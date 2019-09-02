Обзор смартфона Samsung Galaxy Note10+





В этом году линейка смартфонов Galaxy отмечает десятилетний юбилей, и, хотя формально Galaxy Note10+ — это только девятый флагманом в своей серии, всё равно хочется вспомнить, как она начиналась. Анонс первого Galaxy Note состоялся в сентябре 2011 года на выставке IFA в Берлине, но в отличие от ажиотажа, который сегодня сопровождает презентации топовых моделей Samsung, тогда всё прошло довольно тихо. Не было ни постоянных утечек информации об устройстве, ни громкой презентации. Просто в один момент в выставочном зале компании появился стенд с новыми смартфонами. Я хорошо помню, как сами представители Samsung пожимали плечами, реагируя на вопрос медиа о том, кто будет покупать «такой большой аппарат». Да, на тот момент 5,3-дюймовый дисплей выглядел просто огромным. Но как показало время, компания тогда тонко почувствовала тренд увеличения диагоналей, как и ряд особенностей, которыми стоит оснастить новый флагман. Большой экран, перо S Pen, высокая производительность, большой аккумулятор – все эти возможности и сегодня являются важными элементами успеха смартфонов Galaxy Note. Поэтому давайте посмотрим, не растеряла ли их новая модель Galaxy Note10+.

Комплект поставки Galaxy Note10+

В последние несколько лет компания Samsung радует пользователей комплектацией своих флагманских устройств и Galaxy Note10+ не стал исключением. Единственное, по сравнению с прошлой версией содержимое коробки со смартфоном немного изменилось. В ней пользователь может найти следующий набор аксессуаров: кабель USB Type-C на USB Type-C, блок питания на 25 Вт, прозрачный чехол, переходник с micro-USB на USB Type-C, пинцет и дополнительные стержни для пера, а также Type-C -гарнитуру от AKG. При этом в отличие от похожих комплектных наушников в Galaxy S10+, эти почему-то не комплектуются сменными амбушюрами.

Кроме этого, сам Galaxy Note10+ из коробки комплектуется заводской защитной плёнкой на экране. Они довольно быстро покрывается мелкими царапинами, но на первое время её хватит для того, чтобы защитить стекло дисплея.

Как и к прошлым флагманским моделям, в Samsung предлагают для Note10+ ряд фирменных чехлов, как силиконовых, так и из натуральной кожи. Их главное отличие от подобных аксессуаров для Note9 заключается в том, что они стали тоньше. В плане защиты корпуса это скорее минус, но пользоваться аппаратом в чехле действительно стало удобнее.

Дизайн и материалы

Ещё до официального анонса Galaxy Note10+ стало известно, что смартфон получит 6,8-дюймовый дисплей. И это не могло не вызвать опасений у потенциальных покупателей, ведь прошлогодний Note9 оснащался экраном с диагональю 6,4 дюйма. Но, к счастью, в реальности аппарат не такой большой, как может показаться «на бумаге». За счёт уменьшения рамок вокруг экрана компании Samsung удалось сделать корпус нового флагмана лишь немного больше, чем в Note9. Для сравнения, габариты последнего составляют 161,9×76,4×8,8 мм, в то время как у Note10+ — 162,3×77,2×7,9 мм. То есть новинка стала немного выше и шире, но при этом заметно тоньше. А кроме этого, ещё и чуть легче, её вес достигает 196 граммов, в то время как Galaxy Note9 весит 201 грамм. Казалось бы мелочь, но, когда держишь оба аппарата в руках, это ощущается.

Дизайн Galaxy Note10+ при этом заметно обновился, как с лицевой, так и тыльной стороны. Почти вся передняя часть корпуса занята дисплеем, Samsung удалось сделать рамки даже меньше, чем в Galaxy S10+. При этом в отличие от последнего, фронтальная камера в новой модели одна и расположена сверху экрана по центру. Как и прежде, производитель не стал прибегать к использованию вырезов или «монобровей», взяв на вооружение Infinity O дисплей, в котором для камеры вырезано отверстие. При этом Samsung удалось уменьшить его практически до размеров объектива.

