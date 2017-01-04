Монструозный игровой ноутбук Acer Predator 21 X с двумя видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1080 X стоит $9 тыс.

Компания Acer разработала новый игровой ноутбук под названием Predator 21 X. Он сочетает в себе высокую производительность и огромные размеры. На клавиатурном блоке Predator 21 X можно разместить парочку ультрабуков, и ещё останется свободное место. Масса новинки (17,6 фунта или около 8 кг) и вовсе не позволяет назвать её портативным компьютером.

Acer Predator 21 X является первым устройством на рынке, оснащённым изогнутым 21-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 2560×1080 точек. Система включает процессор Intel Core i7 седьмого поколения и две видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1080 X, объединённых в конфигурацию SLI. Устройство позволяет устанавливать четыре модуля оперативной памяти DDR4 суммарным объёмом до 64 ГБ и до четырёх твердотельных накопителей ёмкостью до 512 ГБ каждый (два из них – стандарта NVMe PCIe). Также сообщается о возможности использования конфигурации с жёстким диском ёмкостью 2 ТБ.

Среди прочих особенностей Predator 21 X отмечаются сенсор движения глаз Tobii, механическая клавиатура с настраиваемой подсветкой, четыре динамика, два сабвуфера и пять вентиляторов системы охлаждения. Цена такого игрового ноутбука составляет внушительные $8999. Устройство поступит в продажу в феврале.

Для тех игроков, кто не согласен покупать ноутбук по цене автомобиля, предлагается более доступная версия Predator 17X. В данном случае применяются 17,3-дюймовый дисплей с поддержкой G-Sync и процессор Intel Core i7 семейства Kaby Lake. Максимально доступный объём оперативной памяти DDR4 также составляет 64 ГБ, но возможности построения дисковой подсистемы не столь широки, как в Predator 21 X, поддерживаются не все типы SSD. Под нож пошла и вторая видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 X. В результате всех этих упрощений получился игровой ноутбук стоимостью $2599 в стартовой конфигурации.

Кроме того, Acer привезла на выставку CES 2017 и несколько новых ноутбуков в рамках серии Aspire, которые порадуют потребителей ещё более доступными ценами. Модели Aspire V 15 и Aspire V 17 Nitro были обновлены за счёт использования в них процессоров Intel Core семейства Kaby Lake. Они поступят в продажу в феврале по цене $1119 и $1299, соответственно. 15,6-дюймовый игровой ноутбук Aspire VX 15 на базе процессора Intel Core последнего поколения и дискретной видеокарты NVIDIA и вовсе будет продаваться по цене от $799. Его продажи начнутся уже в этом месяце.

Источник: The Verge