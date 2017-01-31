Prometheus запускает бесплатный курс «Основы программирования на Java»

Образовательная платформа Prometheus определилась с окончательной датой запуска бесплатного онлайн-курса «Основы программирования на Java». Обучение начнётся 15 февраля 2017 года.

Отмечается, что запустить курс планировалось раньше. Но значительный объём видеоматериалов и тестовых заданий заставил организаторов несколько раз откладывать старт курса. Теперь с подготовительными мероприятиями покончено.

Курс «Основы программирования на Java» ориентирован на изучение Java как людьми с минимальным уровнем знания программирования, так и людьми, которые хотят улучшить свои навыки по определенным нюансов языка. После его завершения слушатели смогут писать программы на Java и будут иметь основу, необходимую для дальнейшего углубления своих знаний и навыков в программировании.

Преподавателем курса является Игорь Деркач, обладающий более чем 5-летним опытом преподавания Java.

Зарегистрироваться на курс «Основы программирования на Java» можно по следующему адресу.

Источник: Facebook