоломка заключается (а это здесь далеко не всегда очевидно). Вторая часть подсказки, появляющаяся позднее, просто предоставляет готовый ответ – что уже и неинтересно. Стоит также отметить, что, несмотря на поддержку игрой 13-ти языков, включая русский (в виде «пузырей» текста, которые заключают в себе сюжетную часть игры и на которые нужно кликать для продвижения вперёд: озвучка в The Franz Kafka Videogame отсутствует), некоторые загадки откровенно «заточены» под английский вариант локализации.

При хорошей сообразительности или увлечении внутриигровой помощью – или же при повторном прохождении – пробежать всю загадочную и абсурдную историю К. можно менее чем за час. Конечно же, если решать всё самостоятельно и не пользоваться подсказками, провести в мире Кафки придётся гораздо больше времени, – но, всё-таки, это очень даже скромно для игры пусть и «инди», но находившейся в разработке целых пять лет! Хотя удовольствие от прохождения получить можно, и немалое – как любителям необычных головоломок, так и поклонникам творчества Франца Кафки.