Новое расположение фронтальной камеры по центру верхней части дисплея, с одной стороны, первое время чаще бросается в глаза, но с другой, делает смартфон более узнаваемым. А на практике оказывается, что именно в этом месте камера меньше всего перекрывает системные значки и уведомления.

Дисплей в Galaxy Note10+ прикрывает защитное стекло Gorilla Glass 6, которое слегка закругляется по бокам, создавая плавный переход к рамке из полированного алюминия и дальше к такому же стеклу тыльной панели. В итоге боковины корпуса получаются округлыми и гладкими, что позволяет комфортно держать аппарат в руках.

Как и на лицевой стороне, на тыльной части Galaxy Note10+ также произошли нововведения. По сравнению с прошлой версией флагмана, блок камер стал компактнее и теперь во время съёмки они расположены горизонтально. Кроме этого, в Samsung использовали как классические белый и чёрный цвет корпуса, так и новую расцветку под название «серебряное сияние», которая переливается целой палитрой цветов в зависимости от угла обзора и освещения. Такой градиентный окрас на стероидах.

Все механические клавиши управления в смартфоне теперь находятся на левой грани корпуса. В Samsung решили отказаться от отдельной клавиши Bixby, просто назначив её на кнопку включения экрана, но по долгому нажатию. И да, в настройках это можно полностью отключить. А для того, чтобы выключить сам смартфон, теперь нужно использовать виртуальную клавишу, которая находится в панели быстрых настроек шторки уведомлений.

Как и прежде в смартфонах этой линейки, в Galaxy Note10+ есть защита от воды и пыли по стандарту IP68. Плавать с ним производитель, конечно, не рекомендует, но если пользователь попадёт под сильный дождь, или на короткое время погрузит аппарат в воду, то это не должно создать проблем.

Дисплей Galaxy Note10+

В смартфоне используется 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED дисплей с разрешением 3040×1440 точек, поддержкой цветового пространства DCI-P3 и HDR10+. Как и прежде в линейке Note, экран новой модели является одним из лучших на рынке. Он обеспечивает красочную цветопередачу и максимальные углы обзора.

Это подтверждается и замерами, в стандартном «Насыщенном» режиме отображения экран демонстрирует цветовой охват больше 100% sRGB, цветовую температуру на уровне 7000К, гамма-кривую близкую к эталону и равномерную подсветку.

Если в опциях дисплея выбрать «Натуральный» режим, цветопередача станет менее красочной, а картинка немного «теплее». Впрочем, цветовую температуру и так можно вручную отрегулировать в настройках экрана.

Кроме этого, там же можно изменить шрифт, его размер и стиль, масштабирование дисплея и включить фильтр синего цвета (вручную или по расписанию). По умолчанию в смартфоне установлено разрешение Full HD+ (2280х1080 точек), но на своё усмотрение его можно либо увеличить до нативного WQHD+ (3040×1440 точек), либо наоборот уменьшить до HD+ (1520х720 точек). В обоих случаях это окажет небольшое влияние на автономность аппарата.

Перо S Pen

Одной из ключевых особенностей линейки Galaxy Note остаётся перо S Pen, которое прячется внутри корпуса смартфона и соединяется с ним через протокол Bluetooth Low-Energy. Благодаря этому, а также использованию акселерометра и 6-осевого гироскопа, перо можно использовать для удалённого управления смартфоном. В основном это пока работает в системных приложениях фирменного интерфейса OneUI. Например, если зажать на корпусе S Pen клавишу и взмахнуть им, то можно переключаться с основной камеры на фронтальную, перелистывать фотографии в галерее, изменить громкость звука в стандартном плеере. У Samsung уже есть для разработчиков SDK, с помощью которого они могут добавить в свои приложения поддержку пера.

Сам по себе S Pen, как и прежде умеет определять 4096 степеней нажатия, а также угол наклона. Но в отличие от прошлой версии пера, в нём используется новый аккумулятор, которого хватает на 10 часов работы.

