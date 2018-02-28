Android-софт: февраль 2018

Очередной выпуск дайджеста интересных программ для Android. В этом обзоре – новая версия медиаплеера VLC, обновлённое приложение для тестирования скорости интернета – Speedtest.net, утилита для отправки фото и видео со смартфона на ПК – Photos Companion, приложение для ведения личного дневника – Stories, программа для ограничения времени, проведённого за смартфоном – Thrive, аналоговые фильтры KUNI Analog Filters, приложение для создания синемаграфий – Vimage и бонус – игра Game Dev Tycoon.

Третье по счёту крупное обновление популярного кроссплатформенного медиаплеера VLC. Помимо исправлений множества ошибок и оптимизаций под Android Oreo, текущий апдейт наконец приносит поддержку Google Chromecast. Теперь пользователи могут транслировать медиаконтент на экран телевизора или других совместимых устройств. При открытии файла в приложении появляется уже знакомый значок Chromecast, который выводит список доступных для трансляции устройств. Функция пока находится в экспериментальном режиме, поэтому в некоторых случаях может работать некорректно.

В новой версии приложения добавлена поддержка Samsung DeX, улучшилась производительность, появился режим «картинка в картинке», пользователи получили возможность удалять файлы с microSD-карты и других внешних носителей. Обновление VLC 3.0 построено на основе общего ядра для всех систем, это стандартизирует медиаплеер на всех платформах и обеспечивает совместимость с устаревшими устройствами.

Официальный клиент Speedtest.net для Android долгие годы оставался практически неизменным – объёмные значки, крупные надписи и яркие неоновые цвета уже успели изрядно приесться. На смену всему этому пришли более простые и плоские элементы, тонкий шрифт и тёмно-синий фон. Даже спидометр, демонстрирующий скорость интернет-соединения в реальном времени, был полностью перерисован и теперь соответствует единому стилю.

Помимо редизайна, приложение получило ряд улучшений и оптимизаций. Из функциональных нововведений Speedtest 4.0 научился показывать потерю пакетов данных и определять jitter – колебания в измерениях пинга. Пользователи также отмечают плавность и отзывчивость нового интерфейса.

Photos Companion – новое приложение Microsoft в рамках экспериментального проекта Microsoft Garage. Программа позволяет напрямую передавать фото и видео с мобильного устройства на ПК под управлением Windows 10. Photos Companion вряд ли заменит привычные многим облачные сервисы, но в некоторых случаях программа может очень выручить, например, когда требуется быстро передать снимок или видеоролик на ПК, находясь в одной с ним сети Wi-Fi.

Photos Companion работает в связке с десктопным приложением «Фотографии» для Windows 10. Прежде чем воспользоваться программой, необходимо в настройках «Фотографий» включить опцию «Помогите Microsoft протестировать функцию импорта через Wi-Fi на мобильных устройствах». После этого процесс передачи фотографий происходит путём сканирования QR-кода. За один сеанс соединения можно отправлять как одно, так и несколько изображений. Все фото- и видеофайлы загружаются в отдельную папку и моментально появляются в приложении «Фотографии».

Лет 20-25 назад было модным вести личный дневник. Сейчас, в эпоху повсеместной компьютеризации, дневники потеряли свою ценность, а их роль выполняют десятки сервисов, отслеживающих нашу жизнь. Тем не менее, существует ряд приложений, представляющих собой классические дневники. Одним из таких является Stories – современный и красивый способ вести хронологию своей жизни.

В Stories, помимо текстовых записей, можно добавлять местоположение, фотографии и указывать вид деятельности, которым вы занимаетесь в данный момент. Вся информация формируется в виде цепочки событий на каждый день. Stories позволяет создавать неограниченное количество дневников на случай, если кому-то одного покажется мало. Особенностью приложения является возможность придавать эмоции своим мыслям – в каждой записи указывается текущее настроение, это делает дневник «живым». Ещё одно преимущество Stories – в организации записей. Их можно фильтровать по местам, людям, хэштегам и видам деятельности. Кроме того, приложение показывает отчёты в виде графиков и диаграмм по вашей активности, настроению и местоположению.

