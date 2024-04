CEO NVIDIA поработал курьером — Дженсен Хуанг доставил Сэму Альтману из OpenAI первый ускоритель ИИ DGX H200

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг лично доставил первый в мире экземпляр ускорителя искусственного интеллекта DGX H200 к Сэму Альтману и Грегу Брокману из OpenAI. Трио поделилось X Twitter фотографией на память.

Новый сервер ИИ DGX H200 состоит из специализированных графических процессоров GPU H200 Tensor Core GPU H200. По сравнению с предшественником, H100, новый GPU нарастил память почти вдвое, до 141 ГБ при скорости в полтора раза с 4,8 ТБ/с (80 ГБ и 3,3 ТБ/с у H100). NVIDIA называет его самым быстрым процессором в мире для ИИ, и с этим трудно спорить.

First @NVIDIA DGX H200 in the world, hand-delivered to OpenAI and dedicated by Jensen «to advance AI, computing, and humanity»: pic.twitter.com/rEJu7OTNGT

— Greg Brockman (@gdb) April 24, 2024