ГП «Антонов» планирует ежегодно выпускать не менее 24 самолетов Ан-132 стоимостью $30-35 млн каждый (12 в Украине и 12 в Саудовской Аравии)

На прошлой неделе новейший украинский самолет АН-132 успешно дебютировал на Парижском авиасалоне «Ле-Бурже» и на волне интереса к нему директор программы самолета Александр Хохлов поделился планами по его производству и продвижению на рынок в интервью изданию LIGA.net.

Итак, по его данным, первые серийные самолеты Ан-132 будут построены во второй половине 2018 года, при этом уже через три года две производственные линии в Украине и Саудовской Аравии будут выпускать минимум 24 самолета Ан-132 в год.

«Будут созданы две линии сборки: в Киеве и Саудовской Аравии. Линия в Киеве почти готова. Нужны небольшие доработки под выпуск серийного самолета. Пока в Саудовской Аравии будет строиться завод, мы должны собрать в Киеве и продать первые 20 самолетов. По окончании строительства завода самолеты будут производиться как в Киеве, так и в Саудовской Аравии», — рассказал Хохлов.

По его словам, через три-четыре года производство должно выйти на минимальный темп — 12 самолетов в год на каждой линии.

«Что касается объемов рынка, по данным наших саудовских партнеров, потребность их силовых ведомств в самолетах подобного класса — 80 самолетов. Потребность всего рынка Ближнего Востока — 250-260 самолетов. Также в ближайшие 10 лет мы рассчитываем заменить устаревшие Ан-32, которые эксплуатируются в Индии, на новые Ан-132. Это еще более 100 самолетов», — добавил Хохлов.

По его словам прямыми конкурентами Ан-132 являются испанский CASA C-295 и итальянский Alenia C-27J. Но, как отметил Хохлов, украинский самолет будет иметь преимущества перед конкурентами по ряду технических (как, например, возможность посадки на высокогорных аэродромах) и экономических характеристик (стоимость эксплуатации и запасных частей будет существенно ниже, чем у самолетов-аналогов).

Кстати, Александр Хохлов также озвучил ориентировочную стоимость самолета класса Ан-132, который в базовой комплектации может стоить примерно $30-35 млн.

«Мы рассчитываем приблизиться по цене к нижней границе этого диапазона, в то время как конкуренты находятся ближе к верхней. Часто самолеты такого класса реализуют как самолеты специального предназначения: поиска и разведки, морские патрульные, постановщики помех. То есть самолет выступает платформой для размещения спецоборудования. Стоимость таких модификаций со спецоборудованием может достигать $200 млн при базовой цене платформы $35 млн», — пояснил Хохлов.

Он также добавил, что доля украинских комплектующих в Ан-132 составляет около 15-20%, в частности, программное обеспечение и управляющий комплекс системы управления самолета разработал НТК Экран, исполнительные механизмы поставляет харьковский ФЭД, также разрабатывались в Украине топливные системы, авионика и другие компоненты.

Напомним, что Ан-132D — это первый самолет в линейке Антонова без российских комплектующих, который совершил свой первый полет 31 марта 2017 г. Ранее был подписан меморандум о намерении совместного производства 80 самолетов Ан-132 для Саудовской Аравии.

Источник: LIGA.net