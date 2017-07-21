В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об уголовном наказании за доведение до самоубийства через «группы смерти»

Депутаты Верховной Рады Украины от партий «Народный фронт», «Батькивщина», БПП и объединения «Воля народа» внесли законопроект #6748 об уголовной ответственности за доведение до самоубийства или самокалечения с помощью групп в соцсетях, различных игр и квестов.

Депутаты предлагают дополнить статью 120 Уголовного кодекса Украины («доведение до самоубийства») упоминанием «групп в социальных сетях, игр, конкурсов, квестов», целью которых являются «самоубийство или самокалечение или их имитация».

Наказание за доведение до самоубийства несовершеннолетних, в том числе с использованием соцсетей, предлагается увеличить с 7-10 до 12-15 лет лишения свободы.

Кроме того, депутаты хотят ввести уголовную ответственность за создание пропагандирующих суицид «групп, игр, квестов и информационных продуктов» (наказание — до трех лет лишения свободы) и вовлечение в них несовершеннолетних (от пяти до семи лет).

В пояснительной записке законопроекта говорится, что в Украине все чаще регистрируются случаи самоубийства среди подростков, спровоцированных «так называемыми «группами смерти» в соцсетях. При этом в законодательстве нет нормы, которая позволила бы судить за это. Депутаты приводят в пример конкретного подозреваемого в доведении до самоубийства девяти женщин, которого нельзя привлечь к ответственности по действующей формулировке статьи 120.

Источник: meduza