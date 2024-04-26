Новости Технологии 26.04.2024 в 12:16 comment views icon

CEO NVIDIA поработал курьером — Дженсен Хуанг доставил Сэму Альтману из OpenAI первый ускоритель ИИ DGX H200

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрей Русанов

Автор сайта

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг лично доставил первый в мире экземпляр ускорителя искусственного интеллекта DGX H200 к Сэму Альтману и Грегу Брокману из OpenAI. Трио поделилось X Twitter фотографией на память.

Новый сервер ИИ DGX H200 состоит из специализированных графических процессоров GPU H200 Tensor Core GPU H200. По сравнению с предшественником, H100, новый GPU нарастил память почти вдвое, до 141 ГБ при скорости в полтора раза с 4,8 ТБ/с (80 ГБ и 3,3 ТБ/с у H100). NVIDIA называет его самым быстрым процессором в мире для ИИ, и с этим трудно спорить.

Хуанг подписал компьютер: «Для продвижения искусственного интеллекта, вычислений и человечества». Событие напоминает сцену из 2016 года, когда Хуанг доставил первый в мире сервер DGX-1, который был передан Илону Маску. Маск, который тогда был соучредителем OpenAI, получил DGX-1, подписанный Хуангом как «Будущее вычислительной техники и человечества». В OpenAI назвали DGX-1 подарком, который ускорил их исследования на недели. Огромный скачок в производительности со стороны DGX H200 тоже может существенно повлиять на ускорение вычислений.

CEO NVIDIA попрацював кур'єром — Дженсен Хуанг доставив Сему Альтману з OpenAI перший прискорювач ШІ DGX H200

Впрочем, сейчас Маск подает в суд на OpenAI. Он утверждает, что расторгает их учредительный контракт из-за превращения OpenAI из некоммерческой компании в коммерческую, а также в усилении потенциальной опасности от искусственного общего интеллекта (AGI), называя перспективу AGI «серьезной угрозой для человечества».

Курс English For IT: Communication від Enlgish4IT.
Почни легко працювати та спілкуватися з мультикультурними командами та міжнародними клієнтами. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG.
Інформація про курс

NVIDIA представила архитектуру Blackwell, GPU B200 на ней, интерфейс NVLINK 7.2T, серверы и суперкомпьютеры на их основе

Источник: Tom`s Hardware

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить