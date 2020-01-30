Acer Swift 5 (SF514-54T) — обзор компактного ноутбука





Acer представила обновлённую линейку ультралёгких ноутбуков Swift 5 ещё на выставке IFA 2019, совсем недавно они доехали до магазинов. И в большом количестве разнообразных конфигураций. Из основных нововведений стоит отметить свежие процессоры Intel Core семейства Ice Lake-U внутри и немного обновлённый дизайн. Хотя основная особенность осталась прежней: вес Acer Swift 5 не превышает 1 кг, что делает его отличным компаньоном в поездках.

Комплект поставки

На обзор приехал инженерный образец Acer Swift 5 (SF514-54T) (судя по всему, довольно сырой) без упаковки и полного комплекта,хотя можно предположить,что в коммерческих вариантах будет сам ноутбук, документация и вот такой компактный БП с силовым кабелем.

Дизайн, материалы и особенности конструкции

Как и в прошлом поколении, главный секрет столь небольшого веса заключается в материалах корпуса. Верхняя и нижняя крышки — магниево-литиевый сплав, рабочая поверхность — сплав магния с алюминием. Хотя визуально и тактильно поверхности корпуса больше напоминают качественный пластик с матовым покрытием. Поверхности ноутбука собирают отпечатки пальцев и протирать ноутбук предстоит регулярно. Цветовое оформление перекочевало с прошлого поколения: ноутбук тёмно-синий с золотистыми акцентами. Существует ещё белая версия.

Стоит отметить, что ноутбук прилично уменьшился в размерах по сравнению с прошлым поколением: 318,7х210,5х14,9 мм против 329х228х14,9 мм. При этом, его вес составляет 990 г, так что он отлично подходит для поездок и ежедневных походов с ним на работу.

На верхней крышке ноутбука разместили золотистый логотип Acer, такого же цвета и шарнир практически во всю ширину корпуса. На нём есть гравировка с названием линейки и две прорезиненные «ножки» по бокам.

Шарнир не самый удобный. Он позволяет открыть ноутбук на 145°и неплохо фиксирует в желаемом положении дисплейный блок. Но открыть ноутбук одной рукой невозможно.Хотя стоит учитывать очень небольшой вес основного блока.

Для устойчивости на нижней крышке ноутбука предусмотрено четыре широкие прорезиненные ножки по углам. Также из интересного снизу — отверстия системы охлаждения и маленькая кнопка сброса в углублении.

Ещё часть вентиляционных отверстий разместилась на стыке основного и дисплейного блоков. Отсюда выдувается горячий воздух. Хотя, забегая вперёд, стоит сказать, что проблем с перегревом у ноутбука нет совсем.

Несмотря на компактные размеры, ноутбук оснащён очень неплохим набором разъёмов, все они размещены традиционно на боковых гранях. Спереди есть вырез, который позволяет легче поддеть крышку ноутбука. Что интересно, его разместили не посередине. Он немного смещён влево вместе с тачпадом, напротив которого он и находится.

Разъёмы Acer Swift 5

Набор портов у ноутбука очень неплохой. На левой грани есть гнездо для подключения блока питания, HDMI, USB Type-A 3.1 и Type-C с поддержкой Thunderbolt 3 и Power Delivery. Вместо комплектного блока питания можно использовать любой сторонний Type-C на 65 Вт.

Справа есть комбинированный 3.5-мм аудиоразъём, USB Type-A 2.0, два светодиодных индикатора и слот для Kensington Lock. Пожалуй, для максимального удобства не хватает только кардридера.

Дисплей Acer Swift 5

Рамки вокруг дисплея по сравнению с предыдущим поколением стали существенно меньше, экран занимает 86.4% поверхности. Веб-камера с микрофонами и индикатором работы разместилась на привычном месте над экраном. В нашей конфигурации Acer Swift 5 установлен сенсорный 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920х1080. Покрытие матовое, не бликует, но тыкать пальцем в такой экран стоит аккуратно. По качеству картинки экран оказался очень хорош. По нашим замерам, максимальная яркость составляет 299,183 кд/м² (при заявленных 300), яркость чёрного поля — 0,354 кд/м, а контрастность — 845:1.

Отдельно стоит отметить отличную калибровку экрана. Все показатели очень близки к эталонным значениям, цветовая погрешность ΔE не превышает 2 практически на всём диапазоне, а график цветового охвата практически совпадает с цветовым пространством sRGB.

