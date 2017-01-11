Стоит ли переплачивать: обзор Xiaomi Redmi 4 Prime и сравнение с другими Redmi

В ноябре Xiaomi представила обновленную линейку своих самых доступных смартфонов Redmi в которую вошли сразу три модели: дешевый Redmi 4A, обычный Redmi 4 и топовый Redmi 4 Prime, также известный как Redmi 4 Pro. С первыми двумя мы познакомились в рамках отдельных обзоров, а в заключительном материале решили не просто рассказать про старшего представителя серии, но и сравнить его с остальными актуальными Redmi. Все смартфоны можно считать довольно удачными и доступными, но с учетом отличий в цене может возникнуть вопрос — а стоит ли переплачивать?

Смартфоны предоставлены Xiaomi.ua

Комплектация

Как и остальные модели серии, версия Prime поставляется в простой белой коробке. Внутри находятся: кабель, зарядное устройство, скрепка для извлечения лотка SIM и документация. По сравнению с Redmi 3 оформление упаковки стало проще, но это мелочи.

Дизайн

Xiaomi Redmi 4 Prime выглядит аналогично обычному Redmi 4 и как уменьшенный Redmi Note 4. Корпус сделан из металла, ощущается достаточно добротным, как у старшей модели.

Разница между двумя Redmi 4 сводится к размещению вспышки и сканера отпечатков пальцев относительно камеры, высоте размещения пластиковых полос для работы антенн, второго микрофона и инфракрасного порта на верхней грани. Такие отличия заметны только при прямом сравнении.

Xiaomi Redmi 4 (слева) и Redmi 4 Prime (справа)

В руках одели ощущаются одинаково, ведь кроме дизайна у них совпадают размеры и вес. К сборке тестового Redmi 4 Prime претензий нет, все детали подогнаны идеально. А вот удобство клавиш включения и регулировки громкости оказалось средним из-за «вялого» клика. Надеемся, это просто особенность нашего образца, тем более что у обычного Redmi 4 кнопки нажимаются заметно приятнее.

Второй неприятный момент, связанный с дизайном — относительно широкая рамка вокруг экрана. Она заметно портит облик Redmi 4 золотого и серебристого цветов. В выключенном состоянии фронтальная панель выглядит как будто дисплей лишен рамок, но включение подсветки открывает заметные черные полосы по всему периметру.

Черная рамка вокруг экрана заметна на Redmi 4 и Redmi 4 Prime белого и золотого цвета

Избежать этого получится только выбрав аппарат темно-серого цвета с черной фронтальной панелью. Во многих магазинах такие стоят немного дороже и купить их сложнее.

Вдвойне неприятно, что Xiaomi никак не могут прийти к единому решению касательно оформления рамок в своих аппаратах. В самом доступном Redmi 4A их нет, ровно как и в Redmi Note 4 и Mi5s Plus, при этом они есть в Redmi 4, Redmi 4 Prime, Mi 5s. Найти в этом какую-то логику сложно, а вот покупка аппарата в нужном цвете корпуса может добавить хлопот перфекционистам.

Слева направо: Redmi 4A, Redmi 4, Redmi 4 Prime

Возвращаясь к сравнению актуальных Redmi отметим, что самый доступный Redmi 4A отличается более компактным корпусом с меньшим количеством расцветок (только бело-золотой и бело-розовый). Он сделан из пластика, тоньше и легче остальных. Форма корпуса более обтекаемая, нет островатых фасок, поэтому кому-то удерживать такой аппарат будет даже приятнее.

Экран

Xiaomi Redmi 4 Prime оснащается 5 дюймовым IPS дисплеем с Full HD разрешением, прикрытым защитным стеклом с олеофобным покрытием и скругленными краями. Есть датчик авторегулировки яркости (работает нормально), в ручном режиме уровень подсветки изменяется от 1 до 388 кд/м², измеренная контрастность — 1 к 580.

В настройках можно выбрать между тремя настройками цветовой температуры и двумя вариантам насыщенности оттенков, что должно помочь настроить цветопередачу по своему вкусу.

