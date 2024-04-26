Программисты пытались сбежать из Украины в Молдову, чтобы устроиться на работу

Пограничники недалеко от с. Кучурган Одесской области задержали двух программистов, которые пытались сбежать из Украины ради новой работы.

Согласно с материалами дела20 апреля в 18:35 на южной окраине села Кучурган Раздельнянского района Одесской области на расстоянии до 1000 м от линии государственной границы было обнаружено двух программистов.

Оба признали, что пересекали границу с целью трудоустройства. В объяснениях они указали разных работодателей. Страны, компании и другая информация не указана.

Одного из них суд признал виновным и наложил на него штраф в размере 8 500 грн. Также нарушитель должен заплатить 605,6 грн судебного сбора в пользу государства.

Постановление может быть обжаловано в Одесский апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Раздельнянский районный суд Одесской области в течение 10 дней со дня его вынесения.

Что касается другого, то на момент написания новости дело по нему в реестре отсутствует. Но вполне вероятно, он получит аналогичное наказание.

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Отметим, что это не первый случай, когда пограничники задерживают программистов, пересекающих границу с целью поиска работы.

Месяц назад, также в Одесской области, пограничники задержали безработного программиста. Он хотел попасть в Польшу, чтобы помочь родственникам: IT-компании не хотят работать с работниками из Украины.

Но также стоит отметить, что ситуация на украинском IT-рынке несколько улучшилась: за последний месяц конкуренция среди кандидатов без опыта практически такая же, как и среди самых опытных кандидатов.

Кандидатов без опыта становится меньше, вакансий для них — больше. Количество кандидатов, претендующих на одну вакансию онлайнснизилась с 28 в начале года до 16 сейчас.