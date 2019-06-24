AirTune Freedom — обзор TWS-наушников от AIRON





Сегодня мы познакомимся с новыми беспроводными наушниками от украинской компании AIRON. AirTune Freedom — это удобные, полностью беспроводные наушники с хорошим звуком и автономностью. К тому же выполненные в популярном форм-факторе TWS.

Комплектация

В комплект поставки входят наушники с зарядным кейсом, коротенький кабель с разъемом microUSB и две пары резиновых насадок разного размера. Также в комплекте есть инструкция и для того, чтобы разобраться с управлением наушниками, она вам понадобится.

Дизайн AirTune Freedom

Своего пользователя наушники встречают вне кейса, о нем я расскажу чуть позже. Сами наушники получились очень компактными, но заметно выступающими из ушей. Они выполнены из глянцевого пластика, но сказать, что при этом скользкие я не могу. Какой-нибудь дополнительный выступ или резиновая вставка не помешали бы наушникам. Тем не менее, при извлечении их из кейса проблем нет.

Наушники полностью черные и единственное их украшение — красный логотип производителя.

Зарядный кейс также пластиковый, но уже матовый. Верхняя крышка выполнена из полупрозрачного пластика, сквозь нее видно индикаторы зарядки наушников и уровень заряда самого кейса. Кейс почти невесомый — 45 грамм вместе с наушниками. А вес каждого модуля составляет 5 грамм.

Корпус кейса гладкий и обтекаемый, открыть его одной рукой почти невозможно. Для этого предусмотрена небольшая прорезь, которую нужно поддеть ногтем. Петля крышки широкая и довольно надежная, опасений за ее сохранность нет. Также на корпусе есть кнопка сопряжения и разъем для зарядки. Снизу — гордая надпись “Designed by AIRON in Ukraine”.

Удобство использования

Благодаря вытянутой форме, AirTune Freedom оказались удобными в использовании. Они не давят и не вызывают ощущение дискомфорта. Стоит учитывать, что это индивидуальный момент и примерка перед покупкой рекомендуется. Выбрав правильный набор амбушюр под себя, наушники не будут выпадать и за время использования у меня такие проблемы ни разу не возникали. За исключением пробежек, но данная модель и не позиционируется как решение для регулярных занятий спортом.

Каждый модуль наушников оснащен одной кнопкой. При помощи которых можно отвечать на звонок, поставить паузу, переключать треки и даже регулировать громкость, что нечасто встречается в TWS-наушниках с одной клавишей. Конечно, такая функциональность накладывает определенные сложности, но только по началу.

Так, например, удержание кнопки на левом наушнике включает предыдущий трек, на правом — следующий. Тройное нажатие на кнопки на правом и левом наушниках — выше и ниже громкость соответственно. Все органы управления по сути продублированы и вы можете пользоваться одним наушником, если второй вам не нужен.

Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0. Процесс сопряжения стандартный для беспроводных гарнитур, тут все просто — зажали кнопку на кейсе, достали наушники, выбрали их в меню доступных устройств и готово. В дальнейшем наушники сам подсоединяются к смартфону в момент их извлечения из корпуса. При извлечении наушников из ушей воспроизведение не останавливается, это надо делать вручную.

Звучание

Звук в AirTune Freedom оказался вполне хорошим. Динамический диапазон без сюрпризов — от 20 Гц до 20 кГц. В звуке особенно выделяется бас, он мощный, упругий и доминирующий. Немного не хватает высоких частот, поначалу звук кажется слегка глуховатым. Но, в целом, для ряда жанров с битом характер звучания тут подходящий.

Не понравилось качество передачи речи микрофонов, собеседники отмечали, что слышно было все вокруг, а не только мой голос. В шумных местах, к сожалению, приходилось переходить с гарнитуры на смартфон.

Автономность

Емкости встроенных в AirTune Freedom аккумуляторов достаточно на 4 часа воспроизведения музыки. По факту у меня наушники играли песни примерно 3,5 часа, что неплохо для TWS. Батареи в кейсе хватает на 5 полных зарядок наушников. Полностью кейс с наушниками заряжается за 2 часа.