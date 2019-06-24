AMD Next Horizon Europe: процессоры AMD Ryzen 3-го поколения и видеокарты Radeon RX 5700





За последний месяц компания AMD дала достаточно поводов для новостей: на презентациях в рамках выставок Computex 2019 и E3 2019 она показала долгожданные процессоры Ryzen 3000 и видеокарты Radeon RX 5700, но одно мероприятие проходило в Азии, второе – в Америке… так что для европейской аудитории было решено организовать собственный ивент, посвященный этим продуктам — AMD Next Horizon Europe, который прошел в Мюнхене 19 июня. Это была отличная возможность получить информацию из первых рук, а также живьем пообщаться с представителями европейского офиса AMD.

Итак, Ryzen 3000, или Ryzen третьего поколения. Новый процессор основан на микроархитектуре Zen 2, и она заметно отличается от предыдущей, Zen+. Так, новые процессоры производятся по 7 нм техпроцессу, плюс CPU компании будет производить TSMC, а не GlobalFoundries. Но что гораздо более важно, вместо единого кристалла в новых процессорах используются чиплеты — отдельные кристаллы, из которых, как из «кирпичиков», и собирается чип. В одном чиплете находятся контроллеры ввода-вывода, в другом — восемь вычислительных ядер; соответственно, 8-ядерный CPU содержит один чиплет с ядрами, а серверный 64-ядерный AMD EPYC – целых 8 таких чиплетов.

Соединяются они с помощью новой шины данных, AMD Infinity Fabric второго поколения. Изменения в архитектуре должны дать заметный прирост однопоточной производительности по сравнению с прошлой микроархитектурой, даже на одинаковой тактовой частоте. Также использование чиплетов означает гибкость в производстве – разные чиплеты можно выполнять по разным техпроцессам (например, чиплеты с вычислительными ядрами – 7-нанометровые, в то время как чиплет с вводом-выводом оставлен на 12-нанометровом техпроцессе, поскольку никакой выгоды от перевода его на новую технологию нет, и это повлечет за собой лишь увеличение стоимости в производстве). Также представитель AMD сообщил, что уже в разработке архитектура Zen 3 (с «7+ нм» техпроцессом), и на стадии дизайна находится Zen 4.

Всего в основной линейке было представлено 5 десктопных CPU в линейке Ryzen 3000 (от Ryzen 5 3600X до флагмана, Ryzen 9 3900X), все новые CPU поддерживают PCI-E 4.0. В Ryzen 3000 AMD ввела новое понятие – «игровой кэш»; в младшей модели CPU его будет 35 МБ, в старшей – 70 МБ. По сути, это обычный кэш L2+L3, однако AMD решила таким образом подчеркнуть, насколько он важен в играх, и обратить внимание геймеров на его объем в новых CPU. По словам спикера, удвоение кэша и уменьшение временных задержек памяти дает значительно больший прирост производительности, чем апгрейд оперативной памяти с DDR4-2667 до DDR4-3600.

Цены на линейку будут колебаться в пределах от $199 за младшую модель и до $499 за старшую, доступны процессоры будут уже 7 июля (дата релиза 7/7 явно должна еще раз подчеркнуть важность техпроцесса 7 нм). Особняком в этом анонсе стоял «супер-флагман» Ryzen 9 3950X: 16 ядер, 32 потока, 72 МБ игрового кэша, 105 Вт TDP, базовая частота 3,5 ГГц (до 4,7 ГГц в бусте); доступен он будет позднее, в сентябре 2019 г., по рекомендуемой цене $749. Все модели Ryzen 7 и Ryzen 9 будут комплектоваться фирменным кулером премиум-класса AMD Wraith Prism – теперь с LED-подсветкой и поддержкой Razer Chroma.

Перейдя к производительности, представитель AMD сравнил результаты «двух процессоров до $500» в популярных играх и приложениях для создателей контента – AMD Ryzen 9 3900X и Intel Core i9-9900K. По утверждению спикера, время 4K-гейминга еще не пришло, поэтому все бенчмарки производились в разрешениях 1080P и 1440P (видеокарта в обеих системах была одна и та же – GeForce RTX 2080) – и на представленных диаграммах можно было наблюдать примерный паритет в популярных играх и заметное превосходство (от 14% и аж до 47%) в «креативных» приложениях и бенчмарках вроде Adobe Premiere, Handbrake и Cinebench, плюс благодаря 7-нанометровому техпроцессу Ryzen 9 3900X, по утверждению AMD, оказывается на 58% более энергоэффективным, чем его конкурент от Intel.

Аналогичные данные были показаны в сравнении моделей на $100 дешевле – Ryzen 7 3800X и Core i7-9700K (разве что в «креативных приложениях» разница в их производительности была чуть ниже – от 9% до 37%, в плане энергоэффективности же он «всего» на 30% лучше аналогичной по стоимости модели от Intel). Разумеется, это официальные данные, и мы надеемся к старту продаж подготовить для вас собственный тест производительности новых процессоров. К слову, для любителей разгона — компания продолжает совершенствовать свое ПО Ryzen Master, теперь оно поддерживает настройку таймингов памяти с возможностью создания различных профилей, также был доработан механизм автоматического разгона Precision Boost.

