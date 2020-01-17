Обзор ноутбука ASUS ExpertBook B9





Ноутбуки продолжают становиться легче и терять миллиметры «в талии», чтобы пользователю было проще куда бы то ни было перемещаться с компьютером. Совсем недавно в Лас Вегасе на выставке CES 2020 был представлен новый ASUS ExpertBook. Первое, что встречает пользователя на странице сайта о новинке — это лозунг о легкости и производительности, а также то, что по состоянию на 1 сентября 2019 года, это самый легкий 14-дюймовый бизнес-лептоп в мире. В сегодняшнем материале мы посмотрим, что он собой представляет и насколько хорош ASUS ExpertBook B9450FА в повседневной жизни.

Комплектация ASUS ExpertBook

Бизнес-ноутбуки в основном комплектуются только блоками питания. С ExpertBook есть LAN-переходник и опционально может быть чехол-конверт для транспортировки. Последний встречается и в других линейках от ASUS. Из прочих вещей может пригодиться разве что кардридер, для которого в этот раз не нашлось места в самом ноутбуке. Не думаю, что для подобного компьютера могут потребоваться какие-то еще аксессуары.

С первичной настройкой все тоже достаточно привычно. При первом включении Windows предложит настроить один из двух доступных способов быстрой разблокировки (сканирование лица или отпечатков пальцев), а для активации второго придется потом заходить в настройки. Но это особенность операционной системы, а не конкретной модели.

Дизайн и удобство использования

Предсказуемо, в ASUS ExpertBook используются похожие особенности внешности, которые есть и у других линеек производителя. Это делает лептоп довольно узнаваемым. С другой стороны, это очевидно не ZenBook, что является хорошей новостью для тех, кому либо надоели, либо не нравились концентрические круги «обнимающие» логотип на верхней крышке.

Перед нами действительно маленький лептоп. При диагонали 14 дюймов, габариты корпуса составляют 320×203×14,9 мм, а весит он всего 870-995 грамм (в зависимости от емкости комплектной батареи). Сделан корпус из магниевого сплава. Под давлением панели могут прогибаться и местами похрустывать, но производитель заявляет прохождение тестов военного стандарта MIL-STD 810G, что говорит о довольно серьезной «живучести» ноутбука. Также он весь матовый и довольно приятный на ощупь. Цвет корпуса доступен только один — Star Black. Субъективно, выглядит очень здорово, ведь имеет зернистое вкрапление, напоминающее краску автомобилей с перламутром. На фото передать это сложновато, но вживую смотрится интересно.

Что придает ноутбуку узнаваемости, это фирменный прием от ASUS — Ergolift. Его принцип не поменялся, где крышка дисплейного блока в открытом положении приподнимает топкейс со стороны шарнира, тем самым создает небольшой угол для клавиатуры, а заодно и освобождает больше места для потоков воздуха снизу. Не уверен, что практически это настолько полезно, насколько это подает компания, но немного оригинальности ноутбуку это все-таки придает.

С учетом того, что новый ExpertBook весит меньше килограмма, «прижимной силы» у него не так и много, а ножки не сильно цепляются за поверхность. Это важный момент, при работе стоит быть поосторожнее, ведь зацепив, скажем, провод от зарядного устройства, можно очень легко утащить ноутбук за собой. Также не получится открыть его, не придерживая топкейс. Но большим недостатком это назвать все равно не получится.

О подключении внешних аксессуаров и гаджетов можно сильно не переживать, у ASUS ExpertBook неплохой набор портов. Справа есть комбинированный разъем для гарнитуры, USB-A (3.1, Gen 2) и замок Kensington, а слева — два порта Thunderbolt 3 (естественно, совместимых с USB-C), HDMI и порт для переходника на Ethernet (в форме micro HDMI). Так что пользователи, которым не нужны кардридеры, вполне могут обойтись без популярных нынче хабов и переходников.