Платформа, производительность и звук

Acer Swift 5 выпускается в большом количестве конфигураций, с разными моделями процессоров Intel Core 10-го поколения семейства Ice Lake, есть модели как исключительно с интегрированной графикой, так и скромными дискретными GeForce MX250. У нас побывала конфигурация без дискретной графики, со свежим процессором Intel Core i7-1065G7. Это — четырёхъядерный процессор на архитектуре Ice Lake-U. Он производится по 10-нанометровым нормам. По утверждению Intel, не уступает 7-нанометровым процессорам, которые выпускаются на мощностях TSMC. Теплопакет (TDP) составляет 15 Вт. Процессор включает четыре ядра c базовой частотой 1.3 ГГц и до 3.9 ГГц в режиме Turbo при однопоточной нагрузке. При нагрузке на 4 ядра обещают до 3.5 ГГц. Поддерживается Hyper Threading 8 потоков. В процессоре используется новая интегрированная графика Iris Plus Graphics, конкретно в данном варианте — самая производительная версия G7 с 64 ядрами и частотой 300 — 1100 МГц. Из дополнительных нововведений Ice Lake стоит отметить поддержку Thunderbolt, Wi-Fi 6 и встроенный контроллер памяти DDR4. В ноутбуке установлен двухдиапазонный модуль Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax с поддержкой MU-MIMO и Bluetooth 5.0.

Объём оперативной памяти в нашей конфигурации составляет 8 ГБ. Используется LPDDR4-2666 в двухканальном режиме:

В качестве накопителя используется SSD PCIe Gen3x2 NVMe производства Kingston на 256 ГБ. Не самый быстрый вариант, но и конфигурация на обзоре одна из младших. Да и скорость в любом случае ощутимо выше SATA-моделей и её достаточно для комфортной работы:

Intel Core i7-1065G7 с Intel Iris Plus Graphics демонстрируют прирост производительности по сравнению с моделями прошлого поколения. Он не кардинальный, а скорее эволюционный, как и должно быть. С точки зрения графической производительности тоже всё вполне ожидаемо: Intel Iris Plus Graphics работает быстрее предшественницы, её достаточно для базовых задач, но не для сложной графики. До GeForce MX250 не дотягивает.

Ноутбук не позиционируется как игровой, более того, у нас конфигурация без дискретной графики NVIDIA. Но было интересно посмотреть, на что способна Intel Iris Plus Graphics. Чуда не произошло. Она позволит поиграть в «Танчики», CS:GO и прочие не слишком требовательные игры на минимальных настройках графики, но не более. Quake Champions в родном разрешении на минимальных настройках идёт с кадровой частотой чуть более 30 FPS, XCOM 2 в FullHD «на минималках» — около 25 FPS.

Система охлаждения в ноутбуке очень порадовала. При минимальной нагрузке, похоже, вентилятор и вовсе не включается. Ноутбук работает абсолютно тихо. При максимальной нагрузке работу вентилятора слышно. Но звук напоминает скорее шуршание, которого практически не замечаешь. При этом, система работает стабильно и температура компонентов не поднимается выше 70°. Корпус также остаётся «холодным».

Звуковая система представлена двумя динамиками на нижней части ноутбука. Они не поражают воображение качеством и громкостью, но их вполне достаточно для комфортного просмотра видео в не слишком шумном помещении.

Клавиатура и тачпад

Acer Swift 5 оснащён стандартной для ультрапортативных ноутбуков раскладкой клавиатуры. Из особенностей, пожалуй, можно выделить только блок стрелок, который никак не отделён от основного блока, а по бокам от стрелки вверх разместились кнопки PgUp и PgDn. Весь верхний ряд клавиатуры традиционно уменьшен по высоте и заканчивается кнопкой питания. Ход кнопок довольно короткий, но информативный. Есть подсветка клавиатуры с двумя уровнями яркости, подсвечиваемые символы жёлтые.

О тачпаде сложно сказать что-либо откровенно плохое, ровно как и похвалить особо не за что. Он средних размеров, пластиковый, но с достаточной чувствительностью. Не самый комфортный, но каких-то проблем в процессе использования с ним не возникало. Похоже, что он перекочевал из предыдущего поколения Acer Swift 5.

Под блоком стрелок расположен сканер отпечатков пальцев. Он узкий, но срабатывает быстро и точно.

Автономность

В Acer Swift 5 установлен 4-элементный аккумулятор на 54 Вт*ч. По утверждению производителя, ноутбук может работать до 12 часов от аккумулятора. Конечно же, реальные показатели существенно отличаются от заявленных. В реальных условиях, при работе с документами, браузером, фоновой музыкой и яркостью дисплея примерно 30% ноутбук выдержал чуть около 5 часов. Довольно скромно, но оценивать автономность по инженерному образцу — не самое правильное решение.