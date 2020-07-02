Обзор ультрабука Apple MacBook Air 2020





Последние несколько лет у ноутбуков Apple продолжалась неприятная история с клавиатурами, клавиши которых легко засорялись и быстро отказывали. С такой проблемой столкнулось большое количество пользователей и ругали компанию на каждом повороте. В итоге клавиатура пережила пару модификаций, но это не сильно поменяло ситуацию и от «бабочки» отказались, вернувшись к предыдущему варианту — Magic Keyboard. В этом году и MacBook Air поменял клавиши, а вместе с ними освежил и комплектации. В этом материале мы и посмотрим, как изменился ультрабук от Apple.

Комплектация MacBook Air

Если внутри самого лептопа есть изменения, то в содержимом коробки с ним ничего не меняется: там все также лежит ноутбук, блок питания со съемным кабелем, информационные бумажки и наклейки в цвет корпуса устройства. Стоит отметить, что несмотря на наличие у ноутбука портов Thunderbolt, кабель в коробке обычный USB Type-C для зарядки.

В большинстве случае вместе с этим ноутбуком сразу покупают хабы с необходимым набором портов. С тех пор, как Apple отказалась от USB-A, HDMI и прочих коннекторов, мир вокруг не изменился и для подключения банальной флешки или карты памяти владельцу Air’а все также нужен переходник. Конечно, найти аксессуары с USB-C или Thunderbolt можно, но рано или поздно пользователя все равно «догонит» что-то менее современное, для чего и понадобится переходник.

Дизайн и удобство использования

Один из самых популярных ультрабуков обновил внешность в 2018 году. Тогда мы с ним, естественно, знакомились. Несколько месяцев назад он минимально поменялся, вернувшись к старым клавишам. Визуально это практически незаметно, но на корпусе чуть-чуть сказалось. Теперь размеры Air’а составляют 30,41×21,24×0,41-1,61 см, тогда как раньше в самом «толстом» месте это было 1,56 см. И если вес предыдущей модели составлял 1,25 кг, то сейчас это 1,29. Правда, это все изменения, которые есть в оформлении MacBook Air 2020.

Они же никак не сказались на пользовательском опыте (к самой клавиатуре мы вернемся позже). Air остался тем же алюминиевым ультрабуком с идеальной сборкой: все детали точно подогнаны, открыть его все также можно одной рукой, а компактность и мобильность все еще в приоритете при разработке. Выглядит новая модель точно также, как предыдущая, поэтому если такой внешний вид устраивал, то и этот не разочарует. Вариантов расцветок корпуса три: темно-серый, серый и «золотой». Последний в зависимости от освещения может довольно заметно менять оттенок, что заметно на разных фотографиях подопытного.

Как уже говорилось в предыдущем пункте, вариантов для подключения внешних устройств не так и много. Слева есть два порта Thunderbolt 3, а справа комбинированный разъем для наушников. Все. И в комплекте нет какого-либо хаба в помощь, такой придется покупать отдельно. Их, благо, есть достаточно много и найти подходящий не проблема, но стоить они могу даже пару сотен долларов, если включают в себя много портов.

Слабым местом на корпусе является логотип «яблочка». Он все еще зеркальный и относительно легко может повредиться. Нужно быть действительно аккуратным пользователем, чтобы на логотипе не осталось следов спустя, например, год использования. При этом, выглядит лого неплохо, но легкая ностальгия по подсветке в крышке все еще остается.

Былого восторга от такого ультрабука уже нет. У конкурентов можно найти более легкие варианты с большим количеством портов, а модели MacBook Pro с такой же диагональю экрана не намного больше весят и даже чуточку тоньше. У них разве что форма корпуса не сужается. Но Air все еще очень хорош в использовании и точно не расстроит покупателя.

Дисплей MacBook Air

С момента большого обновления MacBook Air прошло два года и с тех пор это третья итерация. Она также получила уже знакомый Retina-дисплей с разрешением 2560×1600 пикселей и соотношением сторон 16:10. На 13,3-дюймовом экране такого количества точек все еще хватает для и четкого изображения, и комфортной работы системы, которая не перегружается во время, например, воспроизведения потокового видео в высоком качестве.

Матрица осталась прежней — хорошо настроенный IPS. Ее цветопередача практически не поменялась, но еще в прошлой модели (2019 года) она «научилась» подстраивать температуру под освещение. Да, это хорошо знакомая по другим устройствам компании технология True Tone. В моем случае она преимущественно делала картинку заметно «теплее» нормы. Кому-то это может быть не очень комфортным, но желания отказываться от этой функции ни разу не возникло. Разве что обрабатывая фото был смысл на время ее выключить.

