В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об уголовном наказании за доведение до самоубийства через «группы смерти»
Депутаты Верховной Рады Украины от партий «Народный фронт», «Батькивщина», БПП и объединения «Воля народа» внесли законопроект #6748 об уголовной ответственности за доведение до самоубийства или самокалечения с помощью групп в соцсетях, различных игр и квестов.
Депутаты предлагают дополнить статью 120 Уголовного кодекса Украины («доведение до самоубийства») упоминанием «групп в социальных сетях, игр, конкурсов, квестов», целью которых являются «самоубийство или самокалечение или их имитация».
Наказание за доведение до самоубийства несовершеннолетних, в том числе с использованием соцсетей, предлагается увеличить с 7-10 до 12-15 лет лишения свободы.
Кроме того, депутаты хотят ввести уголовную ответственность за создание пропагандирующих суицид «групп, игр, квестов и информационных продуктов» (наказание — до трех лет лишения свободы) и вовлечение в них несовершеннолетних (от пяти до семи лет).
В пояснительной записке законопроекта говорится, что в Украине все чаще регистрируются случаи самоубийства среди подростков, спровоцированных «так называемыми «группами смерти» в соцсетях. При этом в законодательстве нет нормы, которая позволила бы судить за это. Депутаты приводят в пример конкретного подозреваемого в доведении до самоубийства девяти женщин, которого нельзя привлечь к ответственности по действующей формулировке статьи 120.
Источник: meduza
- Деятельность «суицидальных пабликов» и игра «Синий кит», где несовершеннолетних якобы склоняют к совершению самоубийств, стали широко обсуждаться в 2016–2017 годы.
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- В феврале 2017 года Департамент Киберполиции Украины официально обратился к родителям, чтобы предупредить об опасностях, которые несут так называемые «группы смерти» в соцсетях.