Все это в использовании действительно нравится. Поверхность ноутбука может и не балует металлом и стеклом (как бывает с упомянутыми ZenBook, например), на практике весьма неплохо ощущается и совершенно не пачкается. В дизайне нет каких-то необычных решений, но даже с этой лаконичностью ExpertBook получился симпатичным. Главное, весит он действительно мало, а в привычном мне рюкзаке и вовсе может болтаться. Так что компании удалось справиться с поставленной целью, сделав легкий и действительно портативный лептоп.

Дисплей ASUS ExpertBook

Для ASUS ExpertBook была выбрана диагональ дисплея 14 дюймов. При этом вокруг экрана получились довольно скромные рамки. Никаких опций тут не предоставили, есть только Full HD матрица с соотношением сторон 16:9. Сенсорного слоя нет. Глобально, чего-то больше для подобного ноутбука не нужно, но, на мой взгляд, в некоторых ситуациях все же не помешал бы «тачскрин» (у меня почему-то так и тянулась рука поскроллить на экране ленту новостей или какую-либо длинную статью).

Картинка удалась, особенно, как для ноутбука, который позиционируется для бизнес-сегмента. Цветовой охват, температура, гамма — все показатели близки к стандартам. Совсем недавно в этом классе можно было только надеяться получить IPS с такой цветопередачей, а теперь это входит в привычку, что не может не радовать. Уверен, пользователям изображение очень понравится.

Но вот подсветки не так и много. Наш колориметр показал 249 кд/м², чего может быть маловато, скажем, на открытой площадке кафе летом, где ультрабук вполне может оказаться, ведь наверняка будет часто «уходить» с пользователем из офиса. Тем не менее, покрытие экрана матовое и это как-то будет компенсировать блики и отражения, а в помещении я ни разу не почувствовал нехватку яркости. Для любителей поработать в темноте, минимальный уровень подсветки составил 12 кд/м².

Клавиатура, манипуляторы, мультимедиа

С клавиатурой тоже вполне ожидаемо мы уже знакомы. В предыдущих ZenBook’ах, которыми мне доводилось пользоваться, она была точно такая же. Размещение клавиш, ход, довольно тихие нажатия — все это повторяется и в ExpertBook. Со слепой печатью лично у меня проблем не было. Заодно тут приятная подсветка, которую хорошо видно даже в светлом офисе. А еще производитель утверждает, что клавиатура способна выдержать небольшое количество влаги и можно не паниковать, разлив на нее воду. (Но в сервис все равно нужно обратиться, и как можно быстрее.)

Трекпад широкий, но не очень высокий. Правда, по высоте он как раз занимает все пространство от клавиатуры до края топкейса. Такой поверхности все равно достаточно, чтобы без проблем «возиться» курсором по всему экрану. Заодно в трекпаде есть функция NUM-блока, как у многих других ноутбуков ASUS.

Прорези двух динамиков размещены в нижней крышке ближе к пользователю. Как для ноутбука этого класса и размера, динамики очень хороши. Частенько в бизнес-лептопах звуку почти не уделяют внимание, а тут даже музыка будет звучать вполне приятно. Но это все равно динамики ноутбука, которые «потеряются» в большом офисном помещении. Для небольших переговорок или дома такого звука точно будет достаточно.

Справа под клавиатурой есть небольшое углубление для сканера отпечатков пальцев. Найти его очень просто и расположение легко запоминается рукой. Разблокировка происходит очень быстро и редко не срабатывает с первой попытки. Чаще всего он мог не срабатывать после мытья рук, когда на пальцах оставалась минимальная влага. Но в остальном проблем не было.

Также ноутбук оснащен ИК-камерами и может «узнавать» пользователя для разблокировки системы. Правда, для этого нужно хоть немного света (в темноте подсветки экрана может не хватить) и открытое окошко камеры. Да, ASUS ExpertBook получил шторку для физического закрытия веб-камеры, что явно порадует фанатов приватности. Открывать ее каждый раз, когда нужно залогиниться в систему, очень неудобно. Когда же она открыта, на сканирование лица владельца уходят считанные доли секунды.

