Обзор Nokia 3310 (2017)

Простые телефоны — казалось бы мертвая категория, продолжают пользоваться спросом. Ностальгия, цена, время работы и банальное отсутствие необходимости в более функциональных решениях подталкивают людей разного возраста и профессий к покупке «звонилок». Сегодня мы расскажем про, наверное, единственный мобильный, способный вызвать общий интерес в 2017 году — обновленный Nokia 3310.

Компания HMD Global, которой с 1 декабря 2016 года принадлежат права на торговую марку Nokia, решила выпустить не только смартфоны Nokia 3, 5, 6, но и попробовать сыграть на чувстве ностальгии всех фанатов бренда. Таким образом появилась новая Nokia 3310 — реинкарнация популярного телефона, за свою надежность получившего статус «неубиваемого». В первом взгляде мы уже рассказали, что телефоны, вышедшие на рынок с разницей в 16,5 лет имеют мало общего, но новинка все равно заслуживает отдельного обзора.

Дизайн

Внешний вид новой Nokia 3310 можно описать как «просто недорогой телефон». Корпус сделан из пластика, его середина чуть шире, а к верхней и нижним частям он на пару миллиметров сужается.

Дополнительно этот эффект подчеркивает пластиковая вставка светло-серого (почти белого) цвета — она одинаковая для всех телефонов, а вот «спинка» и область вокруг клавиатуры может быть синей, серой, желтой или красной. Первые два варианта матовые, последние — глянцевые.

С точки зрения качества сборки и материалов смартфон оставляет спорные впечатления, особенно с учетом цены. Глобальных проблем нет — подгонка деталей точная, огромных щелей нет, все держится нормально. С другой стороны, при сильном надавливании крышка может прогибаться и при желании можно добиться поскрипывания пластика — кусочек пенистого материала, изначально наклеенный под крышку, от этого не спасает.

Крышка крепится на защелках, снизу есть выемка для ногтя, для более удобного раскрытия. Под ней — съемный аккумулятор, который скрывает два слота MicroSIM и отдельный MicroSD. Правые слоты для первой SIM и карты памяти обычные, левый под вторую SIM — подпружиненный.

У телефона достаточно простая конструкция — аккумулятор оголяет заднюю сторону печатной платы, сразу под крышкой видны шестигранные болты и защелки, фиксирующие половинки корпуса.

Расположение элементов на корпусе для подобных моделей не меняется: практически в самом верху лицевой панели есть небольшое отверстие отдельного разговорного динамика, сразу под ним надпись Nokia, потом экран, дальше клавиатура. Микрофон разместили слева от клавиши «8». Справа сверху — microUSB для зарядки и подключения к компьютеру, снизу — разъем 3.5 мм. Сзади: вызывной динамик, камера и светодиод, который может выполнять роль фонарика.

Фонарик далеко не самый яркий…

От части, хотелось бы увидеть на корпусе отдельные клавиши регулировки громкости, ушко для крепления ремешка или диод, расположенный сверху — при таком расположении пользоваться фонариком было бы удобнее.

Экран

В Nokia 3310 установлен обычный TFT дисплей диагональю 2,4 дюйма с разрешением 320×240 точек (QVGA), дополненный поляризационным слоем. Пластиковое стекло, прикрывающее матрицу, имеет слегка выпуклую форму, из-за чего изображение выглядит более объемным.

Дисплей цветной, «обычного» качества. Яркость настраивается в пределах пяти градаций. Читаемость на улице средняя, наличие поляризационного слоя не слишком заметно — в тени информация хорошо различима, но на солнце приходится подбирать угол или прикрывать экран ладонью. Людям с проблемами со зрением это не сильно понравится.

Клавиатура

Клавиатура новой Nokia 3310 состоит из 16 клавиш: 12 цифрового блока, две двойных функциональных, «джойстик» с вписанной в него кнопкой подтверждения. На двух верхних функциональных кнопках и вокруг «5» есть рельефные точки. Подсветка белая равномерная, но «джойстик» не подсвечивается.

Удобство подобных клавиатур — дело субъективное, мне она показалась средней. У кнопок немного коротковатый ход с ощутимым кликом. Они не самые большие, но имеют слегка выпуклую форму. Мне было удобнее нажимать их ногтем или краем пальца, но не всей подушечкой (из-за размера).

Операционная система, функциональность и приложения

Обновленный «легендарный» телефон работает на платформе Nokia Series 30+. С «той Nokia» она имеет только небольшое визуальное сходство. Платформа разработана MediaTek специально для обычных телефонов, выпускающихся под брендом Nokia.

