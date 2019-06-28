MacBook Pro 13″ 2019 — обзор ноутбука Apple





С того момента, как у нас в редакции побывала 13-дюймовая «прошка» нового поколения, прошло два с половиной года. За это время модель несколько раз обновили, нарастив производительность и слегка поменяв механизм клавиатуры. Последние два обновления также поддерживают технологию дисплея True Tone. Все это уже является сильным поводом для апгрейда с более ранних моделей, но стоит ли задуматься о покупке тем, кто купил ноутбук в 2016 или 2017 году — сегодня будем разбираться на опыте работы с новым 13-дюймовым MBP с Touch Bar и четырехъядерным процессором.

Комплектация и первые впечатления

Дорогие покупки часто сопровождаются приятными бонусами в комплекте. Но это совсем никак не касается набора в коробке с MacBook Pro. Тут с ноутбуком есть только блок питания, кабель для зарядки и обычный набор бумажек. Да, наклейки для бампера и холодильника тоже остались. В бюджет покупки такого ноутбука сразу стоит добавить в среднем около $100 на хороший хаб для подключения внешних устройств, ведь сам MacBook уже давно перестал оснащаться USB-A, HDMI и прочими все еще популярными разъемами.

Любителям аксессуаров есть где разгуляться в поисках защитных кейсов, виниловых наклеек, всяческих чехлов и сумок для транспортировки. Вариантов сделать свой ноутбук пооригинальнее обычных становится только больше. Ну а переезд на новый компьютер все еще прост, для этой процедуры можно воспользоваться ассистентом миграции или «родной» системой резервного копирования Time Machine.

Дизайн и удобство использования

Увы, Apple редко обновляет дизайн своих ноутбуков. Четвертая ревизия текущего поколения MacBook Pro визуально никак не отличается от первой (представленной осенью 2016 года). Корпус может быть серебристым или «космическим» серым, а его размеры составляют 30,41×21,24×1,49 см при весе в 1,37 кг. Но в плане портативности MacBook Pro все еще остается одним из лучших вариантов.

Пусть такой ноутбук продается уже больше двух с половиной лет, актуальность внешний вид так и не потерял. MacBook Pro 13 компактный, не требует много места в сумке, хорошо выглядит и удобен в повседневном использовании. В качестве сборки ничего не поменялось, все элементы корпуса подогнаны идеально, а тактильные ощущения от алюминия все так же хороши.

Иронично, но потянувшийся от MacBook тест на открытие одной рукой (который почему-то все еще часто вспоминают), этот MBP все еще проваливает. Точнее, крышку открыть можно, но придержать ноутбук придется, чтобы он не сдвинулся с места. Ему банально не хватает веса для того, чтобы удержаться на поверхности стола. Правда, такое наблюдается не на всех покрытиях, где-то ножки цепляются достаточно сильно, а где-то скользят больше, чем должны. Крепление дисплея очень уверенное и хорошо держит экран в любой позиции, при этом работать с ноутбуком будет удобно как за столом, так и в любых других условиях (диван, кресло, гамак…).

Для внешних устройств все еще понадобится хаб. MBP оснащается четырьмя (двумя в базовых моделях без Touch Bar) портами Thunderbolt, которые совместимы с USB-C. Только вот за годы существования этих коннекторов, пользователи так и не поменяли большую часть старых устройств, а все гаджеты с USB-C получаются немного дороже обычных, не говоря уже о стоимости, скажем, накопителей с Thunderbolt-интерфейсом. Еще к ноутбуку можно подключить наушники/гарнитуру через комбинированный стандартный разъем.

Наверное, нет смысла лишний раз повторяться об остальных деталях и особенностях использования такого компьютера. Все, что было в нашем обзоре MBP нового поколения, все еще не остается актуальным по сей день.

Дисплей

Размер и разрешение для младшей «прошки» не менялись уже достаточно давно. Да и, наверное, не сильно и нужно как-то изменять эти параметры. 13,3-дюймовый дисплей с разрешением 2560×1600 точек (227 ppi) на сегодняшний момент все еще является очень хорошим вариантом для портативного ноутбука. Соотношение сторон 16:10, конечно, не всех устраивает, но не сказал бы, что это очень критичный момент. Зато у него достаточно пикселей для гладкой и красивой картинки.

Изменений в цветопередаче тоже не стоило ожидать. IPS-матрица все еще хороша для работы с цветами, а тем более для обычных рабочих задач и развлечений. Другое дело — поддержка технологии True Tone. Последние две ревизии MBP поддерживают эту функцию и подстраивают цветовую температуру изображения в зависимости от окружения. Это приходится отключать при работе с фото или видео, но никак не хочется выключать во всех остальных случаях. Хотя любителям «холодных» оттенков это вряд ли понравится, ведь чаще всего картинка корректируется именно в «теплую» сторону.

Замеры дисплея с выключенным True Tone:

Яркости дисплею тоже хватает — 430 кд/м². Минимальное значение составляет всего 5 кд/м², прямо как у смартфонов. Ко всему экран защищен хорошим антибликовым слоем, который даже с учетом глянцевого покрытия хорошо борется с отражениями. И выглядит все красиво, но требует к себе внимания, протирать дисплей приходится частенько.

