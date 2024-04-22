Бронировать и наказывать. Кабмин работает над ограничениями для уклонистов и бронированием через «Дію»

Кабинет Министров планирует ограничить доступ к некоторым административным услугам для тех, кто не имеет военно-учетного документа.
А с другой стороны — планирует упростить процедуру бронирования. Это уже вторая попытка правительства запустить механизм бронирования сотрудников через портал «Дія».
«Ограничения прав соответствуют Конституции»
Вполне возможно, что без военно-учетного документа украинцы не смогут получить определенные административные услуги.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире нацмарафона «Единые новости».
По словам Малюськи, сейчас в Кабмине разрабатывают изменения, которые установят обязательное условие для получения ряда административных услуг.
«Правительство работает над стимулированием тех, кто сомневается в необходимости выполнения своих обязанностей. То есть государство будет делать так, чтобы все были равны перед законом. Чтобы те, кто хочет защищать страну, не находился в худшем положении, чем те, кто этого не хочет», — сказал Малюська.
Руководитель Минюста добавил, что большинство прав, предусмотренных Конституцией, можно ограничивать в военное время — и это соответствует украинскому законодательству.
Бронирование через «Действие». Вторая попытка
Также стало известно, что Кабинет Министров разрабатывает новый порядок электронного бронирования военнообязанных через «Дію». Это уже вторая попытка — предыдущий порядок е-бронирования должны были ввести еще осенью 2023-го.
Forbes получили проект постановления (не финальную версию) об электронном бронировании. Коротко пересказываем самое главное.
Как будет работать бронирование через «Действие»
- Главное отличие нового подхода — отказ от бумажного формата бронирования в пользу электронного.
- Постановление не вносит существенных изменений в саму концепцию брони — как и раньше, можно забронировать только 50% военнообязанных работников, и только критически важных для экономики предприятий.
- Если компания хочет забронировать более половины сотрудников, подпадающих под призыв, необходима дополнительная аргументация. В постановлении не указано, какие данные в таком случае должна предоставить компания.
Этапы бронирования
- Руководитель предприятия (или уполномоченное им лицо) должен пройти идентификацию в «Дії» и подать перечень лиц сотрудников для бронирования в произвольной форме, а также информацию о компании.
- Для бронирования нужно предоставить следующиеданные о сотруднике: фамилия, имя и отчество, паспортные данные, идентификационный код, состав военнообязанного (рядовой, сержантский, старшинский или офицерский), номер военно-учетной специальности, тип военно-учетного документа (серия и номер при наличии), отметка о должности руководителя или заместителя руководителя предприятияДанные о предприятии: полное название, адрес и ЕГРПОУ.
- Программа может блокировать представление списка,если компания превысила лимиты по количеству забронированных сотрудников, не уточняла данные о количестве военнообязанных в ТЦК, из-за наличия у сотрудников незакрытых административных производств о нарушении мобилизационного законодательства.
- Если процесс прошел успешно, то руководитель предприятия заверяет перечень электронной подписью. Далее данные сверяются с данными в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. В случае успешной проверки вреестре сразу формируется отметка о брони, а в «Дії» — соответствующий сертификат.
- Забронировать работника можно нашесть или один месяцПоследняя опция доступна только раз при обнаружении незначительных различий между представленной руководителем информацией и той, что есть в реестре военнообязанных. За это время человек должен обратиться в ТЦК и обновить данные. После этого компания сможет забронировать его на шесть месяцев.
- Ликвидировать бронированиемогут: в случае закрытия предприятия или увольнения работника, а также если у компании завершился контракт для изготовления товаров и оказания услуг дляВСУ.
Также стоит отметить, что Кабмин полностью и не отказался от экономического бронирования сотрудников. Но на данный момент эта инициатива находится на паузе.
В последней версии нардепы предлагали бизнеса уплату военного сбора на каждого работника по формуле 1,5% от зарплаты + фиксированная ставка в размере 20 тысяч гривен ежемесячно.