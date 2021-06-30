Строим Mesh-систему из разных роутеров ASUS с поддержкой технологий AiMesh и Wi-Fi 6





Появление Mesh-систем сильно облегчило жизнь владельцем больших квартир и частных домов. В таких помещениях чаще всего можно было встретить «мертвые зоны», в которые сигнал одного роутера с большим трудом доставал. И даже если сеть была, потеря скорости соединения могла быть очень высокой. Раньше с этой проблемой можно было бороться с помощью точек доступа и репитеров, в работе которых есть свой ряд неудобств и компромиссов. А вот новые роутеры часто поддерживают создание или подключение к Mesh-системам своего производителя. У компании ASUS эта технология называется AiMesh. В сегодняшнем материале мы посмотрим, как поменялись дела у этой технологии с появлением Wi-Fi 6.

Тестовые роутеры ASUS

Практически все новые устройства компании с поддержкой Wi-Fi 6 заодно снабжены и функциональностью AiMesh. Для испытаний у нас оказались два роутера, но разные модели. Первым и основным в системе стал игровой ASUS RT-AX82U, а дополнительной точной выступил более простенький ASUS RT-AX55. К слову, его обзор у нас уже был.

Комплект, конечно, получается не самый дешевый, есть и более доступные Mesh-наборы. Но уже имея хороший роутер, который по каким-то причинам (большой дом, особенности планировки или конструкции, специфические требования) где-то дает слабину, его не обязательно менять на менее функциональную и/или не менее дешевую Mesh-систему. Ну и с учетом дополнительных возможностей («лишние» USB- и Ethernet-порты, производительность, более интересный дизайн, etc.), в некоторых случаях такие варианты все же оправданы.

Несмотря на то, что оба устройства поддерживают Wi-Fi 6, производительность и наборы возможностей у них разные. В данном случае можно попробовать сценарий, при котором, например, в доме есть пара помещений, куда сигнал основного роутера не очень хорошо пробивается. И вместо репитера или старой точки доступа, дополнительный роутер должен усилить домашний Wi-Fi. В наших тестовых условиях, конечно, справится и один роутер, но как и в случае с Mesh-системами, так можно узнать, какая часть доступного сигнала уйдет на поддержание сети (хотя в любом случае дополнительная точка поможет увеличить зону покрытия, даже если в месте установки потеряет какую-то часть скорости).

Настройка AiMesh

Наборы и отдельные роутеры с поддержкой AiMesh начали появляться относительно недавно. Они сразу очень легко настраивались и упрощать процедуру уже почти некуда. В случае, когда набор сразу подразумевает создание Mesh-сети, сначала нужно настроить основную точку, а остальные просто включить рядом с ней и, после пары кликов в «админке», через несколько минут установить их в нужном месте.

Когда же это отдельные роутеры, из которых нужно сделать одну сеть, процедура ничем не отличается. В меню нужно выбрать пункт AiMesh, где есть кнопка добавления Mesh-точки. Появившееся окно запустит поиск доступных устройств, где быстро покажется второй роутер, и после подтверждения подключения, через минуту-другую он будет добавлен в сеть. Ну и сделать это можно как через административную панель, так и через приложение для смартфона.

Настройка одного роутера:

Подключение второго:

В таком случае стоит учесть, что основные настройки сети лучше сразу задать на первом устройстве, а после подключать второе. Предположу, что из-за небольшой разницы в версиях прошивок на разных роутерах, при внесении каких-либо изменений на основной точке, дополнительная может не подхватить нужные параметры. Так, например, включив Smart Connect (при котором клиент видит одну сеть, а система сама присваивает ему соответствующий диапазон) или скрыв SSID, второй роутер просто «выпадал» из сети. Об этом административная панель предупреждает в момент подтверждения изменения параметров. Естественно, повторно его подключить очень просто, но лишний раз этим заниматься не хотелось бы. Поэтому лучше все сразу настроить так, как нужно, и только после этого заводить в локальную сеть дополнительный роутер.

Еще один момент, который хорошо бы предусмотреть, это правильное расположение и порядок подключения точек. В нашем случае самый мощный роутер в связке используется основным, а более слабый — дополнительным. Это является логичным решением и в большинстве случаев будет актуальным. Но вполне возможно, что при нестандартных планировках помещений и наличии, например, возможности соединения роутеров проводом, обратное решение может быть более правильным.