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

Фирменная клавиатура с механизмом «бабочка» принесла немало репутационных потерь «МакБукам». Она удобная, с приятным звуком и хорошей подсветкой, но легкость, с которой механизм засоряется и тем самым создает проблемы, пугает потенциальных покупателей и отбивает желание обновлять ноутбук у владельцев предыдущих поколений. Чего только стоит инструкция по чистке. За время существования механизм пару раз доработали, а самым заметным апгрейдом стало появление резиновой мембраны между крышкой клавиши и самим механизмом. Она должна была предотвращать засорение последнего. Побочный эффект — она сделала нажатие тише.

В модели 2019 года эта прокладка поменяла материал, но большая часть механизма осталась прежней. Само собой, компания не рассказывает, насколько это исправило ситуацию. Но большинство неприятных случаев с клавиатурой фирменные магазины решают в рамках гарантии (а именно на клавиатуры она вообще расширена на несколько лет). А если с клавишами не возникает проблем (в моей модели 2016 года, например, пока все хорошо), то клавиатура только радует в работе. Лично мне больше нравился ее звук до появления мембраны, но теперь он приглушенный и не так мешает окружающим. Ощущения от набора сильно не поменялись и это все еще одна из лучших клавиатур, с которыми мне приходилось работать.

Трекпад остался без изменений. Да и ему они не нужны. Сенсорная поверхность все еще размером с большой iPhone, покрыта стеклом, работает точно, имитирует нажатие с помощью вибрации Taptic Engine и распознает несколько степеней силы нажатия (Force Touch). Даже сложно придумать, чего бы хотелось добавить в работу трекпада, ведь он отлично может заменить мышь (хотя работу, которая требует более точных движений, например, обработку фото, все равно удобнее делать с мышью).

Динамики обновлялись в прошлой модели (2018 года) и в этот раз их не трогали. Они по-прежнему одни из лучших в современных ноутбуках, тем более такого размера. У динамиков достаточно мощности для небольшого помещения, они способны не просто озвучить видео, но и хорошо подходят для прослушивания музыки. Полноценную акустику они, само собой, не заменят, но в случае отсутствия такой, динамики ноутбука не разочаруют.

Веб-камеру тоже вроде бы не меняли, по крайней мере, компания это не афиширует. В характеристиках она все еще числится как 720p FaceTime HD, и визуально отличить картинку камер моделей 2016 и 2019 годов лично мне сложно. Для видеосвязи она все еще хороша, но у современного смартфона возможности фронтальной камеры будут куда лучше. Встроенный микрофон подойдет для разговоров при двух условиях: в помещении будет тихо (ведь голос и посторонний шум микрофон не отличает) и на клавиатуре ничего не нужно печатать во время разговора. В иных случаях гарнитура будет более предпочтительным решением.

Touch Bar и Touch ID

В этом разделе тоже сложно не повториться. Как я писал в прошлогоднем обзоре 15-дюймовой модели, Touch Bar категорически не поменяет жизнь большинства пользователей. Да, в некоторых «родных» приложениях при желании можно найти пару интересных функций, а в стороннем софте все сильно зависит от разработчиков, которые в преимущественном большинстве не сильно заморачиваются вопросом поддержки. Но попользовавшись во время обзора MacBook Air, местами ощущалось отсутствие Touch Bar, а это означает, что штука таки не самая бесполезная.

Но куда больше нравится наличие у ноутбука сканера отпечатка пальцев — Touch ID. С его помощью можно не просто быстро попасть в систему, лично мне сканер здорово помогает еще и с доступом к паролям в приложении 1Password и оплатой с помощью Apple Pay. При этом точность работы и скорость срабатывания очень высоки.

Производительность и ПО

Последняя пара 13-дюймовых моделей получили не только новые клавиатуры, но и, естественно, новые процессоры. Только в этот раз для «тринашек» появились комплектации с четырехъядерными/восмьмипоточными чипами. В нашем случае попался Intel Core i5-8279U (2.4-4.1 ГГц) с интегрированной графикой Intel Iris Plus Graphics 655.

Объем оперативной памяти варьируется от 8 до 16 ГБ (все еще LPDDR3, но с частотой 2133 МГц), а емкость накопителя начинается со 128 ГБ и максимум может составить 2 ТБ (что очень сильно увеличит стоимость ноутбука — максимальная комплектация обойдется в $3499). При этом все внутри распаяно на материнской плате и не поддается апгрейду (это также ужасно сказалось на ремонтопригодности модели). Связью занимаются Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0 (в моделях без Touch Bar Bluetooth-приемник версии 4.2).

