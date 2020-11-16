Обзор роутера ASUS RT-AX55





Появляющиеся даже не самые дорогие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6 все чаще получают функциональность, которая не так давно была преимущественно в списке возможностей дорогих маршрутизаторов. И это не говоря о скорости и мощности нового стандарта связи. Лайнап потребительских сетевых устройств компании ASUS продолжает обновляться и новинки не проходят мимо нашей редакции. В этот раз познакомимся с моделью ASUS RT-AX55 с интересным дизайном и классом связи AX1800.

Комплектация ASUS RT-AX55

В анбоксинге и подготовке к работе такого роутера, к сожалению, обошлось без новшеств. Коробка вместила в себя устройство, блок питания, Ethernet-кабель и документацию. Даже прикручивать антенны не нужно, роутер сразу собран и пользователю останется только подключить кабель от провайдера и настроить новый гаджет.

Это для пользователей роутеров ASUS может быть очень простой задачей — все можно либо задать заново, либо перенести настройки с помощью резервной копии. В первом случае есть быстрые настройки как через административную панель, так и приложение для смартфона, которые в несколько шагов помогут не очень подготовленному пользователю создать сеть и потом останется ввести необходимые параметры от провайдера.

Процесс пока сильно не менялся (разве что визуально выглядит немного иначе), подробнее об этом мы уже писали.

Дизайн и удобство использования

55-я модель прошлого поколения появилась пять лет назад и уже тогда была в очень знакомом дизайне с ромбовидным узором на лицевой стороне. С появлением новых моделей с Wi-Fi 6 роутеры стали выходить в более агрессивном оформлении, похожем на игровое. Но это не обязательно такие устройства. Например, у нас не так давно был обзор модели RT-AX58U, которая поменяла дизайн по такому же принципу.

ASUS RT-AX55 стал больше предшественника. У него выпуклая форма лицевой панели, которую формируют три блока, разделенные парой красных полос. Эти блоки украшены вертикальными и горизонтальными линиями. Несмотря на присутствие глянца, пыль и мелкие царапины как раз будут «прикрыты» этими самыми полосами, поэтому дизайн вполне можно назвать практичным.

Размеры всего устройства крупные, относительно старых роутеров: 230×134×56 мм. Устанавливается эта модель на ровную поверхность горизонтально. Внизу даже нет креплений для установки на стену, как и не предусмотрено варианта вертикальной позиции. Зато есть прорезиненные ножки. И как обычно, весь низ роутера служит вентиляцией.

Информация о работе и коммуникации на RT-AX55 обустроены совершенно классическим образом. На передней панели есть 5 индикаторов работы. Сзади есть кнопки включения, WPS и сброса, рядом с которыми умостились порт питания, WAN- и 4 LAN-порта. Заодно там же установлены 4 стационарные антенны. USB-разъемы на старой модели были (даже не один, а два), но в этот раз обошлось без них. Видимо, не так и часто пользователи подобных устройств нуждаются в сетевых накопителях, принтерах или резервном модеме.

Вероятно, владельцам игровых компьютеров и подобных стилизованных аксессуаров, такой роутер больше понравится на фоне обычных. Все же он лучше впишется в оформление рабочего стола геймера, чем прочие обычные варианты. Ну а для тех, кто не сильно задумывается о внешнем виде сетевых устройств и в принципе прячет их подальше, оформление большой роли не сыграет, лишь бы под такой нашлось подходящее место.

Функциональность ASUS RT-AX55

Новинка интересна не только дизайном. Для начала, роутер поддерживает Wi-Fi 6 класса AX1800. Так, диапазон 2,4 ГГц должен передавать данные на скорости 574 Мбит/с, а 5 ГГц — 1201 Мбит/с. Тут же есть поддержка технологий MU-MIMO, OFDMA, BeamForming и 1024-QAM, которые должны оптимизировать работу для всех подключенных клиентов. А роутеры с Wi-Fi 6 как раз должны быть интересны в первую очередь тем пользователям, у которых много клиентов в домашней сети (естественно, те устройства, которые не поддерживают Wi-Fi 6, сеть все равно увидят и смогут с ней работать).

Одними из основных представленных функций в административной панели выступают гостевые сети (есть по три на каждый диапазон), AiProtection (включающую в себя пару пунктов обеспечения безопасности от компании Trend Micro и родительский контроль), и QoS (где теперь появился режим Work-From-Home, которого я не замечал раньше), а также есть мониторинг трафика.

