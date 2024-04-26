Не теряли времени зря. Турция создала специальные визы для «цифровых кочевников» из Украины

Турция создала специальные визы для диджитал-номадов или «цифровых кочевников». Воспользоваться ими смогут и украинцы.

Об этом редакции рассказал Офис по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Украине.

Чтобы получить визу в Турцию, цифровые кочевники могут легко начать процесс подачи заявки через платформу предварительной подачи Digital Nomad GoTürkiye.

После выполнения требований на этой платформе, что является лишь первым шагом процесса, цифровые кочевники получат «Идентификационный сертификат цифрового кочевника».

С этим сертификатом, полученным от платформы, цифровые кочевники должны продолжить процедуры в турецких консульствах и/или визовых центрах.

Кто может стать цифровым кочевником в Турции?

Граждане Франции, Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Ирландии, Дании, Греции, Хорватии, Испании, Португалии, Австрии, Финляндии, Швеции, Чехии, Венгрии, Польши, Словении, Словакии, Эстонии, Латвии, Литвы, Мальты, Болгарии, Румынии, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Швейцарии, США, Канады и Украины в возрасте от 21 до 55 лет могут подать заявку на получение визы цифрового кочевника в Турцию.

Чтобы получить идентификационный сертификат цифрового кочевника, после регистрации на платформе необходимо загрузить следующие документы:

Проездной документ/паспорт, действительный не менее шести месяцев с даты прибытия в Турцию.

Диплом о высшем образовании или документ, который его заменяет.

Документ, подтверждающий, что заявитель работает как цифровой кочевник:

Контракт, для тех, кто работает на компанию (кроме компаний в Турции). Трудовой договор между заявителем и компанией, если заявитель является самозанятым лицом (за исключением компаний в Турции) Биометрическое фото. Документ, подтверждающий, что заявитель имеет ежемесячный доход в 3 000 долларов США или годовой доход в 36 000 долларов США.

Что предлагает Турция. С визой цифрового кочевника посетители могут продлить свое пребывание в Турции и пользоваться высокоскоростным интернетом и мобильной связью в ее крупных городах.

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