Vodafone Украина подготовил новые тарифы Vodafone EXTRA RED с увеличенным объемом мобильного трафика (но пока не запустил их официально)
На официальном сайте оператора мобильной связи «Vodafone Украина» появилась новая тарифная линейка Vodafone EXTRA RED, которая предлагает увеличенный объем мобильного трафика за ту же месячную плату, которая на данный момент действует в пакетах Vodafone RED.
Таким образом в тарифном пакете Extra Red XS за 40 грн/мес можно будет получить сразу 2 ГБ (действующий Red XS — 1 ГБ), в пакете Extra Red S за 60 грн/мес — 5 ГБ (действующий Red S — 4 ГБ), в пакете Extra Red M за 90 грн/мес — 10 ГБ (действующий Red M — 8 ГБ). А вот в старшем пакете Extra Red L за 180 грн/мес трафика будет ровно столько же, сколько и в базовом пакете Red L — 12 ГБ.
Некоторые сомнения внушает тот факт, что новые тарифы Vodafone EXTRA RED размещены в архивном отделе тарифов, однако по неофициальной информации, это действительно новое предложение, которое компания откроет для свободного подключения уже в понедельник, 17 апреля 2017 года.
Кстати, тот факт, что срок действия новых тарифов составляет 28 дней, а не календарный месяц, как раз может быть связан с тем, что в таблице на сайте внесена не окончательная информация. Также не исключено, что в момент официального запуска оператор поднимет стоимость тарифов EXTRA RED (или снизит абонплату в тарифах RED), так как новая линейка выглядит более привлекательно по сравнению с базовой.
Напомним, что компания «Vodafone Украина» недавно увеличивала объемы услуг, предварительно введенные во время зимней акции, однако тогда возросла и стоимость самих тарифов на 10-20%.
Источник: Vodafone