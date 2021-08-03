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10 особенностей телевизоров LG NanoCell

10 особенностей телевизоров LG NanoCell

10 особенностей телевизоров LG NanoCell


Выбор нового телевизора не всегда является простой задачей, особенно когда дело доходит до выявления отличий среди различных линеек устройств. Производители любят использовать красивые маркетинговые названия, порой вводя покупателей в замешательство. Сегодня же мы попробуем разобраться с телевизорами линейки LG NanoCell, выделив их основные особенности.

1. Технология NanoCell

10 особенностей телевизоров LG NanoCell

Для начала определимся с тем, что же вообще такое технология NanoCell. Телевизоры данной линейки оснащаются LED-матрицей. Поверх экрана напыляются специальные частицы размером около одного нанометра. Они отфильтровывают тусклые цвета, удаляя из них примеси, возникающие из-за длины волн RGB. В результате картинка получается яркой и чистой, а главное — с более реалистичной цветопередачей. Кстати, телевизоры NanoCell позволяют рассчитывать на изображение без искажений, под каким углом вы бы не сидели при просмотре. Кроме того, подсветка в телевизорах находится непосредственно за светодиодами и освещает только те зоны, которые необходимы в конкретный момент. Благодаря этому в темных сценах мы можем увидеть больше деталей.

2. Интеллектуальный процессор 4-го поколения

10 особенностей телевизоров LG NanoCell

Не менее важным для современного телевизора является процессор, отвечающий за работу ряда технологий. В телевизорах LG NanoCell начиная с серии NANO86 устанавливается интеллектуальный процессор четвертого поколения. Его ИИ-функции устраняют шумы, оптимизируют контрастность и насыщенность картинки. Функция анализа сцены, к примеру, относит изображение на экране к одной из четырех сцен — пейзаж, ночь, город и другое. Затем происходит оптимизация картинки и интеллектуальное увеличение разрешения (вплоть до 8K). В режиме “Пейзаж” улучшаются края и текстуры, в режиме “Город” увеличивается резкость зданий на изображении, а режим “Ночь” делает отличия между оттенками более заметными. В младших моделях производителя используется 4-ядерный процессор.

3. Игровые возможности

10 особенностей телевизоров LG NanoCell

Характеристики телевизоров LG NanoCell соответствуют требованиям консолей нового поколения. Новые модели имеют поддержку технологий AMD Freesync Premium, VRR (переменная частота обновления), поддерживается в моделях NANO86 и NANO91, ALLM (автоматический режим низкой задержки входного сигнала) и eARC (усовершенствованный возвратный аудиосигнал), а также оснащаются разъемом HDMI 2.1. Это значит, что можно рассчитывать на 4K/120fps или даже 8K/60fps в играх при подключении к телевизору PlayStation 5 или Xbox Series X. Также в настройках телевизоров предусмотрен режим Game Optimizer, который автоматически регулирует параметры изображения и оптимизирует графику, чтобы обеспечить максимально комфортный игровой процесс.

4. Поддержка Dolby Vision IQ и HDR 10 Pro

10 особенностей телевизоров LG NanoCell

Над качеством передаваемого изображения в телевизорах LG NanoCell также отвечают технологии Dolby Vision IQ и HDR 10 Pro, которые поддерживаются в моделях серий NANO86, NANO91, NANO96 и NANO99. Dolby Vision IQ интеллектуально регулирует настройки картинки, в зависимости от конкретного жанра и условий освещения. А технология расширения динамического диапазона HDR 10 Pro адаптирует яркость изображения, обеспечивая раскрытие мельчайших деталей и добавляя естественной четкости картинке. Благодаря данным технологиям ваши любимые фильмы и сериалы будут выглядеть ярче и реалистичнее.

5. Передача объемного звука по Bluetooth

10 особенностей телевизоров LG NanoCell

Телевизоры LG NanoCell NANO86, NANO91, NANO96 и NANO99 также поддерживают технологии AI Sound Pro (оптимизирует звук в соответствии с жанром) и Dolby Atmos. Кроме этого, они позволяют подключать Bluetooth-колонки для создания беспроводной системы объемного звука формата 4.0. Это позволяет создать эффект полного присутствия, что особенно хорошо ощущается во время просмотра спортивных событий.

6. Уведомления о спортивных матчах

10 особенностей телевизоров LG NanoCell

И раз заговорили о спорте, отмечу еще одну интересную фишку телевизоров LG NanoCell, которая должна понравиться фанатам спорта. Речь идет о функции Sports Alert, которая может оповещать вас перед началом, во время и после окончания игры. Еще одна полезная функция для просмотра спортивных событий называется MotionPro, она доступна в моделях NANO86, NANO91, NANO96 и NANO99. Это технология оптимизации быстрых движений. Она уменьшает размытие для более плавного и четкого отображения картинки во время динамичных сцен, например, при просмотре футбольного матча.

7. Режим Filmmaker mode

А вот режим Filmmaker mode должен понравиться тем, что часто смотрит кино. Очень часто такие технологии, как Motion Smoothing, только портят впечатления от просмотра фильмов, делая картинку более гладкой, но в то же время странно выглядящей. Filmmaker mode отключает различные эффекты постобработки, сохраняя оригинальное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров. Простыми словами, он воспроизводит фильмы в таком виде, в каком они были задуманы их режиссерами.

8. Минималистичный дизайн

10 особенностей телевизоров LG NanoCell

Телевизоры LG NanoCell хорошо впишутся в любой интерьер — они имеют минималистичный дизайн благодаря тонким рамкам вокруг экрана. Устройства можно повесить вплотную к стене, установить на металлические ножки или разместить на подставке в дизайне “Галерея”. Последняя имеет систему кабель-менеджмента и позволяет прикрепить к телевизору небольшие аксессуары.

9. Технология LG ThinQ и пульт Magic Remote

10 особенностей телевизоров LG NanoCell

Телевизоры уже давно стали центральным хабом умного дома, и модели LG NanoCell не являются исключением. В оболочке webOS предусмотрена отдельная страница для большего удобства управления умным домом. Кроме этого, телевизоры оснащаются пультом Magic Remote со встроенным гироскопом, который обеспечивает удобную навигацию как в меню системы Smart TV, так и управления подключенными устройствами.

10. Поддержка Apple HomeKit и AirPlay 2

10 особенностей телевизоров LG NanoCell

Владельцы гаджетов Apple должны оценить поддержку телевизорами LG NanoCell технологий Apple HomeKit и AirPlay 2. Это значит, что можно стримить контент со своего iPhone или iPad на телевизор и управлять им при помощи Siri.

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