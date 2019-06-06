«Агро Авто Шоу 2019»: новый пикап за 638 тыс. грн. и возвращение Nissan Navara





Аграрный бизнес сегодня является одним из ключевых для Украины и поэтому вокруг него «вращается» множество других направлений работы – включая и продажи автомобилей. В итоге неудивительно, что крупная аграрная выставка «Агро Шоу» уже несколько лет подряд собирает отдельную автомобильную презентацию. В этот раз не обошлось без парочки интересных новинок.

«Агро Авто Шоу» и пикапы: одних ждали, на других надеялись

Главные автомобиля для аграрного бизнеса – конечно, пикапы и фургоны: именно те первоначальные «рабочие лошадки», с помощью которых можно впоследствии заработать на премиальный седан или внедорожник. Поэтому на «Агро Авто Шоу» главная роль была отведена подобным коммерческим автомобилям. И одной из ключевых новинок, что отметила свой украинский дебют, стал новый пикап Great Wall Wingle 7.

Для китайской компании Great Wall модель Wingle 7 – это новый шаг вперед: самая мощная, современная, высокотехнологичная модель в гамме пикапов. Однако на фоне признанных лидеров рынка – это лишь «один из игроков». Хотя и такое признание требует немалого: рамная конструкция, 2-литровый турбодизель (143 л.с. и 315 Нм), полный привод с «серьезным» понижающим рядом (i=2,48), климат-контроль и шесть подушек уже «в базе». Плюс уникальная особенность: выбор из двух вариантов по длине кузова и колесной базе (5,1 м и 3,05 м или 5,4 м и 3,35 м), что влияет на длину грузовой платформы – 1,38 м или 1,68 м соответственно. Словом, новинка Great Wall Wingle 7 явно не хочет быть «мальчиком для битья» в своем классе. Хотя один промах уже заметен – нет версии с АКПП, пока в прайсе заявлена только «механика». Но ведь и прайс соответствующий – 638-651 тыс. грн. в зависимости от размера кузова – дешевле всех в классе.

Относительно недорогой Great Wall Wingle 7 – одна из самых ожидаемых новинок выставки, которая может изменить привычную картину в классе. «Экзамен» у новичка будет принимать обновленный и похорошевший Mitsubishi L200 (скоро будет обзор): этот пикап также был ожидаем для «Агро Авто Шоу». А вот чего не ждал, но был рад увидеть – так это Nissan Navara.

Если Great Wall Wingle 7 нацелен на нижний ценовой сегмент полноценных пикапов, то Nissan Navara – на верхний: цена 1,1 млн. грн., единственная комплектация Platinum, единственный мотор (турбодизель 2,3 л на 190 л.с. и 450 Нм). Плюс «все-все-все», что вы ждете в оснащении: 18-дюймовые колеса, круговой обзор, 2-зонный «климат», кожаная обивка сидений, 7-дюймовый сенсорный дисплей, светодиодные фары. Вот теперь известные соперники-конкуренты уже по-настоящему напряглись. А может – рано? Пока это первые партии Nissan Navara: покупатели смотрят на автомобиль, импортер смотрит на покупателей. Но пока все выглядит так, что пикап Nissan Navara имеет достойные шансы вернуться на рынок Украины – уже в виде нового поколении модели: ждем!

«Агро Авто Шоу»: не только пикапы, но также легковушки, кроссоверы, электрокары…

Конечно, многие компании не упустили шанс использовать большую площадку для публичной презентации важных автомобильных новинок. И самой интересной, оригинальной и яркой стал автомобиль DS 7 Crossback.

Кроссовер DS 7 Crossback выступает флагманом премиального бренда DS, который «вырос» из Citroen и теперь предлагает полностью индивидуальные модели в собственном характерном стиле. Представители DS нацелены побороться за покупателя с Audi Q3 и Audi Q5, BMW X1, Lexus NX (на них и следует ориентироваться по цене). Мягко говоря, неслабые конкуренты: что против них предложит DS? Сила кроссовера DS 7 Crossback – в его оригинальности и подходе «все включено»: мощный 180-сильный 2-литровый дизель, современный 8-ступенчатый «автомат», светодиодные фары, изначально хорошая комплектация. Слабость – в переднем приводе: полный привод есть только у подзаряжаемого гибрида, который лишь недавно дебютировал в мире и под вопросом для Украины.

Кроссовер DS 7 Crossback – «свежая кровь» в популярном сегменте. Уже понятно, что за яркий стиль и хорошую комплектацию придется заплатить, но точные цены станут известны ближе к началу продаж, ориентировочно – в июле. Также «Агро Авто Шоу» стало местом дебюта еще одной новинки из легкового мира – Ford Focus четвертого поколения. Автомобили уже есть в продаже, прайс сформирован – от 486 тыс. грн. (2019 г.в.)

Кроме вышеперечисленных автомобилей, было представлено немало других популярных брендов и моделей. Во-первых – огромная экспозиция Renault, где презентован почти весь модельный ряд французов: компактные легковые модели семейства Logan и Sandero, кроссоверы и коммерческие фургоны, а также электромобиль Kangoo ZE. Во-вторых – отлично подготовилось представительство PSA: помимо демонстрации своих привычных брендов Peugeot и Citroen, также представлен бренд Opel. В итоге в одной зоне экспозиции можно найти и коммерческие фургоны, и компактные кроссоверы, и легковые модели. В-третьих – представлены автомобили Jeep и Subaru для любителей полного привода. Причем часть автомобилей участвуют в тест-драйве на специальной внедорожной трассе: можно лично проверить проходимость, клиренс и свесы, работу полного привода, функционирование различных вспомогательных систем…

Плотность автомобилей порой зашкаливает: делаешь фото коммерческого фургона бренда Citroen – а в кадр еще попадает Opel, Peugeot, Ford. Причем далеко не все модели коммерческие: представлены внедорожники и кроссоверы, легковые модели, даже электромобиль. Часть автомобилей допущены в зону внедорожного тест-драйва.

Похоже, «Агро Авто Шоу» уже доросло до полноценной автомобильной мини-выставки – если судить по количеству презентованных новинок и представленных автомобилей вообще. Для фанатов автомобилей: «Агро Авто Шоу» работает до 7 июня, территориально – Национальный Экспоцентр Украины (ВДНХ).