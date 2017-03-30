Telegram официально запустил голосовые звонки на Android и iOS

Популярный защищенный мессенджер Telegram объявил о запуске голосовых звонков в приложениях для платформ Android и iOS. На первом этапе сервис запущен на территории Западной Европы, однако разработчики обещают распространить его на весь мир в самом ближайшем времени, сообщается в официальном блоге Telegram.

Голосовые звонки между абонентами Telegram защищены по технологии end-to-end, аналогичной используемой в секретных чатах мессенджера. Для того, чтобы убедиться в том, что звонящий абонент именно тот, за кого себя выдает, необходимо сравнить четыре эмодзи на экранах звонящих и убедиться, что они совпадают.

Там, где это возможно, голосовые звонки будут осуществляться через peer-to-peer соединения, чтобы обеспечить отличное качество звучания при минимальном расходе трафика и высокой скорости соединения. Вдобавок, для анализа голосовых звонков будут использоваться нейросети, которые не будут иметь доступа к собственно контенту, но будут собирать техническую информацию о звонке (скорость сети, пинг, потери пакетов и т.д.) для того, чтобы оптимизировать параметры звонков для данного устройства в конкретной сети.

В интерфейсе мессенджера можно будет выбрать, кто конкретно из ваших контактов сможет звонить вам, а кого стоит ограничить исключительно текстовыми сообщениями. Если расход трафика является критичным, то можно выбрать опцию «Use Less Data» и сэкономить порядка 25-30% трафика за счет незначительного ухудшения качества звука.

В новой версии Telegram v.3.18 также появилась возможность управлять качеством и объемом видео, которым вы делитесь со своими контактами. С помощью специальной шкалы можно выбрать оптимальную степень компрессии, увидеть как именно этот ролик будет выглядеть с конкретным сжатием и только затем отправить его. Приложение запомнит выбранную степень компрессии и будет использовать ее по умолчанию для следующих загрузок видео.

Источник: Telegram