Подсветки у экрана не так много, как мы видели в некоторых других ноутбуках. Предельное значение составило 323 кд/м². Этого не так и мало. Дисплей, конечно, глянцевый, но у него есть поляризационный слой, чего в комбинации с такой подсветкой вполне достаточно, чтобы даже в солнечной комнате не видеть свое отражение в экране. При работе в полной темноте яркость можно «прикрутить» до 4,6 кд/м². Очень удобно, у ноутбука есть автоматическая регулировка подсветки, что крайне редко встречается даже в дорогом сегменте.

Клавиатура, Touch ID, тачпад и мультимедиа

Самым крупным изменением для MacBook Air стало обновление клавиатуры. Ну, как сказать, «обновление»… Как и Pro, Air тоже вернулся к Magic Keyboard, которая была в ноутбуках Apple до появления «бабочек». Лично я отношусь к тем пользователям, у которых с новым поколением клавиатур так и не возникло каких-либо проблем и работать с ними мне очень нравится по сей день. Точно также я понимаю людей, у которых эти клавиши заедали и отказывали, а легко почистить их невозможно. Видимо, проблемных случаев было настолько много, что компания таки отказалась от новых переключателей.

Если же у пользователя есть ностальгия по старым клавиатурам, то в новых моделях MacBook, включая Air, они будут радовать: печатать на такой все также замечательно, блок навигационных клавиш вернулся к прошлому состоянию, где стрелки «влево» и «вправо» маленькие, и белая подсветка на месте. Стал меньше ход клавиш, но после «бабочек» так не скажешь. Противникам TouchBar’а тоже нечего бояться, ведь ряд F-клавиш тут тоже привычный. В общем, вопрос клавиатуры в MacBook до следующего поколения переключателей явно будет закрыт, ведь раньше с такими глобальных проблем не возникало.

Среди изменений в Magic Keyboard еще можно упомянуть Touch ID. Кнопка со сканером отпечатков пальцев не нова для Apple, но в этот раз она матовая. Работает датчик отлично и может помогать не только зайти в систему, но и вводить пароли (есть поддержка даже сторонних сервисов, как, например, 1Password), подтверждать покупки в App Store и оплаты с помощью Apple Pay.

Трекпад расположен на своей привычной позиции и никак не изменился. Это все еще крупная стеклянная поверхность, которая не нуждается в дополнительных клавишах. Само собой, он имеет отдачу, которая симулирует «клик», а также распознает разные степени нажатия (Force Touch) для реализации дополнительных функций системы. Субъективно, это все еще один из лучших трекпадов, которые можно встретить в современных ноутбуках, но, скажем, для обработки фото или прочих точных задач, мышь может быть лучше. И не знаю, только ли мне так кажется, но оттенок трекпада слегка отличается от корпуса.

Я плохо помню, как звучали динамики предыдущего Air’а, который у нас был, но тут они явно не стали хуже. Звук даже больших ноутбуков редко может порадовать, особенно во время воспроизведения музыки, но в Apple уже давно нашли решение этого вопроса. Новый MacBook Air может и не сравнится со старшими моделями Pro, тем не менее, его будет достаточно для музыки в небольших комнатах или кухне. Отдельно стоит отметить, что на максимальной мощности не появится сильных искажений, но корпус может ощутимо резонировать.

Веб-камеру FaceTime HD на что-то приличнее пока не меняли ни в одном из ноутбуков Apple. Она шумновата в некоторых условиях, но для видеосвязи подходит. А микрофон так и остался возле клавиши Fn. Из-за близости к клавиатуре, звуки от клавиш попадут в разговор, как и прочие шумы окружения, но само по себе качество передачи голоса довольно хорошее.

Производительность и ПО

Говоря об ультрабуках, понятия «запаса мощности» обычно нет. Такие компьютеры в первую очередь должны обеспечивать продолжительное время работы и очень хорошую портативность, что не сильно сопоставимо с высокой производительностью. Предыдущие две модели MacBook Air были укомплектованы процессором Intel Core i5-8210Y, а начиная с этого года появился выбор между Intel Core i3-1000NG4, i5-1030NG7 и i7-1030NG7. Во всех случаях только интегрированная графика Intel Iris Plus. Память тут также с опциями: 8 или 16 ГБ оперативной памяти (3733 МГц, LPDDR4X), и от 256 ГБ до 2 ТБ хранилища. Wi-Fi тут все еще стандарта ac и есть Bluetooth 5.0.