Ещё одно нововведение в S Pen – это улучшенное распознавание рукописного текста. В Samsung начали использовать нейросети для того, чтобы точнее переводить написанные пером слова в печатный текст. Могу отметить, что эта функция начала работать лучше, в том числе для украинского языка.

Не обошёл стороной S Pen и тренд дополненной реальности, в функциях пера появилась возможность делать AR-зарисовки. С помощью встроенных в смартфон датчиков пользователь может рисовать прямо через объектив камеры, при этом все нанесённые линии будут оставаться в пространстве на своём месте.

Это немного напоминает популярные приложения для рисования в очках виртуальной реальности, только в Galaxy Note10+ это можно делать в реальном мире и с реальными объектами.

В остальном функциональность S Pen не изменилась, пользователь всё ещё может делать заметки, рисовать, создавать скриншоты и переводить иностранные слова простым наведением на них пера.

Сканер отпечатков пальцев

Как и в S10+ в Galaxy Note10+ установлен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который находится прямо под стеклом дисплея. При этом область его сканирования стала немного крупнее, а сам он расположен не так близко к нижней части дисплея. Скорость сканера заметно выросла и теперь он распознаёт отпечаток на уровне оптических датчиков. Но по сравнению с последними, он не такой чувствительный к изменению освещения, а также к попаданию на пальцы влаги или грязи.

Платформа и производительность

В Украине Galaxy Note10+ представлен в версии с собственной платформой Samsung, в основе которой лежит 7-нанометровый процессор Exynos 9825 с 8 ядрами разбитыми на 3 кластера: 2 ядра Mongoose разработки Samsung, 2 ядра Cortex-A75 и 4 ядра Cortex-A55. Дополняет процессор производительное графическое Mali-G76 MP12.

Объём оперативной памяти в Galaxy Note10+ достигает 12 ГБ, больше, чем в большинстве ноутбуков, а встроенной – 256 ГБ. При этом последнюю можно расширить за счёт карт microSD.

Но стоит знать, слот здесь гибридный и если есть необходимость в использовании двух номеров, то о карте памяти можно забыть. Но с таким объёмом встроенного хранилища это вряд ли будет проблемой.

С такой платформой производительности смартфона хватает для абсолютно любых задач причём с запасом, а открытые приложения не выгружаются из памяти, разве что самые плохо оптимизированные под Android.

Galaxy Note10+ может подключаться к интернету через беспроводную сеть с новым стандартом Wi-Fi 6, который обратно совместим с a/b/g/n/ac, при этом используются две антенны и два диапазона 2,4 и 5 ГГц. Другие беспроводные опции представлены модулями Bluetooth 5.0, NFC, а также ANT+, который встречается в спортивных аксессуарах, например, в нагрудных датчиках для измерения сердечного ритма. Для навигации смартфон может подключаться к спутниковым системам GPS, Galileo, Beidou и ГЛОНАСС. А набор его датчиков включает акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный сенсор, датчик Холла, сенсор RGB и приближения.

Работает Galaxy Note10+ под управлением операционной системы Android 9.1 с фирменным интерфейсом OneUI, обзор которого вы можете посмотреть в видео ниже.

Режим DeX

Пару лет назад в Samsung решили попробовать добавить в свои флагманские смартфоны ещё один режим работы, получивший название DeX. В нём к смартфонному интерфейсу Android добавлялся ещё один, имитирующий десктопный. Он включается если подключить смартфон к монитору. В Note8 для работы DeX нужна был отдельная док-станция с охлаждением, в Note9 от неё избавились, реализовав подключение через переходник с USB Type-C на HDMI. В Galaxy Note10+ это осталось без изменений, единственное, мой переходник, который без проблем работал с прошлым флагманом, с новым начал периодически отваливаться. И это либо проблемы данного образца, либо в Samsung начали более жёстко подходить к сертификации устройств, которые могут работать с DeX. По крайней мере, при запуске компания рекомендует использовать только сертифицированные аксессуары.

