10 главных продуктов и технологий Samsung 2019 года, которые позволяют заглянуть в будущее компании

10 главных продуктов и технологий Samsung 2019 года, которые позволяют заглянуть в будущее компании

В этом году компания Samsung отметила 50 лет своей истории, которая оказалась богатой на инновационные продукты, подтолкнувшие к развитию всю индустрию. Но и сегодня производитель не останавливается на достигнутом, продолжая активно развивать сразу несколько направлений. Среди них мы решили выделить 10 главных продуктов и технологий, с помощью которых можно заглянуть в ближайшее будущее, как самой Samsung, так и пользователей её устройств. Galaxy Fold Первый смартфон Samsung с гибким экраном поступил в продажу в сентябре этого года и предлагает пользователям дисплей Infinity Flex размером 7,3 дюйма и разрешением 2152×1536 точек, который складывается при закрытии устройства. В таком виде можно использовать внешний 4,6-дюймовым экран с разрешением 1960×840 точек. В сложенном положении размеры Galaxy Fold составляют 62,8×160,9×15,7-17,1 мм, в открытом виде – 117,9×160,9×6,9-7,6 мм. Это позволяет использовать аппарат одной рукой, но в нужный момент раскрывать его и превращать в планшет. В остальном, Galaxy Fold это производительный смартфон, который оснащается процессором Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также системой сразу из шести камер. При этом работает аппарат сразу от двух батарей суммарной ёмкостью 4380 мАч. Несмотря на всю футуристичность и дороговизну Galaxy Fold, в Samsung не считают эту модель исключительно экспериментальной. Она является первым смартфоном из новой категории, которую компания планирует активно развивать. И судя по тому, что Samsung анонсировала на выставке SDC19 (Samsung Developer Conference) разработку ещё одного смартфона с гибким дисплеем, с каждым годом таких устройств в предложении производителя будет становиться только больше.

Galaxy A90 5G В следующие несколько лет в мире будет происходить активное внедрение сетей 5G, которые позволят значительно увеличить скорость передачи данных, стабильность подключения и ширину канала. Поэтому уже сейчас в продаже начинают появляться смартфоны с поддержкой 5G, и, как правило, это топовые устройства. Но в Samsung пошли дальше и представили первую модель выше среднего уровня с поддержкой сетей пятого поколения, получившую название Galaxy A90 5G. Это на самом деле довольно важный шаг, так как он показывает, что удешевление технологии 5G для потребителей будет происходить быстрее. Сам по себе Galaxy A90 5G получил хороший набор характеристик, который включает платформу Qualcomm Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной, а также 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить ещё на 512 ГБ за счёт карт microSD. В новинке установлен SuperAMOLED Infinity-U с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2400х1080 точек. А ёмкость батареи равна 4500 мА-ч, при этом смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. В Galaxy A90 5G установлено три основные камеры: 48-мегапиксельная с диафрагмой f/2.0, сверхширокоугольная 8-мегапиксельная с углом обзора 123° и диафрагмой f/2.2, 5-мегапиксельная для определения глубины сцены.

Дисплеи Galaxy S10+ и Note10+ Флагманские смартфоны Samsung в этом году получили новый тип экрана Infinity-O c матрицей Dynamic AMOLED. Это позволило ещё больше уменьшить рамки вокруг дисплея и создать узнаваемый дизайн, который выделяется на фоне конкурентов отверстиями под фронтальные камеры. Поэтому несмотря на то, что Samsung планирует увеличить инвестиции в устройства с гибкими экранами, предпосылок к исчезновению традиционных моноблочных смартфонов нет. Их дизайн продолжит развиваться за счёт новых дисплеев с миниатюрными отверстиями под селфи-камеры, а также благодаря новым разработкам, которые позволят устанавливать их прямо под матрицу, создавая модели без вырезов. Galaxy S10+ оснащается 6,4 дюймовым, а Note10+ 6,8-дюймовым экраном с разрешением 3040×1440 точек, поддержкой цветового пространства DCI-P3 и отображения HDR10+ При этом Galaxy S10+ и Note10+ в целом являются одними из лучших смартфонов этого года с высокой производительностью, качественными камерами и хорошей автономностью.

Galaxy Tab S6 с режимом DeX Компания Samsung остаётся единственным производителем, который продолжает выпускать флагманские планшеты на основе операционной системы Android. И несмотря на то, что Google практически забросил это направление, Samsung удаётся постоянно дорабатывать систему и наращивать возможности своих планшетов. Новый Galaxy Tab S6 получил обновлённый режим DeX, при котором его интерфейс превращается в подобие десктопной ОС с возможностью запускать программы в отдельных окнах. Это упрощает многозадачность и позволяет работать с планшетом практически как с ноутбуком. Поэтому Android-планшеты пока рано списывать со счетов, по крайней мере, Samsung доказывает, что их развитие не закончено. И если сравнить новые модели с прошлыми поколениями, они стали намного лучше. Тот же Galaxy Tab S6 получил 10,5-дюймовый сенсорный экран с матрицей Super AMOLED и разрешением 2560×1600 точек, который поддерживает комплектное перо S Pen. Планшет построен на основе процессора Snapdragon 855 с частотой от 1,7 до 2,8 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения и оснащается сразу четырьмя внешними динамиками AKG.