Для офисной работы и разного медиа этого, конечно же, достаточно. Более того, новые четырехъядерные Core i5 способны, например, конвертировать видео чуть-чуть быстрее i7 из 15-дюймовой модели 2016 года (тестовый ноутбук сконвертировал 24-минутный 4К-ролик в Full HD за 34 минуты, тогда как 15-дюймовый MBP 2016 с i7-6820HQ сделал тоже самое за 37 минут). Не хватает только дискретных видео, которых все еще нет для «тринашек», но любой Thunderbolt-порт позволит подключить внешний карман, если это настолько необходимо. В фирменном магазине есть дорогие варианты от Black Magic. С ними можно будет даже требовательные игры запускать (если, конечно, у них есть версия для Mac, либо у ноутбука достаточно емкости накопителя для дополнительного раздела с Windows и играми).

MacOS продолжает развиваться и обрастать полезными функциями, все из которых еще долго будут доступны для актуальных моделей MBP (даже самых базовых). Последнии пара мажорных апдейтов принесли намного больше стабильности и исправили большую часть ошибок, которые недавно встречались в системе. Единственное, что на моем опыте так и не исправили, это корректную логику работы виртуальной кнопки начала и остановки воспроизведения музыки, которая не всегда корректно понимает, какой источник звука нужно подхватить. Но хочется верить, что обновление iTunes с выходом следующей мажорной версии ОС таки решит и этот вопрос.

Система охлаждения

С терморегуляцией изменений не случилось. Как и в прошлых ноутбуках, тут есть прорези по бокам и отверстия между топкейсом и креплением дисплея. Пользователю воздушные потоки никак не ощутимы во время использования. К тому же, во время простой работы вентиляторы могут отключаться, а даже если и немного крутятся, то их практически не слышно. Но стоит запустить требовательную задачу (игра, обработка видео, etc…), как довольно быстро СО начнет раскручивать пропеллеры. Максимум 6400 для левого и 6900 оборотов в минуту для правого, и это как раз будет хорошо слышно всем присутствующим в помещении.

Обычная офисная работа будет нагревать процессор до 45°C (среднее значение, которое я видел во время теста). Корпус это никак не затронет, он останется прохладным и никакого дискомфорта в использовании не будет. С другой стороны, при более серьезной нагрузке температура процессора может подниматься практически до сотни градусов и ощутимого нагрева корпуса тут не избежать. Ругать за это такой корпус сложно, ведь именно нагрев — скромная плата за хорошую производительность и отличную портативность.

Автономность

Появление четырехъядерных процессоров отразилось в том числе и на емкости аккумуляторов — теперь это 58 Вт•ч против 49 ранее. При этом заявленное время работы так и осталось на уровне 10 часов воспроизведения видео в iTunes или браузинга в Safari. При комфортных настройках подсветки и без особых ограничений в количестве запущенных в фоне приложений, обычная работа с почтой, браузером, документами и прочим, может продлиться более 7 часов без розетки. На двухчасовой фильм тратится около 15% заряда. Далеко не каждый ноутбук так может, автономность MBP как обычно порадовала.

Мощность комплектного блока питания так и осталась 61 Вт. На полную зарядку теперь потребуется немного больше времени — 1:45 — что все равно относительно быстро. Сам же блок питания компактный и легкий. Правда, при таком уровне автономности, можно себе позволить иногда забыть его дома или в офисе.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Дизайн и удобство использования, мобильность; экран; звук; клавиатура и тачпад; Touch Bar и Touch ID; повышение производительности относительно первых ревизий, охлаждение, быстродействие Минусы: Плохая ремонтопригодность; необходимость докупать переходники/док-станцию или менять периферию; цена Вывод: 13-дюймовый MacBook Pro все еще остается отличным решением, если пользователю важны портативность и производительность в одном «флаконе». Новые модели могут похвастаться хорошим приростом мощности благодаря четырехъядерным процессорам, которые поднимут планку до уровня 15-дюймовых моделей. Но для этого придется заплатить больше денег, ведь в базе доступны все те же два ядра Технические характеристики Apple MacBook Pro 13" Space Gray 2019 (MV962)

47 340 − 64 499 грн

Сравнить цены Тип Ноутбук Конструкция Классический Операционная система macOS High Sierra Диагональ, дюймов 13,3 Тип матрицы IPS Тип покрытия глянцевое Разрешение 2560x1600 Сенсорный + (Touch Bar) Процессор Intel Core i5 Частота, ГГц 2,4-4,1 Количество ядер процессора 4 Чипсет нет данных Оперативная память, ГБ 8 Максимальный объем оперативной памяти, ГБ 8 Тип памяти LPDDR3-2133 МГц Жесткий диск, ГБ - SSD, ГБ 256 Оптический привод - Графический адаптер, объем памяти Intel Iris Plus Graphics 655 Внешние порты 4x Thunderbolt 3 (USB Type-C); Headphone Картридер - WEB-камера 720p FaceTime HD camera Подсветка клавиатуры + Сканер отпечатка пальцев + (Touch ID sensor) Сетевой адаптер - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 3G/LTE - Вес, кг 1,37 Размер, мм 212,4x304,1x14,9 Материал корпуса алюминий Цвет корпуса серый космос Мощность, Вт*ч 58 Тип аккумулятора Li-Pol

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Stylus.ua за помощь в организации обзора ноутбука Apple MacBook Pro 13 2019