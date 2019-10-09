Apple Arcade: просто удобный сервис





Подписочные сервисы – тренд, который сложно, да и незачем игнорировать. За небольшую ежемесячную абонплату можно смотреть кино и сериалы, слушать музыку, читать книги, играть в игры на консолях и ПК. Теперь к этому списку добавился и мобильный гейминг.

Как и любой другой подписочный сервис, Apple Arcade не снимает проблему выбора, а усугубляет ее. Имея мгновенный доступ к целому ряду бесплатных игр, вы рискуете не поиграть вообще ни во что. Это как с торрентами: когда бесконтрольно качаешь все подряд, продукт обесценивается. Впрочем, это уже вопрос индивидуальных предпочтений по потреблению контента, сегодня же речь об Apple Arcade.

Что это?

Подписочный игровой сервис, дающий доступ к библиотеке игр на устройствах компании Apple. Для работы Arcade необходима iOS 13, iPadOS, tvOS 13 или macOS Catalina, на более ранних версиях операционных систем сервиса нет. Иконку Arcade можно найти в App Store рядом со вкладками «Игры» и «Приложения».

В играх сервиса нет встроенных покупок, микроплатежей и рекламы, также все проекты доступны без подключения к интернету, чтобы можно было спокойно играть в метро, самолете и вообще где угодно. Представленные игры – эксклюзивы Apple Arcade, но не до конца. Они не выйдут на Android и не появятся в других подписочных сервисах, но у них может быть релиз на консолях или ПК.

Сколько это стоит?

Первый месяц бесплатно, а дальше подписка обойдется в 5 долларов в месяц. За эти деньги Apple Arcade могут одновременно пользоваться шесть человек в рамках семейного аккаунта. Единственное условие – одинаковый регион Apple ID у всех участников «семьи».

Стоит ли пробовать?

Разумеется, ведь новые сервисы – это как минимум интересно. За небольшую плату вы получаете доступ к постоянно пополняющемуся каталогу игр, в которые можно играть на всех ваших Apple-устройствах благодаря облачным сохранениям. Начали на iPhone в дороге, а дома продолжили на iPad с того места, где остановились.

В iOS 13 и новые версии операционных систем для других устройств добавили поддержку геймпадов от PlayStation 4 и Xbox One, что делает гейминг намного комфортнее. Например, в Shinsekai или Exit the Gungeon играть без контроллера достаточно проблематично.

Пробного месяца более чем достаточно, чтобы определиться, стоит ли продлевать подписку. Вот только активировать триал-период и сразу же отменить автопродление подписки не выйдет – потеряете доступ к играм.

Во что играть?

Это вопрос, конечно, сугубо индивидуальный, но вот несколько игр для начала знакомства с Apple Arcade.

Assemble with care

Крайне медитативная и приятная глазу игра. Она разбита на два этапа: история подается через подобие Twitter-треда с картинками, после чего надо решить головоломку с определенным предметом. Починить телефон, разобрав его и поменяв части, склеить разбитую статуэтку и так далее. Очень успокаивающий процесс, вот только вся игра проходится часа за полтора. Мало.

Oceanhorn 2

Достаточно качественный клон The Legend of Zelda для тех, у кого нет консолей Nintendo. Большое количество локаций со множеством поручений, подземелья с головоломками, мультяшная графика, разнообразные механики и контента часов на 15-20 — это почти что «большая» игра именно для прохождения, а не просто чтобы скоротать пару минут в дороге.

Сенсорное управление раздражения не вызывает, но с контроллером все-таки удобнее, Oceanhorn 2 — отличная игра, чтобы протестировать эту новую фичу.

Mini Motorways

Миниатюрный симулятор строительства автомобильных дорог и продолжатель идей Mini Metro. Транспортные развязки надо строить так, чтобы машины могли беспрепятственно доехать до зданий соответствующих цветов. Начинается все просто, но с ростом трафика расставлять развилки, мосты и светофоры надо уже с умом, иначе рискуете создать город с вечными пробками.

Spaceland

Пошаговая стратегия от авторов Braveland, только в этот раз разработчики вдохновлялись не «Героями», а XCOM. Действие происходит на космических станциях и кораблях, где отряду из бойцов разных специализаций (подрывник, снайпер, разведчик и тд.) предстоит сражаться с мутантами, используя гранатометы, пулеметы и прочие плазмоганы. Пошаговая стратегия — беспроигрышный вариант для мобильных устройств. Попробуйте обязательно.

Down in Bermuda

Головоломка, по механике напоминающая The Room, только вместо куба с хитрыми замками — целый остров. Чтобы завершить уровень, надо найти светящиеся сферы, спрятанные на локации. Для этого придется вертеть камеру, чтобы заглянуть в недоступные изначально места, дергать за рычаги, нажимать кнопки и вообще всячески взаимодействовать с предметами. Челлендж умеренный, как раз чтоб не потерять интерес.

Bleak Sword

На каждой платформе должна быть хотя бы одна игра, идеологически напоминающая Dark Souls. Bleak Sword частично решает этот вопрос. Главного героя запирают на небольших аренах, на которых надо победить всех врагов. Набор действий минимальный: перекат, блок и два вида атаки. Несмотря на всю простоту, словить состояние потока, которое дают Souls-like игры, проще простого. Более того, управлять можно одной рукой. Вызвать проблемы может разве что визуальный стиль: черно-белая пиксельная картинка быстро утомляет, а фильтр, имитирующий слегка «поплывшее» изображение на старых экранах, только усугубляет дискомфорт.

Cricket through the Ages

Замечательная в своей глупости игра, в которой надо победить противника, попав в него камнем, палкой или другим предметом, или же просто крутить руками, надеясь на лучшее. Выглядит это максимально примитивно, но на самом деле играть очень весело. Это как с дурацкими мемами в интернете: понимаешь, что глупо, но все равно смеешься.

Изучайте каталог игр, разбитый на категории, следите за пополнениями, пробуйте, и обязательно найдете хотя бы пару-тройку проектов, которые заставят «залипнуть» на несколько часов. А разговоры о том, совершила ли Apple очередную революцию, оставьте кому-то другому. Arcade делает главное – снимает необходимость ковыряться в целой горе игр из App Store, предлагая концентрированную подборку потенциально крутых тайтлов, а с этим разобраться уже куда легче, хоть проблема выбора и не исчезает.