Согласно исследованиям, молодые люди в среднем проводят за мобильными устройствами не менее 5 часов в сутки, а каждый третий пользователь пропускает важные моменты в своей жизни только из-за того, что был сильно увлечён своим гаджетом. Исправить это может разве что самодисциплина и сила воли. Если у вас нет ни того, ни другого, поможет приложение Thrive от компании Thrive Global – молодого стартапа, занимающегося вопросами здорового образа жизни.

Thrive гарантирует, что вы не будете тратить на смартфон больше времени, чем положено. Для этих целей в приложении есть специальный режим, который в течение выбранного периода времени полностью блокирует доступ к мобильному устройству, включая уведомления, звонки и сообщения. Связаться с вами смогут только избранные контакты. Для остальных можно настроить текст сообщения автоответчика.

Ещё одной важной функцией приложения является App Control. Она отслеживает время, проведённое в приложениях, и позволяет устанавливать ограничения по каждому из них. Если пользователь проштрафился и программа была заблокирована, доступ к ней он получит только на следующий день не раньше 12 часов дня. После таких блокировок пользователь получает вознаграждение в виде так называемых MicroSteps – советов, как провести сэкономленное время с пользой.

KUNI Analog Filters – это набор из более чем 60 фильтров под плёночную фотографию, среди которых есть много винтажных вариантов с характерными засветами. Сами фильтры – не ядовитые, можно настраивать их интенсивность, добавлять дату на фото, а также эффект зернистости и хроматической аберрации – цветового искажения, придающего объём картинке. В приложении есть элементарные инструменты для поворота и кадрирования изображений с готовыми шаблонами. Финальный результат автоматически сохраняется на устройстве. KUNI Analog Filters распространяется на платной основе, его цена в Google Play – 35 грн.

Синемаграфия, или «живые» фотографии – это, по сути, зацикленное статичное видео, в котором двигается определённая его часть. Такой приём часто используется в дизайне. Как правило, чтобы сделать одну такую модную фотографию, необходимо проявить не только творческую фантазию, но и потратить много времени в графическом редакторе. Нечто подобное стали делать и на мобильных устройствах, например, в приложениях Motion Stills или Loopsie, которые сначала снимают видео, а затем его оптимизируют под синемаграфию.

Новое приложение Vimage работает по-другому. Оно уже содержит заготовки наиболее распространённых эффектов в движении: снег, дождь, облака, ветер, огонь, вода, дым и прочие. Всего в приложении – 40 анимированных эффектов. Вам остаётся наложить их на любую фотографию. Дальше можно перемещать эффект, поворачивать, менять размер, прозрачность, скорость анимации и прочие параметры. Готовую фотографию можно сохранить на устройстве в формате MP4 или отправить сразу в Instagram. В целом, получается довольно неплохо, но не всегда с первого раза. Приложение пока находится в стадии бета-тестирования, поэтому будьте готовы к ошибкам.

Если вы хоть раз мечтали создать свою игру, оказаться на месте разработчика и стать частью успешного игрового проекта, тогда Game Dev Tycoon для вас. Популярный бизнес-симулятор по созданию игр наконец добрался до Android. Как и в ПК-версии, в мобильной Game Dev Tycoon действие игры начинается в 1980-х годах, когда игровая индустрия только зарождается. Как и многие другие, вы начинаете с малого – создаёте в гараже свою первую игру. По мере того, как ваши проекты становятся успешными, гараж сменяется офисом, появляется персонал, фанаты и первые серьёзные предложения от заказчиков. И так на протяжении почти 40 лет.

За это время вы столкнётесь с конкуренцией в лице других компаний-разработчиков, поэтому вам нужно быть в курсе новых технологий, создавать игровые движки и учиться бизнесу. Главная цель игры – привести свою компанию к успеху и создать собственную игровую консоль. Версия Game Dev Tycoon для Android получила новый интерфейс, оптимизированный для смартфонов и планшетов, а также суперсложный пиратский режим. Стоимость игры в Google Play составляет 150 грн.