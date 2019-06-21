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AIRON AirTune Sport — TWS для спорта

AIRON AirTune Sport — TWS для спорта

AIRON AirTune Sport — TWS для спорта


Украинская компания AIRON продолжает развивать направление беспроводных наушников и сегодня мы познакомимся с моделью, которая прекрасно подходит для занятий спортом. AirTune Sport получились удобными, с неплохим звучанием, но с некоторыми нюансами, о которых я расскажу далее.

Комплектация

Комплект поставки AirTune Sport несколько отличается от других TWS-моделей. Вместо зарядного кейса, с наушниками поставляется просто защитный чехол для хранения наушников. Для зарядки используется разветвленный кабель с двумя разъемами microUSB для одновременного подключения. Также, в комплекте есть набор сменных амбушюр разного размера и документация.

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AIRON AirTune Sport
Наушники, гарнитуры на
от 4 999 грн
Предложений: 2
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Дизайн и удобство

На свое позиционирование намекает не только название, но и внешний вид модулей с резиновыми заушинами — удобное и, к сожалению, редкое решение для полностью беспроводных наушников.

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В данном случае заушины — это настоящее спасение для тех, кто любит заниматься активными видами спорта под музыку. Наушники прекрасно фиксируются на ушах, а резиновые дуги достаточно мягкие, чтобы не натирать и не давить. Во время пробежек у меня не было никаких проблем с фиксацией.

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Модули наушников выполнены из пластика, качество сборки отличное. Корпуса защищены от попадания влаги по стандарту IPx5.

На корпусе каждого модуля AirTune Sport предусмотрены кнопки управления громкостью и воспроизведением. Сверху корпусов громкость, а по бокам — функциональные кнопки ответа на звонок и паузы. В этом плане все достаточно стандартно.

Качество звука AirTune Sport

Оно неплохое, но звуку не хватает высоких частот и детализации. При этом в них много баса, мощного и объемного. А вот высокие не являются сильной стороной наушников. Но на пробежке или в зале это не будет проблемой, так как AirTune Sport выдают звук, который не назовешь плоским. Хотелось бы чуть большей универсальности, но увы. Хип-хоп, рэп, электронная музыка — это стихия наушников. Рок, металл — только если вы нетребовательны к звуку во время тренинга.

К качеству передачи речи претензий нет, жалоб от собеседников не было. Голос передается отчетливо и без лишних звуков. Также нет претензий и к стабильности подключения как к смартфону, так и между модулями.

Автономность

Время автономной работы не удивило, как для небольших корпусов. Полного заряда достаточно для, примерно, 4 часов звучания. Неплохо, но результат не выдающийся. Хотя, этого хватит для любой тренировки и даже для марафона. Полностью наушники заряжаются за 1,5 часа.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: удобная конструкция, качество передачи речи, неплохой звук
Минусы: высокая стоимость, недостаток высоких частот в звучании
Вывод: AIRON Airtune Sport — это хорошие наушники для занятий спортом и просто на каждый день, особенно для использования в общественном транспорте благодаря неплохой шумоизоляции. Звучание не назовешь универсальным, ему не хватает детальных высоких частот, но бас с лихвой покрывает этот недостаток. Из недостатков данной модели можно выделить стоимость на старте продаж, но при ее снижении, на AirTune Sport стоит обратить внимание, при условии, что вам нужны беспроводные наушники с хорошей фиксацией на ушах, удобные и легкие

Технические характеристики

AIRON AirTune Sport — TWS для спорта AIRON AirTune Sport
4 999 − 4 999 грн
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Тип Наушники TWS ("полностью беспроводные")
Способ подключения беспроводной
Возможность проводного подключения -
Тип конструкции вакуумные ("затычки")
Тип акустического оформления закрытые
Тип крепления внутриканальное/заушины
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон
Вес, г нет данных
Цвет черный
Складная конструкция -
Поворотные чаши -
Водостойкий корпус IPX5
Подсветка -
Шейный обод -
NFC -
Конструкция излучателя динамические
Количество излучателей в одном наушнике 1
Частотный диапазон, Гц 20-20000
Сопротивление, Ом 32
Чувствительность, дБ нет данных
Максимальная входная мощность, мВт нет данных
Диаметр динамиков, мм 14,8
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных
Тип магнита нет данных
Активное шумоподавление -
Встроенный усилитель / ЦАП -
Hi-Res сертификация -
Поддержка объемного звука -
Версия Bluetooth Bluetooth 5.0
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам нет данных
AAC -
aptX -
aptX Apaptive -
aptX HD -
aptX Low Latency -
LDAC -
LHDC -
SBC -
Элемент питания аккумулятор
Время работы до 4 часов
Беспроводная зарядка -
Быстрая зарядка -
Пульт ДУ +
Сенсорная панель -
Регулятор громкости -
Вызов голосового ассистента -
Длина шнура, м -
Тип кабеля -
Подключение кабеля -
Несимметричный кабель -
Съемный кабель -
Тип разъема -
Форма штекера -
Тип микрофона по принципу действия -
Конструкция микрофона -
Направленность нет данных
Шумоподавление микрофона +
Частотный диапазон, Гц 42
Чувствительность, дБ нет данных
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) -
Амбушюры 3-х размеров (S/M/L)
Аудио кабель -
Переходники / сплитеры -
Чехол / кейс +(нейлоновый)
Apple-совместимость +
Android-совместимость +
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