Acme BH316 — обзор беспроводных наушников с ANC





Сейчас никого не удивишь наушниками с активным шумоподавлением и хорошим звуком. Но, как правило, они стоят ощутимых денег. Acme BH316, с которыми мы сегодня познакомимся, стоят относительно недорого, выполнены в удобной конструкции и, как ни странно, звучат вполне неплохо. И в них есть функция активного шумоподавления. Ах да, чуть не забыл, это еще и беспроводные наушники с хорошей автономностью. Заинтриговал? Тогда читайте далее.

Комплектация

Acme BH316 начинают радовать еще с момента распаковки. В комплекте с ними идет жесткий чехол на молнии для транспортировки, кабель microUSB для зарядки и кабель AUX для проводного подключения.

Дизайн, конструкция Acme BH316

Acme BH316 — это не очень крупные полноразмерные наушники. Они выглядят аккуратно, неброско, но без особой изюминки. А с другой стороны — достаточно практично. В конструкции нет глянцевых деталей, отпечатки пальцев и другие следы использования не остаются.

Конструкция целиком пластиковая, из металла выполнена только скоба оголовья. По качеству материалов сборки претензий нет, лишних скрипов в наушниках не слышно.

Удобство использования, эргономичность

Во-первых, то, что наушники можно сложить — это плюс для транспортировки. Немалую роль в удобстве наушников играет и множество степеней свободы, тут регулируется и длина оголовья, и сами амбушюры поворачиваются. Во-вторых, амбушюры оказались очень удобными, они мягкие, комфортные и по этому параметру ничем не уступают значительно более дорогим наушникам. В Acme BH316 приятно долго слушать музыку. Вес наушников также невелик — 280 граммов.

Теперь поговорим об органах управления. Все они сконцентрированы на правой чаше. Тут есть многофункциональная кнопка, переключатель режимов шумоподавления, качелька регулировки громкости и разъем 3,5-мм. Кнопки хорошо разделены на ощупь. Многофункциональная кнопка служит для включения питания, переключения треков и ответа на звонок. На левой чаше только разъем microUSB для зарядки. Type-C пока не завезли, но с учетом стоимости, грех жаловаться.

Качество звука Acme BH316

Честно говоря, от полноразмерных наушников, да еще с активным шумодавом и небольшой ценой не ожидаешь хорошего звука, но Acme BH316 удивили. Компромиссы конечно есть, но о них чуть позже. Итак, звук можно охарактеризовать следующим образом: чистые высокие, слегка выраженная середина и не очень раздутый бас. Высокие слегка захлебываются на сильном вокале, но услышать это можно только если вы любите оперную музыку. В целом звук получился сбалансированным, с заметным басом, но в этих наушниках можно получать удовольствие от музыки.

Теперь немного о системе шумоподавления. У нее только один режим работы — включить или выключить, для этого на правой чаше есть сдвижной переключатель. Вообще, первый раз когда я воспользовался Acme BH316, то у меня даже возникли сомнения — а зачем тут нужен активный шумодав, если благодаря конструкции наушники и так неплохо отсекают окружающий шум? В данном случае шумодав оказывает не очень большой эффект на шум, но на звук — заметный. Так, при включенном ANC звук становился немного более глухим в области низких частот и несколько менял звучание. В некоторых жанрах это было особо заметно. Если идти вдоль шумной дороги, то шумодав в таких случаях полезен. Но если наушники с шумоподавлением вам нужны для того, чтобы не слышать коллег в офисе, то реализация системы в Acme BH316 не очень хорошо подходит для этого.

Автономность Acme BH316

Благодаря использованию емкого аккумулятора и Bluetooth 5.0, время автономной работы составляет внушительные 23 часа (с выключенным шумоподавлением). Полностью Acme BH316 заряжаются за 1 час.