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AirTune Freedom — обзор TWS-наушников от AIRON

AirTune Freedom — обзор TWS-наушников от AIRON

AirTune Freedom — обзор TWS-наушников от AIRON


Сегодня мы познакомимся с новыми беспроводными наушниками от украинской компании AIRON. AirTune Freedom — это удобные, полностью беспроводные наушники с хорошим звуком и автономностью. К тому же выполненные в популярном форм-факторе TWS.

Комплектация

В комплект поставки входят наушники с зарядным кейсом, коротенький кабель с разъемом microUSB и две пары резиновых насадок разного размера. Также в комплекте есть инструкция и для того, чтобы разобраться с управлением наушниками, она вам понадобится.

AIRON AirTune Freedom
Наушники, гарнитуры на
от 2 294 грн
Предложений: 3
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Дизайн AirTune Freedom

Своего пользователя наушники встречают вне кейса, о нем я расскажу чуть позже. Сами наушники получились очень компактными, но заметно выступающими из ушей. Они выполнены из глянцевого пластика, но сказать, что при этом скользкие я не могу. Какой-нибудь дополнительный выступ или резиновая вставка не помешали бы наушникам. Тем не менее, при извлечении их из кейса проблем нет.

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Наушники полностью черные и единственное их украшение — красный логотип производителя.

Зарядный кейс также пластиковый, но уже матовый. Верхняя крышка выполнена из полупрозрачного пластика, сквозь нее видно индикаторы зарядки наушников и уровень заряда самого кейса. Кейс почти невесомый — 45 грамм вместе с наушниками. А вес каждого модуля составляет 5 грамм.

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Корпус кейса гладкий и обтекаемый, открыть его одной рукой почти невозможно. Для этого предусмотрена небольшая прорезь, которую нужно поддеть ногтем. Петля крышки широкая и довольно надежная, опасений за ее сохранность нет. Также на корпусе есть кнопка сопряжения и разъем для зарядки. Снизу — гордая надпись “Designed by AIRON in Ukraine”.

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Удобство использования

Благодаря вытянутой форме, AirTune Freedom оказались удобными в использовании. Они не давят и не вызывают ощущение дискомфорта. Стоит учитывать, что это индивидуальный момент и примерка перед покупкой рекомендуется. Выбрав правильный набор амбушюр под себя, наушники не будут выпадать и за время использования у меня такие проблемы ни разу не возникали. За исключением пробежек, но данная модель и не позиционируется как решение для регулярных занятий спортом.

Каждый модуль наушников оснащен одной кнопкой. При помощи которых можно отвечать на звонок, поставить паузу, переключать треки и даже регулировать громкость, что нечасто встречается в TWS-наушниках с одной клавишей. Конечно, такая функциональность накладывает определенные сложности, но только по началу.

Так, например, удержание кнопки на левом наушнике включает предыдущий трек, на правом — следующий. Тройное нажатие на кнопки на правом и левом наушниках — выше и ниже громкость соответственно. Все органы управления по сути продублированы и вы можете пользоваться одним наушником, если второй вам не нужен.

Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0. Процесс сопряжения стандартный для беспроводных гарнитур, тут все просто — зажали кнопку на кейсе, достали наушники, выбрали их в меню доступных устройств и готово. В дальнейшем наушники сам подсоединяются к смартфону в момент их извлечения из корпуса. При извлечении наушников из ушей воспроизведение не останавливается, это надо делать вручную.

Звучание

Звук в AirTune Freedom оказался вполне хорошим. Динамический диапазон без сюрпризов — от 20 Гц до 20 кГц. В звуке особенно выделяется бас, он мощный, упругий и доминирующий. Немного не хватает высоких частот, поначалу звук кажется слегка глуховатым. Но, в целом, для ряда жанров с битом характер звучания тут подходящий.

Не понравилось качество передачи речи микрофонов, собеседники отмечали, что слышно было все вокруг, а не только мой голос. В шумных местах, к сожалению, приходилось переходить с гарнитуры на смартфон.

Автономность

Емкости встроенных в AirTune Freedom аккумуляторов достаточно на 4 часа воспроизведения музыки. По факту у меня наушники играли песни примерно 3,5 часа, что неплохо для TWS. Батареи в кейсе хватает на 5 полных зарядок наушников. Полностью кейс с наушниками заряжается за 2 часа.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: внешний вид, автономность, функциональность, хороший звук
Минусы: качество передачи речи
Вывод: AIRON Airtune Freedom — это хорошие наушники, в которых сочетается удобная конструкция, приятное звучание, а также достойная автономность. Среди недостатков можно выделить разве что качество передачи речи. А особенности звука трудно отнести к недостаткам с учетом ценовой категории

Технические характеристики

AirTune Freedom — обзор TWS-наушников от AIRON AIRON AirTune Freedom
2 294 − 2 499 грн
Сравнить цены
Тип Наушники TWS ("полностью беспроводные")
Способ подключения беспроводной
Возможность проводного подключения -
Тип конструкции вакуумные ("затычки")
Тип акустического оформления закрытые
Тип крепления внутриканальное
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/пластик/силикон
Вес, г нет данных
Цвет черный
Складная конструкция -
Поворотные чаши -
Водостойкий корпус -
Подсветка -
Шейный обод -
NFC -
Конструкция излучателя Динамические
Количество излучателей в одном наушнике 1
Частотный диапазон, Гц 20-20000
Сопротивление, Ом 32
Чувствительность, дБ нет данных
Максимальная входная мощность, мВт нет данных
Диаметр динамиков, мм 11
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % нет данных
Тип магнита нет данных
Активное шумоподавление -
Встроенный усилитель / ЦАП -
Hi-Res сертификация -
Поддержка объемного звука -
Версия Bluetooth Bluetooth 5.0
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам нет данных
AAC -
aptX -
aptX Apaptive -
aptX HD -
aptX Low Latency -
LDAC -
LHDC -
SBC -
Элемент питания аккумулятор
Время работы 4 часа/кейс до 20
Беспроводная зарядка -
Быстрая зарядка -
Пульт ДУ +
Сенсорная панель -
Регулятор громкости -
Вызов голосового ассистента -
Длина шнура, м -
Тип кабеля -
Подключение кабеля -
Несимметричный кабель -
Съемный кабель -
Тип разъема -
Форма штекера -
Тип микрофона по принципу действия -
Конструкция микрофона -
Направленность нет данных
Шумоподавление микрофона +
Частотный диапазон, Гц 42
Чувствительность, дБ нет данных
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) -
Амбушюры 3-х размеров (S/M/L)
Аудио кабель -
Переходники / сплитеры -
Чехол / кейс +
Apple-совместимость +
Android-совместимость +
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