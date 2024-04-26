В Украине одобряют 93% заявок на оружие, а количество запросов в месяц выросло почти вдвое, — Опендатабот

Украинцы активно подают заявки на получение оружия, и большая часть из них одобряется. За восемь месяцев, с июня прошлого года, когда заработал Единый реестр огнестрельного оружия, по февраль 2024 года поступило 226 тыс. заявок на владение им, из них были одобрены 93% — 210 тыс.

Количество заявок на разрешение владеть оружием со временем растет. За три месяца изначально работы реестра поступило более 57 тыс. заявок, с одобрением 87%. Следующие пять месяцев показали рост количества заявок до более 168 тыс., из которых одобрили 95%.

В первые три месяца Единое окно было главным источником поступления заявок на оружие. За все время этим способом воспользовались более 65 тыс. человек. Впрочем, позже популярность сайта снизилась до 31,1% заявлений. Чатбот помог отправить обращение 14 тыс. человек, но впоследствии его доля упала с каждой шестой заявки до 6,9%. Сейчас большинство украинцев обращаются за разрешением на оружие офлайн, это 61,9%.

Единый реестр огнестрельного оружия в электронном виде работает с 23 июня. Онлайн можно создать заявку на разрешение на ношение, хранение и приобретение оружия, продлить разрешение, или сообщить об изменении места жительства, как места хранения оружия. Также сервис предоставляет пользователю информацию о зарегистрированном на него оружии.

Источник: Опендатабот

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