Galaxy Watch Active2 Умные часы являются важной частью экосистемы Samsung и позволяют пользователям отслеживать свою физическую активность, занятия спортом, читать оповещения со смартфона, принимать звонки и даже управлять умной электроникой в доме. Galaxy Watch Active2 – это новейшее дополнение к линейке умных часов компании с приятным дизайном и качественным 1,4 или 1,2 дюймовым дисплеем в зависимости от размера корпуса, 44 или 40 мм. Часы также оснащаются встроенным оптическим датчиком сердечного ритма, который умеет считать пульс как в покое, так и при занятиях спортом, а в перспективе должен получить функцию снятия электрокардиограммы. Вместе с приложением Samsung Health умные часы Samsung собирают, систематизируют и анализируют данные образа жизни пользователя и подталкивают его к новым более полезным привычкам, связанным с физической активностью и питанием. Уже в ближайшем будущем такие устройства смогут давать более детальные рекомендации и более тесно взаимодействовать с другими умными устройствами в доме.

One UI В этом году компания Samsung выпустила для своих Android-смартфонов/планшетов и часов на платформе Tizen новый интерфейс One UI. Собственно, этим названием производитель намекает на своё желание сделать его стандартной оболочкой для всех своих устройств. Но пока One UI неплохо зарекомендовал себя на мобильных устройствах. В смартфонах и планшетах интерфейс делает работу более комфортной, размещая важные элементы в поле досягаемости пальцев пользователя и визуально упрощая их. На часах он увеличивает мелкие элементы интерфейса, благодаря чему в них можно более уверенно попадать. А самое главное, One UI работает быстро и с приятными анимациями.

QLED 8K с процессором Quantum 8K В этом году компания Samsung представила первую коммерческую линейку QLED телевизоров с поддержкой разрешения 8K. Она получила индекс Q900R и включает сразу четыре модели с диагоналями 65, 75, 82 и 98 дюймов. И несмотря на то, что на данный момент фильмы и сериалы даже в 4К всё ещё распространены не так хорошо, как в Full HD, компании удалось создать аппаратно-программное решение, способное повысить качество изображения, а реализовано оно за счёт нового процессора Quantum 8K. Производительность чипа позволяет в реальном времени масштабировать 4К видео до разрешения 8К. При этом в нём используется машинное обучение, которое при апскейлинге отвечает за определение границ объектов, воссоздание текстур и шумоподавление. И стоит отметить, что с расстояния больше метра масштабированное с 4К до 8К видео на моделях Q900R выглядит вполне адекватно. Учитывая появление качественных 8К панелей и программно-аппаратных решений, которые адекватно масштабируют изображение, уже в скором времени 8К станет нормой для телевизоров верхнего ценового сегмента.

The Wall Luxury Ещё одна инновация связана с появлением в портфолио Samsung модульных матриц MicroLED, которые могут собираться в телевизоры The Wall Luxury с диагональю от 73 дюймов и разрешением 2K, 146 дюймов с разрешением 4K вплоть до 292 дюймов при разрешении 8K. Телевизоры The Wall Luxury имеют толщину всего 3 см и оснащаются очень тонкими сменными рамками, благодаря чему их проще подобрать под интерьер комнаты. А в режиме Ambient Mode они и вовсе могут сливаться с окружающим пространством, отображая фотографию или изображение картины. Кроме этого, в The Wall Luxury используется процессор Quantum Flex, оптимизирующий картинку матрицы в зависимости от условий освещения. Также они выделяются поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, пиковой яркостью 2000 кд/м2 и кадровой частотой 120 Гц. В будущем, с удешевлением этой технологии, она позволит буквально собирать телевизор необходимой диагонали, а также идеально интегрировать его в интерьер.

Bixby Routines Голосовой помощник Bixby всё ещё доступен только для ограниченного количества языков, но в этом году компания Samsung создала на его основе сервис автоматизации, который позволяет избавиться от необходимости вручную менять рутинные опции смартфона. Например, выключать перед сном звук оповещений, а потом обратно включать его утром. Всё это и многое другое можно переложить на Bixby Routines, прописав простые правила включения или отключения тех или иных настроек в зависимости от места, времени и подключения к Wi-Fi сетям или Bluetooth-устройствам. С развитием Bixby Routines, позволит автоматизировать процессы в доме, например, автоматически выключать свет, когда смартфон пользователя переходит в ночной режим или включать кофеварку, при срабатывании будильника утром.