В настройках сети можно отдельно выделить разве что Smart Connect, что было редкостью в роутерах прошлого поколения, но все чаще встречается в новых моделях (напомню, активировав эту функцию, пользователь будет видеть только одну сеть, а диапазон для подключенного устройства определит сам роутер).

Еще из недавних флагманских «фишек» у роутера есть поддержка работы с голосовым ассистентом Amazon Alexa. Конечно, не так много пользователей именно этого сервиса есть в Украине, но владельцы устройств с этим виртуальным помощником смогут, например, запускать гостевые сети простой командой без необходимости входа в «адмику».

Не обошлось и без поддержки сервисов VPN (клиент или сервер), есть фаервол и стандартный набор административных функций в духе сохранения и восстановления настроек, получения обновлений, и прочего. В этом же пункте есть и режим работы AiMesh, и в случае, если в домашней сети понадобится новое устройство или в уже существующей не хватает одной точки, то RT-AX55 готов и к такому.

Стандартное приложение для смартфонов ASUS Router ничем особо не отличается в управлении этой моделью. В нем как обычно меньше настроек, чем доступно через веб-версию административной панели, но основные корректировки сделать можно. При этом их можно делать дистанционно, если это потребуется. Единственное, что уже давно хотелось бы увидеть, это единый дизайн для «админки» в вебе и в смартфоне.

ASUS RT-AX55 в работе

Привычный процесс настройки такого роутера занимает несколько минут. Немного больше времени потребуется на создание Mesh-сети, но и с этим, если нужно, производитель проведет пользователя подсказками. Хотя сложных действий там нет. Получается, чтобы привести новый роутер в рабочее состояние в этом случае тоже не нужно быть очень подготовленным пользователем.

Тесты и замеры скорости были сделаны в небольшой двухкомнатной квартире, а заявленная скорость подключения провайдера составляет гигабит. Для такого роутера это не очень большое помещение, но тем не менее, не стоит рассчитывать, что во всех углах можно будет без провода получить максимальную скорость доступа. Для испытаний передачи данных внутри сети помогали ноутбуки ASUS ZenBook 14 и ASUS ProArt StudioBook 15.

Тесты начались со скорости подключения к интернету. По проводу в этот момент можно было получить 770 Мбит/с приема и более 900 Мбит/с отдачи. Переключившись в диапазон 2,4 ГГц около точки скорость составила 160/125 Мбит/с, а в самом удаленном месте квартиры вышло 54/37 Мбит/с. А вот перейдя в диапазон 5 ГГц эти цифры увеличились до 548/506 Мбит/с и 235/229 Мбит/с соответственно. Вполне неплохо, но встречаются роутеры прошлого поколения, которые при более низкой стоимости смогут показать немного больше скорости (но некоторых упомянутых функций у них может не быть).

Скорость внутри сети между двумя ноутбуками исключительно по Wi-Fi в 2,4 ГГц при разной удаленности клиентов от роутера могла составлять от скромных 20 до 100 Мбит/с. Если же один из них был подключен проводом, показатели увеличивались от 35 до 130 Мбит/с. Это средние значения и для этого диапазона они вполне типичны.

В 5 ГГц поразительных цифр не было. Без проводов между роутерами было от 150 до почти 300 Мбит/с. С проводным клиентом получилось добиться от 265 до 600 Мбит/с. И все это, опять же, при разной удаленности устройств в квартире. То есть, максимальной заявленной скорости в обычных условиях можно не ждать, но тем не менее, для нужд обычной семьи такого явно будет достаточно.

Подключив оба ноутбука к роутеру проводом, замер не разочаровал и ожидаемо показал почти гигабит.

Так что в целом, как показали тесты и какое-то время работы с устройством, если у пользователя нет специфических требований к внутренней сети (например, частой передачи каких-то объемных файлов между компьютерами) и нет необходимости в резервном мобильном модеме или сетевом принтере (напомню, у роутера нет USB), то в остальном RT-AX55 должен быть неплох. На пару десятков клиентов, где будут телевизионные приставки, игровые консоли, «умные» гаджеты и привычные компьютеры и смартфоны, его точно хватит. К тому же, если в перспективе есть Mesh-сеть, или пользователь уже такую собирает, эта модель роутера сможет в таком поучаствовать, предоставив чуть-чуть больше возможностей, чем обычные «ноды» из среднестатистических комплектов.