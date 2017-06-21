Почтовик ProtonMail запустил собственный VPN-сервис

Защищённый сервис электронной почты ProtonMail, созданный учёными из CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям) и MIT (Массачусетский технологический институт), запустил новый сервис по обеспечению приватности пребывания в интернете – ProtonVPN.

Сервис ProtonVPN предлагается как в полностью бесплатном варианте, так и в платном, доступно несколько тарифных планов. Бесплатная версия предусматривает возможность подключения только через 3 страны, только для одного устройства и только с низкой скоростью. Зато без ограничения трафика.

За $4 в месяц уже доступно подключение через любую страну и на высокой скорости. Также увеличено количество дозволенных для использования устройств, но незначительно – до 2 устройств. Более дорогостоящие тарифные планы ($8 и $24 в месяц) дают возможность пользоваться сервисом на большем количестве устройств с максимальной скоростью, а также предлагают некоторые дополнительные функции. При оплате на год вперёд предусмотрена скидка в размере 20%.

Воспользоваться сервисом ProtonVPN можно на официальном сайте проекта.

Источник: Engadget