Качество изображения камеры вполне удовлетворительное. Его будет полностью достаточно для видеосвязи. Также есть две пары микрофонов. Они улавливают все звуки и передают их очень хорошо. Если разок настроить необходимую громкость, собеседнику будет очень комфортно от передачи голоса владельца ноутбука, но посторонние звуки все же могут быть слышны в разговоре, от этого полностью избавиться не получится.

Производительность и ПО

Выбор процессоров для данной модели не очень большой. Есть два четырехъядерных варианта: Intel Core i5-10210U и Core i7-10510U. Графика только интегрированная — Intel UHD Graphics 620. С памятью все немного интереснее, где ОЗУ может быть 8 или 16 ГБ (правда, LDDR3), и пара накопителей M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 суммарно до 2 ТБ. Не забыли и про TPM-модуль для шифрования данных. Как уже упоминалось, к Сети можно подключиться через переходник проводом, либо есть Wi-Fi 6, а для беспроводных аксессуаров предусмотрен Bluetooth 5.0. Как для бизнес-лептопа, вряд ли нужно что-то большее.

Ко мне попала топовая конфигурация с i7, 16 ГБ ОЗУ и двумя терабайтными накопителями. Как «офисная машина», работает такой ноутбук очень шустро. Любые базовые задачи, которые не требуют от системы того же, что, например, игры, будут исполняться очень быстро, а работа будет комфортной, насколько это возможно. Во всяком случае, мой опыт оказался именно таким. Но о серьезных играх в обеденный перерыв с таким набором комплектующих лучше не думать.

Выход горячего воздуха осуществляется через прорезь между топкейсом и экраном. Это очень здорово, ведь ноутбук не будет «выдыхать» пользователю в руку или на предметы рядом с собой во время напряженной работы. Это актуально потому, что охлаждение не всегда отключается даже при паре открытых вкладок в браузере. При этом температура внутри обычно находится на отметке 40°С, а при «тяжелых» задачах (я пробовал немного поиграть) не поднимается выше 70°C, хотя троттлинг при этом довольно сильный (~40%). В такой ситуации корпус местами греется, но рабочие поверхности это не затрагивает.

Windows 10 тут дополняется голосовым ассистентом Amazon Alexa. Для этого даже отведен отдельный индикатор, направленный на пользователя. Также с помощью Link To MyASUS можно соединить ноутбук со смартфоном для передачи файлов и удаленному доступу к ним, приема входящих вызовов с помощью ноутбука, трансляции картинки со смартфона и наоборот, а также передачи открытых страниц в браузере между устройствами. (Проверить функциональность пока не получилось, на тестовый образец все еще не пришли обновления приложения).

Главное, система работает очень быстро и без намека на какие-либо трудности. Ноутбук даже «просыпается» до того, как полностью откроется крышка дисплея, а этим сейчас могут похвалиться далеко не все даже дорогие ноутбуки.

Автономность

В зависимости от комплектации, есть два варианта емкости батареи — 33 и 66 Вт•ч. У нас топовая версия, которой удалось показать результат в тесте автономности PCMark в почти 7 часов, что довольно неплохо. Но и в реальном использовании ExpertBook не подводит: двухчасовой фильм израсходовал 12% заряда, а при обычной работе с документами, браузером и негромкой музыкой для фона, в час уходило не более 15% (чаще даже меньше). Это, конечно, не суточная автономность, как заявляет маркетинг производителя, но забыв дома зарядное устройство, рабочий день все равно не пойдет насмарку, на основные задачи полной батареи должно хватить.

Очень удобно, что ноутбук заряжается с помощью порта Thunderbolt/USB Type-C. Это может немного облегчить задачу зарядки смартфона и прочих гаджетов в поездках. Блок питания (65 Вт) для ExpertBook не такой скромный, как хотелось бы с таким лептопом. Рюкзак с ним станет тяжелее на 370 грамм, а на полную зарядку от него потребуется немного более двух часов.