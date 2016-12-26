Анонсирована игровая мышь X2 Harada с 7 программируемыми кнопками и встроенной памятью

Компания Spire анонсировала выпуск игровой компьютерной мыши Harada в рамках бренда X2. Данная модель оптимизирована для правшей.

Игровая мышь X2 Harada изготовлена в прорезиненном пластиковом корпусе, а её основание является металлическим. На нём используются скользящие полимерные ножки. В новинке применяется оптический сенсор Avago 9800, позволяющий изменять разрешение от 1200 dpi до 8200 dpi. Время отклика сенсора заявлено на уровне 1 мс. Также сообщается, что устройство способно выдерживать ускорение до 30G.

Мышь X2 Harada содержит 7 программируемых кнопок, а на главных кнопках применяются переключатели Omron. Среди прочих особенностей анонсированной модели называются наличие многоцветной RGB LED подсветки и встроенной памяти объёмом 64 КБ для хранения макросов и настроек подсветки. Для подключения к компьютеру используется проводной интерфейс USB.

Информация о цене новой игровой мыши X2 Harada пока не сообщается.

Источник: techpowerup