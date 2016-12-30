В футуристичной «Тарелке» на Лыбидской (УкрИНТЭИ) планируют создать музей науки по опыту аналогичных центров в Лондоне, Амстердаме и Варшаве

Кабинет министров Украины принял решение о создании музея науки на базе государственного научного учреждения «Украинский институт научно-технической экспертизы и информации» (УкрИНТЭИ). В качестве помещения для будущего музея предлагается использовать известную всем киевлянам и гостям столицы «Тарелку», расположенную по адресу ул.Антоновича 180 рядом со станцией метро Лыбидская.

К сожалению, на сегодняшний день данное сооружение находится в плачевном состоянии — в нем не работают системы энергоснабжения и отопления, а само помещение требует серьезного ремонта. Однако уникальный запоминающийся внешний вид вполне позволяют говорить о том, что данная идея может быть весьма удачной, если государству удастся найти подходящего инвестора.

«Для нас очень важна эта идея – реализовать музей науки для детей в Киеве, по опыту Лондонского музея науки, музея науки Коперника в Варшаве, научного центра NEMO в Амстердаме. Украина нуждается в таком современном объекте», – отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в ходе заседания правительства.

В ходе заседания Кабмин поддержал решение поручить Фонду государственного имущества (ФГИ) Украины провести открытый конкурс с целью создания научно-образовательного пространства (музея науки) на базе имущества УкрИНТЭИ на принципах государственно-частного партнерства.

Отметим, что здание Института научно-технической и экономической информации было построено в 1970-х годах по проекту архитекторов Льва Новикова и Флориана Юрьева. Необычная форма здания с гигантским диском, вросшим в типичный прямоугольный фасад, была продиктована ограничениями участка. В результате для того, чтобы создать в институте конференц-зал достаточной вместимости, его пришлось вынести за пределы основного здания, «подвесив» над тротуаром.

Источник: Музейний простiр