Визуально DeX изменился не сильно, пользователь всё так же попадает на рабочий стол, который слегка напоминает Windows. Здесь есть своя кнопка «Пуск», хотя она, впрочем, всего лишь открывает меню с приложениями, есть панель задач, где можно закрепить их иконки, ну и собственно программы запускаются в отдельных окнах. При это возросшая производительность Galaxy Note10+ и целых 12 ГБ оперативной памяти позволили Samsung убрать из DeX досадное ограничение. Дело в том, что раньше в этом режиме пользователь мог одновременно запускать окна только 5 приложений, теперь же их количество ограничено только свободной памятью смартфона.

В работе новый DeX ощущается намного приятнее предшественников, не в последнюю очередь за счёт увеличившейся скорости отклика программ. И, безусловно, в этом режиме пользователю всё ещё приходится работать с приложениями для Android, а значит и сталкиваться с их ограничениями или вовсе с плохой оптимизацией под подобный интерфейс. Например, не все программы поддерживают изменение размера окна или не умеют разворачиваться на весь экран. А если даже и умеют, то пользователь всё равно видит интерфейс, который создавался для небольших дисплеев, если сравнивать с мониторами. Но если работа не предполагает каких-то специализированных задач, а нужно использовать браузер, отвечать на почту, в мессенджерах, работать с документами с несложным форматированием, то со всем этим DeX справляется на удивление неплохо.

Забавно, что у DeX в этот раз появился новый режим работы, при котором данный интерфейс можно перенести на экран ноутбука. Для этого нужно скачать для Windows или macOS специальную программу, установить её и подключить Galaxy Note10+. Дальше в отдельном окне появится интерфейс DeX и с ним уже можно начинать работать, но если развернуть его на весь экран, то он полностью закроет собой операционную систему ноутбука и с ним можно будет работать через встроенный тачпад и клавиатуру. Не знаю, кому такая возможность может пригодиться, если под рукой есть полноценная десктопная ОС, но вдруг кто-то решить стать адептом работы только на одном устройстве.

Сама же концепция одного мобильного устройства, как единственного персонального компьютера не нова, но всё ещё достаточно привлекательная, чтобы производители продолжали пробовать. И так как на презентации Galaxy Note10+ был CEO Microsoft Сатья Наделла и компании заключили договор о стратегическом партнёрстве, то это само по себе наталкивает на мысль, что в будущем режим DeX могут ждать большие изменения. Запускать со смартфона Windows при подключении монитора? Почему бы и нет.

Камеры

В отличие от прошлогоднего Note9, камер в Galaxy Note10+ стало больше, при этом сразу на две. В Samsung использовали знакомый нам по S10+ широкоугольный 12-мегапиксельный модуль со сменяемой диафрагмой f/1.5-f/2.4, автофокусом и оптической стабилизацией. А также сверхширокоугольную 16-мегапиксельную камеру с углом обзора 123 градуса, диафрагмой f/2.2 и электронной стабилизацией. Дополнив их обновлённым телефото модулем с диафрагмой f/2.1 и оптической стабилизацией, а ещё камерой DepthVision, которая измеряет дистанцию до объектов. В сумме получилось сразу четыре объектива на тыльной панели смартфона. Но поменялись ли от этого возможности съёмки и качество снимков? Забегая наперёд скажу, что некоторые интересные изменения есть, особенно в части ночной съёмки.

Основной 12-мегапиксельный модуль по-прежнему снимает хорошо, при ярком солнце переключение на диафрагму f/2.4 добавляет фотографиям резкости, и, хотя в Samsung немного обновили алгоритмы, в целом цветопередача и качество получаются на уровне Galaxy S10+. У телефото камеры аналогичная ситуация, слегка увеличенная диафрагма не так сильно влияет на качество фото в солнечную погоду. Так что и она, и сверхширокоугольная днём в целом снимают хорошо.

Дневные снимки на широкугольную камеру:

Дневные снимки на телефото камеру:

Дневные снимки на сверхширокугольную камеру:

Прогресс в камерах намного заметнее в ночных снимках. Во-первых отмечу, что в Samsung немного обновили ночной режим, он как и прежде работает с двумя модулям, а вместо телефото двукратное приближение осуществляется через основную широкоугольную камеру.

