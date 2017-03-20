Эван Блэсс рассказал, в каких цветах будут доступны смартфоны Samsung Galaxy S8/S8 Plus и почем их можно будет купить в Европе

В сети появилось новое изображение смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, позволяющее узнать варианты их расцветок. Учитывая, что его опубликовал Эван Блэсс (@evleaks), который регулярно снабжает общественность достоверной информацией о еще не выпущенных продуктах, в подлинности картинки сомневаться не приходится.

По большому счету внешность Samsung Galaxy S8 и S8 Plus уже давно не является секретом, так что ждать каких-то особых откровений от новых изображений не стоит, зато можно узнать варианты цветового исполнения устройств. Эван Блэсс сообщает о трех цветовых вариантах: Black Sky, Orchid Grey и Arctic Silver.

Samsung Galaxy S8 and S8 Plus (top to bottom) in black sky, orchid grey and arctic silver (left to right) pic.twitter.com/ISo7W10sYV — Evan Blass (@evleaks) 19 марта 2017 г.

В то же время другой надежный инсайдер под ником #kksneaksleaks приводит снимок, на котором якобы запечатлен фиолетовый вариант Galaxy S8.

Также в сети есть живые снимки Galaxy S8 в синем, серебристом и сером вариантах цветового оформления.

Ограничится ли южнокорейский производитель пятью вариантами, о которых известно к настоящему моменту, или это только часть общей цветовой палитры новой модели, пока остается только гадать.

Одновременно Эван Блэсс опубликовал данные о цене базовых версий смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus в Европе, а также данные о стоимости предложенных к ним аксессуаров. Итак, в Европе базовая версия Samsung Galaxy S8 будет стоить €799, тогда как за старшую модель S8+ придется отдать минимум €899. Что касается аксессуаров, док-станция DeX оценивается в €150, новая гарнитура виртуальной реальности GearVR – €129, а за новую панорамную камеру Gear 360 попросят €229.

Источник: @evleaks (1 и 2), SamMobile, @kksneakleaks