Использование матрицы с разрешением Full HD, а не HD — ключевое отличие версии Prime от других моделей линейки и новшество для серии Redmi в целом. Тем не менее, стоит помнить цену смартфона и понимать, что формальная идентичность характеристик не гарантирует аналогичное качество, если речь идет о сравнении с более дорогими смартфонами. Экран Redmi 4 Prime заметно проигрывает в контрастности, цветопередаче iPhone, Huawei Nova, ASUS Zenfone 3 и остальным.

Калибровка не идеальная, использованная матрица отличается завышенной гаммой, поэтому сначала оттенки казались чуть более темными, чем должны быть. Впрочем, спустя несколько дней использования глаза привыкают и на это перестаешь обращать внимание.

Относительно Redmi 4 и Redmi 4A экран выигрывает в первую очередь из-за разрешения, лучшая детализация отчетливо заметна. Отличия с Redmi 4 в цветопередачи не столь критичны, а вот Redmi 4A проиграет за счет еще менее идеальной калибровки и «плоского» защитного стекла.

Слева направо: Redmi 4A, Redmi 4, Redmi 4 Prime

Владельцам Redmi 3 расстраиваться нечего — экраны их смартфонов отличаются большим диапазоном регулировки яркости и контрастностью. В качестве небольшого итога можно сказать, что дисплей окажется вполне хорошим в контексте цены.

Аппаратная платформа

Одна из самых привлекательных особенностей Redmi 4 Prime — использованная платформа, характерная куда более дорогим моделям, из-за чего последние часто удостаиваются сравнения с бюджетным конкурентом.

Аппарат построен на Qualcomm Snapdragon 625 c 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Используется «гибридный» лоток SIM, в дополнение к основной MicroSIM можно установить карту памяти или использовать две SIM формата Micro и Nano. SoC выполнена по техпроцессу 14 нм — это обеспечивает довольно хорошую производительность, долгое время работы и отсутствие нагрева корпуса при высокой нагрузке, что характерно и Redmi 4 Prime.

В жизни смартфон работает быстро, в плане скорости работы им приятно пользоваться. Аппарат отзывчивый, быстро переключается между приложениями, на нем без проблем пойдет большинство игр минимум на средних настройках графики.

Преимущество над Redmi 4 и 4A заметно в мелочах — приложения запускаются на доли секунд быстрее, будут лучше обстоять дела с играми. В последних Redmi 4 и 4 Prime выступят примерно на равных из-за сравнимых GPU и разницы в разрешении дисплеев, а Redmi 4A останется немного позади, хотя поиграть получится на любом аппарате.

Программная платформа

Смартфон работает под управлением MIUI 8.2, построенной на базе Android 6.0.1. Возможности системы описаны в отдельном обзоре.

На момент тестирования для всех Redmi 4 недоступны «глобальные» прошивки, поэтому есть большая вероятность, что после покупки придется заняться чтением тематических форумов и самостоятельной перепрошивкой смартфона на нормальное ПО.

Ко мне тестовый аппарат попал с локализованной прошивкой включающей сервисы Google, но работала она не очень хорошо — скорость работы не соответствовала ожиданиям, аппарат довольно быстро разряжался в режиме ожидания. Перепрошивка на еженедельную сборку от команды xiaomi.eu решила эти проблемы и оставила только характерные для MIUI, а именно — частое получение уведомлений мессенджеров и почты с задержкой, независимо от настроек энергопотребления.

Мультимедийные возможности

В плане мультимедийных возможностей Redmi 4 Prime соответствует своей цене и другим моделям линейки. Качество воспроизведения музыки в наушниках обычное для смартфонов, каких-то выдающихся возможностей или проблем у модели нет. Вызывной динамик громкий, но среднего качества — намека на бас нет, больше прорабатывается средний и высокий диапазон частот. Разговорный динамик хороший, с нормальным запасом громкости, голоса собеседников остаются узнаваемыми.

Время работы

Встроенный аккумулятор Redmi 4 Prime имеет емкость 4100 мАч. Аналогичные батареи стоят в Redmi 4 и Redmi Note 4 и являются одной из причин популярности аппаратов. Если время работы того же Redmi Note 4 может не до конца оправдать ожидания, то с Prime такого не происходит.