AiMesh в работе

В настройке и позиционировании устройств проблем не было. Увы, действительно большого помещения у нас нет, тестировалась система в привычных условиях двухкомнатной квартиры. Основная точка была установлена в холле, где заканчивается кабель от провайдера, а дополнительная точка устанавливалась в самом удаленном месте (через угол из пары плотных стен и всю большую комнату). Для начала были сделаны замеры только с одним роутером. Все тесты проводились с клиентами в виде ноутбуков ROG Zephyrus S17 и ASUS ExpertBook B9. Дальше будет много разных цифр. Показатели скорости ASUS RT-AX82U ожидались достаточно высокие, ведь это игровой и мощный роутер. В тесте Speedtest около устройства в диапазоне 2,4 ГГц скорость приема данных достигала 100 Мбит/с, а передачи — 110 Мбит/с. Переход в диапазон 5 ГГц увеличил эти цифры до более 600 Мбит/с загрузки и почти 400 Мбит/с отдачи. На месте установки второго роутера скорости оставалось почему-то только 19/68 Мбит/с (несколько замеров и разные настройки практически не меняли результат) в 2,4 ГГц, и 399/391 Мбит/с в 5 ГГц. В то же время проводное подключение показало 909/680 Мбит/с.

Между двумя клиентами средние цифры замеров были следующие. В 2,4 ГГц рядом с роутером можно было передавать данные со скоростью 22 Мбит/с, тогда как в дальней позиции скорость упала до скромных 13,5. Не так и много, как для такого гаджета. После подключения одного ноутбука проводом, ситуация сильно поменялась, где в тех же местах получилось 99 и 86 Мбит/с соответственно.

Ожидаемо, второй диапазон был куда интереснее. При двух беспроводных клиентах можно было увидеть 313 и 210 Мбит/с, а при одном проводном — впечатляющие 884 и 685. Эти цифры особенно интересны, ведь с ними будет видно, какая часть скорости будет занята связью роутеров между собой и что из этого останется пользователю.

А теперь посмотрим на тоже самое, но с установленной второй точкой в самом удаленном углу от основного роутера. При беспроводном подключении клиентов в 2,4 ГГц, когда один был на основном роутере, а второй на дополнительном, замеры показали среднее значение в 26,7 Мбит/с (с максимальным скачком немного больше 40). Подключение первого клиента проводом к основному роутеру позволило поднять скорость до средних 86 Мбит/с, что вполне неплохо и соответствует прежним показателям в этом месте.

Повтор процедуры в 5 ГГц все же оказался не таким, как можно было предположить. При обоих клиентах в беспроводном режиме, скорость была в среднем 167 Мбит/с (при максимуме в 230), а с одним проводным — 215 Мбит/с (с максимумом 342). С учетом того, что у обоих роутеров нет отдельного канала для связи между собой, видно, что они поддерживают соединение именно в диапазоне 5 ГГц, чем и объясняются не самые высокие цифры замеров. И тут нужно будет обратить внимание, что скорость «упрется» в пропускную способность более слабой точки.

Если же освободить канал и подключить оба клиента к разным точкам проводами, скорость передачи данных у них получится в среднем 410 Мбит/с (при максимальном значении на уровне 476 Мбит/с).

Но вот соединение с Интернетом получалось быстрее. На второй точке в диапазоне 2,4 ГГц получилось увидеть 77/97 Мбит/с, в 5 ГГц было 280/83 Мбит/с, а при подключении проводом — 605/292.

Все эти цифры являются просто одним примером работы, который в других условиях, либо с другими роутерами, может выглядеть совсем не так. И да, он показывает, что часть скорости все же «теряется» между точками, но у Mesh-наборов это тоже происходит (но явно не так сильно, как у недорогих репитеров или «мостов»). При этом стоит учитывать, что 100-мегабитному соединению такого будет полностью хватать, а для запросов среднестатистической семьи так тем более.

Вывод

Опыт работы с AiMesh оказался достаточно удачным. Способности роутеров с Wi-Fi 6 уже вполне позволяют «протянуть» локальную сеть подальше с помощью не репитера, а еще одного маршрутизатора, при этом поддерживая одну сеть во всех помещениях с автоматическим переключением клиентов к ближайшему устройству. Да, при возможности лучше использовать проводное подключение точек, но и без него связь будет на вполне приличном уровне.

Наш непродолжительный опыт показал, что пара роутеров с функцией AiMesh будут работать не хуже Mesh-комплектов, а с учетом некоторых дополнительных возможностей (больше Ethernet-портов, USB и прочего), могут оказаться более удачным решением. И на самом деле такой вариант не обязательно будет стоить сильно дороже. Также приятно, что для настройки и управления такой системой не нужно никаких дополнительных навыков и AiMesh в любых комбинациях работает почти одинаково. Ну и для домашних задач такое решение, как показала практика, хорошо подходит.