Ночные снимки на широкугольную камеру:

Разница между автоматическим и ночным режимом съёмки

Ночные снимки на широкоугольную камеру с двукратным приближением (имитация телефото объектива):

Ночные снимки на сверхширокугольную камеру:

В целом, как видно, по сравнению с Galaxy S10+ в новом флагмане камеры не претерпели каких-то значительных изменений. В Samsung немного обновили телефото модуль и слегка улучшили возможности ночной съёмки. Но даже эти, на первый взгляд не такие уж важные изменения, всё равно ставят возможности Galaxy Note10+ на ступеньку выше S10+, а последний и так является одним из лучших камерафонов этого года.

Ещё одно нововведение в камерах Note10+ касается записи видео, в смартфоне появился третий микрофон и возможность записывать направленный звук. Во время съёмки, если приблизить объект, то звук от него тоже будет усиливаться. Но так как этот эффект достигается в основном алгоритмами, которые вытягивают звук до пиковых значений, то в нём появляется больше внешних шумов. И для того, чтобы их приглушить включается шумоподавление, которое добавляет голосу заметное «металлическое» звучание. При этом, если внешнего шума много, то шумодаву сложно отделить его от звучания объекта съёмки и он начинает работать менее агрессивно. Поэтому такой режим лучше всего подойдёт для не очень шумных помещений, если необходимо немного усилить голос спикера на видео. Но не стоит ожидать, что его получится использовать на концерте любимой группы.

Фронтальная камера в смартфоне 10-мегапиксельная с углом обзора 80 градусов.

Аудио

Когда смотришь на фронтальную панель Galaxy Note10+, то кажется, что производитель забыл про разговорный динамик. А может даже использовал какую-то новую технологию, чтобы разместить его под дисплеем. Но если хорошенько присмотреться, то всё оказывается намного прозаичнее. Разговорный динамик размещается в тонкой полоске, которая отделяет верхнюю алюминиевую рамку от стекла дисплея. Во время разговора его громкости хватает с хорошим запасом. При этом он же подыгрывает динамику на нижней грани корпуса, создавая таким образом стереоэффект. Звук из обоих динамиков получается довольно громким и объёмным, но нижний, судя по всему, физически больше и звучит лучше.

В этой модели впервые в линейке Galaxy Note компания Samsung отказалась от 3,5 мм разъёма для наушников, чем безусловно расстроила некоторых пользователей. Но такова судьба некоторых разъёмов, они постепенно уходят в историю. При этом Samsung комплектует Galaxy Note10+ довольно неплохими наушниками AKG, которые подключаются через порт USB Type-C.

Кроме этого, можно использовать переходник с USB Type-C на 3,5 мм разъём, но в комплекте его нет, нужно будет покупать самостоятельно. Ну и, конечно же, всегда остаётся вариант беспроводных наушников с подключением по протоколу Bluetooth 5.0.

Автономность Galaxy Note10+

В смартфон встроен аккумулятор ёмкостью 4300 мАч, который обеспечивает хорошую автономность. В тесте батареи Geekbench 4 Pro аппарат под нагрузкой и с активным экраном с яркостью 200 кд/м2 разрядился почти за 9 часов. Это подтверждается и реальными использованием, даже если интенсивно пользоваться Galaxy Note10+ в течение дня, то при 5-6 часах активного экрана в самом конце дня остаётся ещё 20-30% заряда батареи.

При этом от комплектного зарядного устройства на 25 Вт смартфон заряжается очень быстро. С 0% до 40% батарея пополняет заряд всего за 20 минут, за 50 минут до 88%, а до 100% за 1 час 10 минут. Кроме этого, аппарат поддерживает зарядку на 45 Вт, но как показывают тесты, скорость зарядки по сравнению с блоком питания на 25 Вт не такая существенная, как можно было ожидать. Соответственно для большинства пользователей будет достаточно и комплектного зарядного устройства.

Также в Galaxy Note10+ есть поддержка быстрой беспроводной зарядки, при этом и сам смартфон можно превратить в зарядную панель, чтобы подзаряжать аксессуары, например наушники или спортивные часы.