Бронировать и наказывать. Кабмин работает над ограничениями для уклонистов и бронированием через «Дію»

Кабинет Министров планирует ограничить доступ к некоторым административным услугам для тех, кто не имеет военно-учетного документа.

А с другой стороны — планирует упростить процедуру бронирования. Это уже вторая попытка правительства запустить механизм бронирования сотрудников через портал «Дія».

«Ограничения прав соответствуют Конституции»

Вполне возможно, что без военно-учетного документа украинцы не смогут получить определенные административные услуги.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире нацмарафона «Единые новости».

По словам Малюськи, сейчас в Кабмине разрабатывают изменения, которые установят обязательное условие для получения ряда административных услуг.

«Правительство работает над стимулированием тех, кто сомневается в необходимости выполнения своих обязанностей. То есть государство будет делать так, чтобы все были равны перед законом. Чтобы те, кто хочет защищать страну, не находился в худшем положении, чем те, кто этого не хочет», — сказал Малюська.

Онлайн-курс "С++ для GameDev" від robot_dreams. Навчіться кодити на C++ з нуля, опануйте принципи обʼєктно-орієнтованого програмування, ключові бібліотеки та інструменти.Створюйте десктопні та мобільні ігри. Розвивайтеся в геймдеві. Детальніше

Руководитель Минюста добавил, что большинство прав, предусмотренных Конституцией, можно ограничивать в военное время — и это соответствует украинскому законодательству.

Бронирование через «Действие». Вторая попытка

Также стало известно, что Кабинет Министров разрабатывает новый порядок электронного бронирования военнообязанных через «Дію». Это уже вторая попытка — предыдущий порядок е-бронирования должны были ввести еще осенью 2023-го.

Forbes получили проект постановления (не финальную версию) об электронном бронировании. Коротко пересказываем самое главное.

Как будет работать бронирование через «Действие»

Главное отличие нового подхода — отказ от бумажного формата бронирования в пользу электронного.

Постановление не вносит существенных изменений в саму концепцию брони — как и раньше, можно забронировать только 50% военнообязанных работников, и только критически важных для экономики предприятий.

Если компания хочет забронировать более половины сотрудников, подпадающих под призыв, необходима дополнительная аргументация. В постановлении не указано, какие данные в таком случае должна предоставить компания.

Этапы бронирования

Руководитель предприятия (или уполномоченное им лицо) должен пройти идентификацию в «Дії» и подать перечень лиц сотрудников для бронирования в произвольной форме, а также информацию о компании. Для бронирования нужно предоставить следующиеданные о сотруднике: фамилия, имя и отчество, паспортные данные, идентификационный код, состав военнообязанного (рядовой, сержантский, старшинский или офицерский), номер военно-учетной специальности, тип военно-учетного документа (серия и номер при наличии), отметка о должности руководителя или заместителя руководителя предприятияДанные о предприятии: полное название, адрес и ЕГРПОУ. Программа может блокировать представление списка,если компания превысила лимиты по количеству забронированных сотрудников, не уточняла данные о количестве военнообязанных в ТЦК, из-за наличия у сотрудников незакрытых административных производств о нарушении мобилизационного законодательства. Если процесс прошел успешно, то руководитель предприятия заверяет перечень электронной подписью. Далее данные сверяются с данными в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. В случае успешной проверки вреестре сразу формируется отметка о брони, а в «Дії» — соответствующий сертификат. Забронировать работника можно нашесть или один месяцПоследняя опция доступна только раз при обнаружении незначительных различий между представленной руководителем информацией и той, что есть в реестре военнообязанных. За это время человек должен обратиться в ТЦК и обновить данные. После этого компания сможет забронировать его на шесть месяцев. Ликвидировать бронированиемогут: в случае закрытия предприятия или увольнения работника, а также если у компании завершился контракт для изготовления товаров и оказания услуг для ВСУ.

Также стоит отметить, что Кабмин полностью и не отказался от экономического бронирования сотрудников. Но на данный момент эта инициатива находится на паузе.

В последней версии нардепы предлагали бизнеса уплату военного сбора на каждого работника по формуле 1,5% от зарплаты + фиксированная ставка в размере 20 тысяч гривен ежемесячно.