На нормальной прошивке смартфон без проблем работал работал два-три дня показывая 8-10 часов активного экрана с привычным набором приложений и сценариев использования. Сказывается энергоэффективная платформа, в плане времени работы аппарат сравним с более дорогими конкурентами и даже превосходит некоторых из-за емкого аккумулятора.

Мы не проводили прямого сравнения времени работы всех Redmi 4, но при прочих равных (нормальных прошивках и одинаковой нагрузке) время работы Redmi 4 и его продвинутой версии окажется сравнимым — разница в разрешении экранов, техпроцессе SoC и тактовых частотах платформ уравновесят друг друга, версия Prime окажется разве что немного лучше. Redmi 4A, очевидно, проработает меньше, при этом для своих характеристик у него все равно нормальное время работы.

Камеры

Redmi 4 Prime — аппарат с 13 мегапиксельной камерой с диафрагмой f/2.2. Используется фазово-контрастная система автофокусировки и вспышка из двух диодов. Модуль фронтальной камеры на 5 Мп.

Как и другие Redmi 4, версия Prime снимает «на свои деньги» и многого от камер ждать не стоит. Даже днем заметна средняя детализация фото и не самый широкий динамический диапазон снимков. Если ограничится только рассматриванием фотографий на экране смартфона или публикацией в социальных сетях, то качество можно будет назвать нормальным (с оглядкой на цену), в абсолютном сравнении оно едва ли дотянет до среднего.

Из позитивных моментов можно отметить относительно быструю работу автофокуса и алгоритмы режима HDR.

В целом, качество съемки всех Redmi 4 можно назвать сравнимым, как и с любыми бюджетными аппаратами лучше ограничиться дневной съемкой, потому что даже в помещении фотографии будут получаться не самыми удачными. Судя по снимкам, модули во всех смартфонах разные и Prime фотографирует немного лучше собратьев. Еще отличаются вспышки. У Redmi 4A и Redmi 4 по одному диоду, при этом в дешевом 4A он ярче, а два диода Prime дают более теплый и самый яркий свет.

Сравнение качества съемки (в порядке: Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4 Prime)

Ключевые отличия и цены

Смартфон Redmi 4A Redmi 4 Redmi 4 Prime Размеры, вес, материал корпуса 139.5 x 70.4 x 8.5 мм, 131.5 г, пластик 141.3 x 69.6 x 8.9, 156 г, металл Экран и защитное стекло IPS, 1280 * 720, плоское стекло IPS, 1280 * 720, 2,5D стекло IPS, 1920 * 1080, 2,5D стекло Платформа Qualcomm Snapdragon 425 (4 x Cortex-A53 1.4 ГГц + Adreno 308), 28 нм Qualcomm Snapdragon 430 (8 x Cortex-A53 1.4 ГГц + Adreno 505), 28 нм Qualcomm Snapdragon 625 (8 x Cortex-A53 2 ГГц + Adreno 506), 14 нм ОЗУ / ПЗУ 2 / 16 ГБ 3 / 32 ГБ Камеры 13 / 5 Мп, f/2.2, @1080p, LED 13 / 5 Мп, f/2.2, @1080p, LED 13 / 5 Мп, f/2.2, @1080p, Dual LED Аккумулятор 3120 мАч 4100 мАч Модули, датчики 802.11 b/g/n (2.4 ГГц), Bluetooth 4.1, FM-радио, IrDA 802.11 a/b/g/n (2.4 + 5 ГГц), Bluetooth 4.1, FM-радио, IrDA, сканер отпечатков пальцев 802.11 a/b/g/n (2.4 + 5 ГГц), Bluetooth 4.2, FM-радио, IrDA, сканер отпечатков пальцев Цена Xiaomi $72 $100 $129 Цены Aliexpress $93-105 $110-125 $140-160 Цены Hotline 2800-3500 грн. 3200-4500 грн. 4600-5400 грн.

Основные отличия моделей собраны в таблице выше, надеемся, что с учетом выше озвученных особенностей она поможет определится с их критичностью.

Редакция благодаритXiaomi.ua за предоставление смартфонов серии Redmi 4 для тестирования