Тестовая конфигурация самая базовая, с Intel Core i3, 8 ГБ ОЗУ и накопителем емкостью 256 ГБ. Ее стоимость в США — $1000 (без учета налога штата). Этого пользователю будет совершенно достаточно для простых повседневных задач. При чем в режиме «печатной машинки» с браузером, музыкой, мессенджерами и прочей «мелочью», Air работает также, как и мой, пусть и не самый свежий, но 15-дюймовый MacBook Pro. Хотя стоит запустить Lightroom и, скажем, удалять на фото пылинки, как сразу становится понятно, что это не та конфигурация, которая любит «напрягаться». Про игры тем более нет смысла думать, ведь в банальной Dota 2 с разрешением 1440×900 и низкими настройками графики показатель FPS в основном двигался в диапазоне 20-30 кадров.

Увы, температурный датчик в системе недоступен, а iStat пока не считывает показатели (во всяком случае, не на попавшемся нам образце). Но заставить MacBook Air раскручивать вентиляторы довольно сложно, если в списке открытых приложений нет ничего «тяжелого». Так, работая над обзорами, я ни разу не слышал систему охлаждения, а корпус был максимум комнатной температуры. При такой работе это очень комфортный ультрабук. Но с тем же Lightroom или во время попытки поиграть, вентилятор отлично слышно, а корпус начинает ощутимо нагреваться.

И само собой, актуальная версия macOS доступна для MacBook Air со всеми ее новыми возможностями. Скорее всего, еще несколько лет большинство грядущих «фишек» тоже будут работать на этой конфигурации. Но на сейчас такой Air — самый слабый из представителей линейки и вряд ли сможет поддерживаться в форме столько же, как более мощные представители. И к слову, как и раньше, все компоненты распаяны на материнской плате и о нужном наборе комплектующих стоит подумать до покупки.

Автономность MacBook Air

Один из важнейший пунктов для ультрабука — автономность. MacBook Air в этом плане практически не подводит. Популярных тестов автономности для Mac особо нет, поэтому отталкиваться приходится только от личных наблюдений. В моем режиме работы я получал от 7 до 9 часов активности между зарядками. То есть, в час терялось немного больше 10% заряда. Это совершенно не отказывая себе в комфортности уровня подсветки, музыке и количестве запущенных приложений. Двухчасовой фильм отнял 23%. В целом, это неплохой вариант для такого скромного ноутбука. Емкость батареи составляет 49,9 Вт•ч (как и у предыдущих моделей).

Если же понадобится взять с собой блок питания, то его смешные размеры точно не доставят дискомфорта в поездке. Но если батарею полностью разрядить, то на восстановление уйдет два с половиной часа.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Приятный дизайн, хорошая сборка, материалы корпуса; дисплей; звук; тачпад; производительность; Touch ID; беспроблемная клавиатура Минусы: Необходимость в переходниках; цена Вывод: Apple MacBook Air 2020 года выпуска стал немного лучше предшественников, ведь теперь у него менее проблемная клавиатура, о которой так простили многие пользователи Mac (особенно те, кому не везло с «бабочками»). При этом цена базовой модели опустилась до отметки $1000, что на $100 дешевле предшественника. Такой лептоп идеально подойдет для тех, кому нужна портативность, компактность и хорошая автономность. Но в списке задач у такого пользователя не должно быть чего-то сильно требовательнее, условно, браузера, почтового клиента, мессенджера и календаря, ведь для серьезных задач у базового Air слишком скромные комплектующие. Технические характеристики Apple MacBook Air 13" Gold 2020 (MWTL2)

27 386 − 38 635 грн

Сравнить цены Тип Ноутбук Конструкция Классический Операционная система macOS Catalina Диагональ, дюймов 13,3 Тип матрицы IPS Тип покрытия глянцевое Разрешение 2560x1600 Сенсорный - Другое Retina display with True Tone Процессор Intel Core i3-1000NG4 Базовая тактовая частота, ГГц 1,1 Максимальная тактовая частота, ГГц 3,2 Количество ядер процессора 2 Оперативная память, ГБ 8 Максимальный объем оперативной памяти, ГБ 8 Тип памяти LPDDR4X Жесткий диск, ГБ - SSD, ГБ 256 Оптический привод - Графический адаптер, объем памяти Intel Iris Plus Graphics Внешние порты 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3.5 mm headphone jack Картридер - WEB-камера + Подсветка клавиатуры + Пассивная система охлаждения - Сканер отпечатка пальцев + Клавиатура с цифровым блоком - Сетевой адаптер - Wi-Fi 802.11 ac Bluetooth 5.0 3G/LTE - Вес, кг 1,29 Размер, мм 304.1x212.4x4.1–16.1 Материал корпуса алюминий Цвет крышки золотой Цвет корпуса золотой Мощность, Вт*ч 49,9

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Citrus.ua за помощь в организации обзора Apple MacBook Air