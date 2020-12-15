ASUS ROG Delta S — обзор игровой гарнитуры с поддержкой MQA





Два года назад мы с вами познакомились с очень неплохой игровой гарнитурой ASUS ROG Delta. Теперь пришла пора поговорить о ее новой версии, получившей приставку “S”. Внешне это почти идентичные модели. Но, основные различия внутри и главным является аппаратная поддержка звукового кодека MQA, призванного подарить своим слушателям именно то звучание, которого задумал исполнитель. Посмотрим, насколько получилась такая задумка у ASUS в формате гарнитуры для геймеров.

Комплектация

В комплект поставки гарнитуры входит пара сменных амбушюр из дышащего материала, съемный микрофон, переходник с USB Type-C на USB Type-A, а также набор документации.

Дизайн, конструкция

Если вы уже видели ASUS ROG Delta, то версия “S” покажется вам очень знакомой. Изменений немного — пластиковые крепления чаш к оголовью стали черными, вместо серебристых, а на левой чаше появилась кнопка переключения режимов подсветки. Вот и все.

Для тех же, кто не было знаком с оригинальной версией, напомним что из себя представляет ASUS ROG Delta S. Это крупные, полноразмерные наушники, с чашами треугольной формы. Несмотря на большой размер, ASUS ROG Delta S не кажутся тяжелыми и не являются таковыми. Их вес составляет всего 300 грамм.

Чаши украшены RGB-подсветкой по контуру, ее стиль может быть синхронизирован другими устройствами ASUS, если таковые у вас имеются с помощью драйвера Aura.

Наушники получились очень удобными. Их мягкие амбушюры не давят и не создают какого-либо дискомфорта. Оголовье также получилось не очень узким. Для дополнительного удобства чаши вращаются.

На левой чаше расположены дополнительные органы управления — регулировка громкости и сдвижной переключатель режимов подсветки и ее выключения.

Звучание

За хороший звук в ASUS ROG Delta S отвечает пара 50-миллиметровых драйверов и встроенный в наушники ЦАП ESS 9812. Частота дискретизации находится в диапазоне от 40 Гц до 40 кГц. О поддержке MQA я расскажу чуть позже, а пока речь пойдет о том, как наушники ведут себя в играх и обычной музыке.

Звук получился очень сбалансированным. Без раздутых, чрезмерных нижних частот и с хорошей детализацией и шириной сцены. В играх вы получаете мощное звучание спецэффектов, а в музыке очень чистое звучание с проработанным верхом.

Теперь немного поговорим о том, что такое MQA. Кодек MQA, или «Master Quality Authenticated» был разработан компанией Meridian Labs как попытка донести до слушателя звук именно таковым, каким его задумал исполнитель. Ведь даже в Lossless звук проходит обработку при сохранении в определенном формате. По сути, звук в MQA представляет собой звучание полученное с мастер-копии, на которую ведется звукозапись в студии. MQA может быть записан во FLAC или ALAC, но для его декодирования нужна поддержка не только со стороны ПО, но и “железа”.

Так вот, в ASUS ROD Delta S аппаратный декодер уже встроен. В сети не так уж и много контента в MQA и основным его источником можно назвать стриминговый сервис Tidal, который, кстати, в Украине пока не представлен, но формально доступен через VPN.

Послушав несколько альбомов в MQA, я услышал разницу даже с FLAC, но не могу сказать, что она была заметна везде, всегда и сильно нравилась. Да, в звуке можно услышать немного больше деталей. На ум приходит аналогия с винилом, где можно услышать массу дополнительных вещей. Но теплым и ламповым MQA от этого не становится и его поддержка в игровой гарнитуре не совсем ясна. Да, возможность такая есть, теперь не нужно для этого покупать дорогие отдельные декодеры.

Микрофон

Про микрофон в ASUS ROG Delta S ничего особенного рассказать не получится при всем желании. Он хороший, но не более. Системы активного шумоподавления в нем нет. Что интересно — отдельной клавиши его отключения тоже. С примером качестве передачи речи вы можете ознакомиться по ссылке.