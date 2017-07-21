В Киевской области введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 6 МВт

Компания UDPR ввела в эксплуатацию «Дымерскую солнечную электростанцию», расположенную в Киевской области возле посёлка Великая Дымерка.

Электростанция состоит из 22222 солнечных модулей и занимает площадь 13 га. Мощность комплекса составляет 6 МВт. Годовая выработка электроэнергии заявлена на уровне 6800 МВтч. Благодаря использованию данной солнечной электростанции удастся снизить выбросы диоксида углерода в атмосферу на 6,5 тыс. тонн в год.

«Дымерская солнечная электростанция» является пилотным проектом для UDPR. Её сооружение и подключение к сети осуществлялось на протяжении весны и начала лета 2017 года. Ввод станции в эксплуатацию состоялся в июле.

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