Также в рамках презентации было представлено и второе поколение APU Ryzen со встроенной графикой (на архитектуре Zen+, по 12 нм техпроцессу): Ryzen 3 3200G (Radeon Vega 8, с базовой частотой 3,6 ГГц и до 4 ГГц в бусте, частота видеоподсистемы – 1250 МГц) и Ryzen 5 3400G (Radeon RX Vega 11, частоты 3,7/4,2 ГГц, видео работает на частоте 1400 МГц). Оба APU четырехъядерные, у младшей модели четыре потока, у старшей – восемь. Оба чипа комплектуются фирменными кулерами – Wraith Stealth у Ryzen 3 3200G и Wraith Spire у Ryzen 5 3400G (докладчик отдельно отметил, что у старшей модели в качестве теплового интерфейса используется припой, плюс она поддерживает систему автоматического разгона Precision Boost Overdrive). В целом, новые APU получили повышенные тактовые частоты по сравнению с их предшественниками, должны стать на 10% производительнее предыдущего поколения, а также могут похвастаться поддержкой технологии адаптивной частоты обновления экрана FreeSync (единственные среди десктопных процессоров). И, если верить официальным данным, в современных играх в разрешении 1080p они могут обеспечить 30 fps в большинстве случаев (правда, из диаграммы не было видно, при каких настройках).

AMD продолжает использовать платформу AM4, процессоры Ryzen 3000 могут устанавливаться в уже существующие материнские платы на X470/B450 (для добавления их поддержки понадобится обновить BIOS), но максимальную функциональность и поддержку новых функций обеспечит лишь использование новых материнских плат на наборе логики X570. Это, в частности, уже упоминавшаяся поддержка до 16 линий PCI-Express 4.0, использование которой даст ощутимый прирост производительности как у видеокарт, так и у SSD-накопителей (модели с поддержкой PCI-E 4.0 должны поступить в продажу аккурат к релизу Ryzen 3000, 7 июля – первыми будут накопители от Corsair и Gigabyte; SSD последнего, по словам спикера, демонстрирует последовательную скорость чтения на уровне 15,000 МБ/с).

Вторая часть презентации была посвящена новым видеокартам Radeon RX 5700. Компания не упустила возможность похвастаться своими позициями на игровом рынке – в частности, тем, что на данный момент три четверти всех игровых консолей используют именно системы AMD (из чего можно сделать вывод, что Nintendo Switch принадлежит четверть консольного рынка), что следующие Sony PlayStation и консоль от Microsoft, известная под кодовым названием Project Scarlet, будут использовать платформу Zen 2 и архитектуру Navi, а также что Samsung лицензирует у AMD свой графический IP для использования в будущих мобильных чипах.

Если же говорить о PC, то AMD не считает массовый 4K-гейминг реальным в ближайшем будущем – на данный момент 70% всех игровых ПК ориентированы на разрешение 1080p, и новые видеокарты должны поднять эту планку до 1440p. Что касается производительности, то компания вводит две условные категории игр: киберспортивные дисциплины (для которых важна отзывчивость, скорость реакции и производительность от 90 кадров/с, качество графики при этом несущественно) и AAA-проекты (здесь основные критерии – качественная картинка и устойчивый фреймрейт не ниже 60 fps).

Итак, новая линейка видеокарт Radeon RX 5700. На данный момент в линейку входят две видеокарты – флагманская Radeon RX 5700 XT и обычная Radeon RX 5700. Они основаны на GPU семейства Navi, в которых используется архитектура Radeon DNA, или RDNA. GPU производятся по 7 нм техпроцессу, поддерживают память GDDR6 и шину PCI-E 4.0. Отличительной особенностью Navi являются новый дизайн вычислительных блоков, многоуровневая иерархия кэш-памяти и оптимизированный графический конвейер. По словам компании, Navi на 25% производительнее GCN 5.0 (использовавшейся в Vega) на одинаковых частотах, а с учетом перехода на новый техпроцесс и более высокие частоты, общий прирост производительности при одинаковой потребляемой мощности составляет 50%.

У видеокарт одинаковый дизайн PCB и системы охлаждения (из декоративных отличий – «ямка» на корпусе у старшей модели). Весь корпус и задняя панель алюминиевые, для отвода тепла используется испарительная камера, которая соединяется с GPU и модулями памяти через специальную графитовую прокладку. Наружу воздух выдувается одним радиальным вентилятором в задней части видеокарты – AMD обещает, что он будет работать очень тихо как в простое, так и под нагрузкой.

У Radeon RX 5700 XT 40 вычислительных блоков, содержащих 2560 потоковых процессоров, 160 текстурных и 64 растровых блока. Базовая частота карты 1605 МГц, в режиме Boost – 1905 МГц. У младшей модели характеристики несколько скромнее: вычислительных блоков на 4 меньше, частоты от 1465 до 1725 МГц. Объем памяти у обеих моделей одинаковый – 8 ГБ GDDR6, 256-битная шина с пропускной способностью 448 ГБ/с и частотой 14000 МГц.

Старшая модель, Radeon RX 5700 XT призвана конкурировать с GeForce RTX 2070: по официальным данным, в 1440p в различных играх видеокарта от AMD показывает такую же или несколько более высокую производительность, чем продукт NVIDIA. Младшая модель, Radeon RX 5700, судя по слайдам, показывает аналогичные результаты в сравнении с GeForce RTX 2060.

Как и новые процессоры, эти видеокарты должны поступить в продажу 7 июля. При заявленных ценах в $449 за XT-версию и $379 за базовую на данный момент они выглядят достаточно интересно (если только NVIDIA не захочет снизить цены на свои старые видеокарты после выхода «Super-версий» GeForce RTX 20×0, который ожидается вскоре после релиза Radeon RX 5700).

Кроме этих двух моделей, AMD анонсировала еще ограниченный тираж спец-версии Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition, посвященной 50-летию компании – от обычной 5700 XT она отличается повышенными частотами (и соответственно, чуть большей производительностью – 10,14 TFLOPs против 9,75 у 5700 XT) и черным с «золотом» окрасом корпуса; в продаже она появится одновременно с обычными версиями, по цене $449, но, к сожалению, не глобально – по неофициальным данным, купить ее смогут только жители США, Китая и ряда стран Западной Европы.