Меню может быть представлено списком, или матрицами размером 3*3 и 4*4. Оно включает следующие пункты: журнал вызовов, контакты, фотографии, интернет, сообщения, змейка (игра), Mobile Store, мои приложения, камера, приложения и игры, музыка, погода, радио, видео, параметры, заметки, календарь, калькулятор, будильник, дополнительно (таймер, секундомер, фонарик, конвертер), мои файлы, диктофон, счетчики (кол-во минут, сообщений, данных по каждой SIM), пункт настройки переадресации между двумя SIM (тут один радиомодуль) и SIM-меню для каждой из карт.

Перечень внушительный, но каждый пункт реализован максимально просто. Например, в телефоне может храниться до 2000 контактов. Каждому можно присвоить имя (24 символа) и один номер телефона, а также картинку (или фотографию с камеры). Назначить контакту отдельную мелодию нельзя, как и нет функциональности групп или чего-то подобного. Есть функция быстрого набора — на удержание любой из цифровых клавиш можно назначить набор выбранного номера/контакта.

Контакты можно заносить в черный список. Для быстрой передачи адресной книги, например со смартфона, можно воспользоваться функцией копирования контактов по Bluetooth, но в этом случае копируются только номера, занесенные в поле «Мобильный».

Ввод текста возможен как посимвольно, так и с помощью T9.

На «начальном экране» верхняя навигационная клавиша включает фонарик, нижняя — дает доступ к календарю, боковые отвечают за быстрое написание SMS и открывают календарь. Правая многофункциональная клавиша запускает камеру, левая — своеобразный список «быстрого доступа» (количество пунктов и порядок их следования можно настроить).

Телефон может работать с картами памяти объемом до 32 ГБ, поэтому на карту можно записать музыку и слушать ее через обычные наушники или динамик. Есть FM-радио без RDS (наушники выступают антенной). Плеер с радио могут работать в фоновом режиме — в этом случае на начальном экране отображаются клавиши управления воспроизведением.

Несмотря на то, что Nokia 3310 может работать только в 2G-сетях, в телефоне есть приложение для просмотра погоды, предустановленный браузер Opera Mini и теоретическая поддержка J2ME приложений. В первую очередь речь идет о предустановленной «змейке», а также нескольких играх, которые можно установить из встроенного магазина (платные). Попытка установить несколько первых попавшихся приложений, скачанных из Google, не увенчалась успехом, они просто не запускались.

С помощью Bluetooth 3.0 можно передавать файлы (функция SLAM) и подключать беспроводные гарнитуры.

Качество связи и время работы

Ближе к концу жизни «той Nokia» бюджетные модели бренда выпускались с одним единственным динамиком, выполняющим роль и вызывного, и разговорного, что плохо сказывалось на качестве связи и комфортности общения. К счастью, эта участь обошла новую Nokia 3310, которая получила два отдельных динамика.

В целом, их качество можно назвать средним, нормальным. Вызывной динамик — знакомая «полифония». Рингтон со знакомыми мотивами будет слышен из кармана брюк, сумки или соседней комнаты.

При этом вибровызов довольно средненький и не слишком мощный, особенно для такого легкого корпуса.

Разговорный динамик сохраняет узнаваемые нотки голосов собеседников, его громкости достаточно для разговора в помещении и на не слишком шумной улице. Общаться вполне комфортно. Жалоб на работу единственного микрофона за время тестирования не было. При этом современный смартфон средней руки обеспечит все же чуть более качественную связь, как из-за наличия дополнительного микрофона для шумоподавления, так и благодаря «широкой» сетке разговорного динамика. Аппарат нормально «держит» сеть.

Реализация Dual-SIM функциональности простейшая. Можно выбрать карту для доступа к интернету, а перед каждым вызовом или отправкой сообщения придется выбирать, с какой «симки» это сделать. Задать параметры по умолчанию для конкретного номера или на вызовы/сообщения нельзя.

Телефон питается от съемного аккумулятора емкостью 1200 мАч (BL-4UL). По официальным данным, его хватит на 22 часа разговоров, 31 день работы в режиме ожидания, 39 часов прослушивания радио или до 51 часа прослушивания музыки. После недели тестирования с минимальным количеством звонков и одной активной SIM индикатор заряда показывал примерно 40% — обычная автономность для подобных устройств.

Камера

Nokia 3310 следует современным трендам, поэтому простой телефон не смог обойтись без встроенной камеры разрешением 2 Мп (без автофокуса). В данном случае о качестве можно не говорить, камера выполняет важную функцию «просто так, чтобы была».