AIRON AirTune Sport — TWS для спорта





Украинская компания AIRON продолжает развивать направление беспроводных наушников и сегодня мы познакомимся с моделью, которая прекрасно подходит для занятий спортом. AirTune Sport получились удобными, с неплохим звучанием, но с некоторыми нюансами, о которых я расскажу далее.

Комплектация

Комплект поставки AirTune Sport несколько отличается от других TWS-моделей. Вместо зарядного кейса, с наушниками поставляется просто защитный чехол для хранения наушников. Для зарядки используется разветвленный кабель с двумя разъемами microUSB для одновременного подключения. Также, в комплекте есть набор сменных амбушюр разного размера и документация.

Дизайн и удобство

На свое позиционирование намекает не только название, но и внешний вид модулей с резиновыми заушинами — удобное и, к сожалению, редкое решение для полностью беспроводных наушников.

В данном случае заушины — это настоящее спасение для тех, кто любит заниматься активными видами спорта под музыку. Наушники прекрасно фиксируются на ушах, а резиновые дуги достаточно мягкие, чтобы не натирать и не давить. Во время пробежек у меня не было никаких проблем с фиксацией.

Модули наушников выполнены из пластика, качество сборки отличное. Корпуса защищены от попадания влаги по стандарту IPx5.

На корпусе каждого модуля AirTune Sport предусмотрены кнопки управления громкостью и воспроизведением. Сверху корпусов громкость, а по бокам — функциональные кнопки ответа на звонок и паузы. В этом плане все достаточно стандартно.

Качество звука AirTune Sport

Оно неплохое, но звуку не хватает высоких частот и детализации. При этом в них много баса, мощного и объемного. А вот высокие не являются сильной стороной наушников. Но на пробежке или в зале это не будет проблемой, так как AirTune Sport выдают звук, который не назовешь плоским. Хотелось бы чуть большей универсальности, но увы. Хип-хоп, рэп, электронная музыка — это стихия наушников. Рок, металл — только если вы нетребовательны к звуку во время тренинга.

К качеству передачи речи претензий нет, жалоб от собеседников не было. Голос передается отчетливо и без лишних звуков. Также нет претензий и к стабильности подключения как к смартфону, так и между модулями.

Автономность

Время автономной работы не удивило, как для небольших корпусов. Полного заряда достаточно для, примерно, 4 часов звучания. Неплохо, но результат не выдающийся. Хотя, этого хватит для любой тренировки и даже для марафона. Полностью наушники заряжаются за 1,5 часа.