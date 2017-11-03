Android-софт: начало ноября 2017

Очередной выпуск дайджеста интересных программ для Android. В этом обзоре – браузер Microsoft Edge, плавающая панель как в смартфоне LG V30 – Floating Bar LG V30, релиз официального клиента каталога приложений F-Droid, автоответчик для мессенджеров – Can’t Talk, лаунчер в стиле Pixel – Lawnchair, новая версия приложения от Google для измерения различных параметров – Science Journal и бонус – игры Dragon Hills 2 и Love You to Bits.

Неожиданный релиз от компании Microsoft в виде публичной бета-версии браузера Microsoft Edge для Android. На текущий момент мобильный Edge в функциональном плане уступает своему главному конкуренту – Google Chrome. Он пока не умеет синхронизировать вкладки с ПК-версией, а его интерфейс представлен только на английском языке. Тем не менее, в браузере уже работает синхронизация списка для чтения, а в ближайшее время пользователи смогут продолжить просмотр веб-страниц на ПК с того места, где закончили на мобильном устройстве.

В целом, в Microsoft Edge для Android присутствуют те же функции, что и во «взрослой» версии браузера: история, избранное, загрузки, приватные вкладки, режим чтения и список для чтения. Нет разве что персональной новостной ленты и возможности создавать веб-заметки. Зато есть парочка своих функций – сканер QR-кодов и голосовой поиск с поддержкой русского языка.

Как известно, одной из особенностей флагманского смартфона LG V30 является функция Floating Bar – плавающая панель, которая по сути заменила собой дополнительный экран в моделях V10 и V20. Floating Bar позволяет пользователям получать быстрый доступ к часто используемым приложениям и системным настройкам.

Участник сайта Reddit создал небольшую утилиту, которая полностью переносит функциональность плавающей панели LG V30 на любой смартфон под управлением Android 4.4 и выше. Если вам нравится такая идея, есть вполне достойное решение под названием Floating Bar LG V30. Утилита предоставляет возможность быстрого доступа к приложениям, системным настройкам, контактам и сайтам. Кроме того, Floating Bar LG V30 показывает погоду и управляет музыкой. Каждая категория ярлыков настраивается отдельно, переключение между панелями осуществляется с помощью жестов. В бесплатной версии приложения, помимо погодного виджета и элементов управления воспроизведением, можно назначить только одну панель ярлыков.

Первая стабильная версия альтернативного магазина приложений для Android-устройств. F-Droid содержит каталог бесплатных программ с открытым исходным кодом. По умолчанию все приложения берутся с основного репозитория сайта, но пользователи могут добавлять сторонние источники, указав URL каталога в настройках программы.

Помимо предоставления доступа к различному контенту, мобильный клиент F-Droid умеет автоматически загружать обновления в фоне и выводить соответствующие уведомления. При этом можно настроить интервал времени, когда программа будет осуществлять проверку обновлений. Основным преимуществом F-Droid в сравнении с Google Play является возможность выбирать версию приложения для загрузки. В случае чего, пользователи всегда могут установить наиболее стабильный вариант или откатиться на ранние релизы.

Визуальных изменений в F-Droid 1.0 практически нет, функциональных – несколько. Прежде всего, это новый раздел «Что нового», в котором содержится список изменений в последних обновлениях. Кроме того, данная версия клиента теперь показывает скриншоты, выводит описания приложений в соответствии с системным языком устройства и поддерживает несколько типов установочных носителей: OTA, ZIP и прочих файлов.

Большинство современных смартфонов имеет встроенные автоответчики для пропущенных вызовов, которые используют SMS-сообщения. Но с мессенджерами этот вариант не работает. В данном случае оповестить о том, что вы заняты, сможет приложение Can’t Talk.

Can’t Talk работает с WhatsApp, Slack, Telegram, Hangouts, Allo, SMS и пропущенными звонками. В теории – с любым приложением, поддерживающим функцию быстрых ответов через панель уведомлений. Программа достаточно простая в использовании – необходимо предоставить ей доступ к уведомлениям, выбрать нужное приложение и активировать функцию автоответа. В настройках можно изменить текст сообщения и указать интервал времени, по истечении которого утилита сможет повторно отправлять уведомления. Can’t Talk – приложение платное, но первые две недели им можно пользоваться бесплатно.

Lawnchair – новый лаунчер с открытым исходным кодом, основанный на Launcher3. Программа создана одним из разработчиков сообщества XDA и несколько месяцев «обкатывалась» участниками форума. Теперь приложение вышло на стадию публичного бета-тестирования и доступно в Google Play.

Lawnchair является аналогом Pixel Launcher и содержит большинство его функций: новый виджет поиска, док-бар с полупрозрачным фоном внизу экрана, меню приложений, открывающееся жестом снизу вверх и многое другое. Есть даже Google Feed (новостная лента, как в Google Now), но для включения этой функции необходимо установить дополнительный APK-файл. Из других особенностей – бейджи непрочитанных сообщений на иконках и контекстное меню в стиле Android Oreo. Как и любой другой лаунчер, Lawnchair поддерживает наборы иконок, темы оформления и предлагает множество настроек для кастомизации интерфейса системы. Некоторые из них заимствованы из других лаунчеров.

Science Journal («Научный журнал») – приложение от Google, суть которого заключается в том, чтобы использовать датчики мобильного устройства для проведения различных научных экспериментов. К примеру, с помощью этой программы можно измерять уровень освещенности, силу звука, ускорение, давление воздуха и многое другое. Всё это фиксируется в виде графиков и диаграмм, может сопровождаться изображениями и заметками и экспортироваться в CSV-файл. Количество доступных задач ограничивается аппаратными возможностями смартфона или планшета.

В новой версии Science Journal разработчики слегка переработали интерфейс, который изменил структуру организации экспериментов. Добавлены три новых датчика: магнитометр, компас и датчик линейного ускорения и возможность фиксировать текущие показатели всех датчиков. Основное внимание также было уделено заметкам. Добавление текстовых записей представлено как ещё одна форма наблюдения без использования датчиков.

Сиквел хита 2015 года, Dragon Hills 2 – всё тот же бесконечный раннер со всеми прилагающимися элементами: яркой мультяшной графикой, забавными персонажами, немного банальным, но увлекательным геймплеем. Признаться, авторы данного творения в этот раз немного перемудрили. Если в оригинале сюжет игры строился вокруг принцессы с драконом и принца-воришки, то здесь смешались в кучу зомби, ковбои и даже инопланетяне. Бензопилы, гранатометы, взрывающиеся машины – настоящий Mad Max. Чтобы предотвратить весь этот хаос, главной героине и её механизированному дракону предстоит вернуться в прошлое. Цель игры осталась прежней – избегать препятствия, собирая по пути монеты, которые можно тратить на апгрейд дракона, и побеждать боссов.

Love You to Bits – приключенческая головоломка с элементами Sci-Fi, дебютировавшая на iOS в феврале прошлого года и получившая массу наград. Это довольно милая история о любви неуклюжего новичка-исследователя по имени Космо и его подружки-робота Новы, частицы которой рассеялись в космосе. Космо отправляется в путешествие по галактике в надежде вернуть Нову к жизни.

Главному герою предстоит исследовать неизведанные миры, полные причудливых пришельцев, загадок и пространственно-временных головоломок. Разработчики очень скрупулёзно подошли к деталям. Каждый новый мир, объекты и существа отлично прорисованы и имеют уникальные особенности. Вместе с найденными частичками Новы вы знакомитесь с воспоминаниями Космо, которые по мере прохождения игры постепенно складываются в целую историю.