Эван Блэсс рассказал, в каких цветах будут доступны смартфоны Samsung Galaxy S8/S8 Plus и почем их можно будет купить в Европе

В сети появилось новое изображение смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, позволяющее узнать варианты их расцветок. Учитывая, что его опубликовал Эван Блэсс (@evleaks), который регулярно снабжает общественность достоверной информацией о еще не выпущенных продуктах, в подлинности картинки сомневаться не приходится.

По большому счету внешность Samsung Galaxy S8 и S8 Plus уже давно не является секретом, так что ждать каких-то особых откровений от новых изображений не стоит, зато можно узнать варианты цветового исполнения устройств. Эван Блэсс сообщает о трех цветовых вариантах: Black Sky, Orchid Grey и Arctic Silver.

Samsung Galaxy S8 and S8 Plus (top to bottom) in black sky, orchid grey and arctic silver (left to right) pic.twitter.com/ISo7W10sYV

— Evan Blass (@evleaks) 19 марта 2017 г.