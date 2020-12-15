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ASUS ROG Delta S — обзор игровой гарнитуры с поддержкой MQA

ASUS ROG Delta S — обзор игровой гарнитуры с поддержкой MQA

ASUS ROG Delta S — обзор игровой гарнитуры с поддержкой MQA


Два года назад мы с вами познакомились с очень неплохой игровой гарнитурой ASUS ROG Delta. Теперь пришла пора поговорить о ее новой версии, получившей приставку “S”. Внешне это почти идентичные модели. Но, основные различия внутри и главным является аппаратная поддержка звукового кодека MQA, призванного подарить своим слушателям именно то звучание, которого задумал исполнитель. Посмотрим, насколько получилась такая задумка у ASUS в формате гарнитуры для геймеров.

ASUS ROG Delta S  Новинка
Наушники, гарнитуры на
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Комплектация

В комплект поставки гарнитуры входит пара сменных амбушюр из дышащего материала, съемный микрофон, переходник с USB Type-C на USB Type-A, а также набор документации.

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Дизайн, конструкция

Если вы уже видели ASUS ROG Delta, то версия “S” покажется вам очень знакомой. Изменений немного — пластиковые крепления чаш к оголовью стали черными, вместо серебристых, а на левой чаше появилась кнопка переключения режимов подсветки. Вот и все. 

ASUS ROG Delta S - обзор игровой гарнитуры с поддержкой MQA

Для тех же, кто не было знаком с оригинальной версией, напомним что из себя представляет ASUS ROG Delta S. Это крупные, полноразмерные наушники, с чашами треугольной формы. Несмотря на большой размер, ASUS ROG Delta S не кажутся тяжелыми и не являются таковыми. Их вес составляет всего 300 грамм.

ASUS ROG Delta S - обзор игровой гарнитуры с поддержкой MQA

Чаши украшены RGB-подсветкой по контуру, ее стиль может быть синхронизирован другими устройствами ASUS, если таковые у вас имеются с помощью драйвера Aura.

ASUS ROG Delta S - обзор игровой гарнитуры с поддержкой MQA

Наушники получились очень удобными. Их мягкие амбушюры не давят и не создают какого-либо дискомфорта. Оголовье также получилось не очень узким. Для дополнительного удобства чаши вращаются.

ASUS ROG Delta S - обзор игровой гарнитуры с поддержкой MQA

На левой чаше расположены дополнительные органы управления — регулировка громкости и сдвижной переключатель режимов подсветки и ее выключения.

ASUS ROG Delta S - обзор игровой гарнитуры с поддержкой MQA

Звучание

За хороший звук в ASUS ROG Delta S отвечает пара 50-миллиметровых драйверов и встроенный в наушники ЦАП ESS 9812. Частота дискретизации находится в диапазоне от 40 Гц до 40 кГц. О поддержке MQA я расскажу чуть позже, а пока речь пойдет о том, как наушники ведут себя в играх и обычной музыке.

ASUS ROG Delta S - обзор игровой гарнитуры с поддержкой MQA

Звук получился очень сбалансированным. Без раздутых, чрезмерных нижних частот и с хорошей детализацией и шириной сцены. В играх вы получаете мощное звучание спецэффектов, а в музыке очень чистое звучание с проработанным верхом. 

ASUS ROG Delta S - обзор игровой гарнитуры с поддержкой MQA

Теперь немного поговорим о том, что такое MQA. Кодек MQA, или «Master Quality Authenticated» был разработан компанией Meridian Labs как попытка донести до слушателя звук именно таковым, каким его задумал исполнитель. Ведь даже в Lossless звук проходит обработку при сохранении в определенном формате. По сути, звук в MQA представляет собой звучание полученное с мастер-копии, на которую ведется звукозапись в студии. MQA может быть записан во FLAC или ALAC, но для его декодирования нужна поддержка не только со стороны ПО, но и “железа”. 

ASUS ROG Delta S - обзор игровой гарнитуры с поддержкой MQA

Так вот, в ASUS ROD Delta S аппаратный декодер уже встроен. В сети не так уж и много контента в MQA и основным его источником можно назвать стриминговый сервис Tidal, который, кстати, в Украине пока не представлен, но формально доступен через VPN.

Послушав несколько альбомов в MQA, я услышал разницу даже с FLAC, но не могу сказать, что она была заметна везде, всегда и сильно нравилась. Да, в звуке можно услышать немного больше деталей. На ум приходит аналогия с винилом, где можно услышать массу дополнительных вещей. Но теплым и ламповым MQA от этого не становится и его поддержка в игровой гарнитуре не совсем ясна. Да, возможность такая есть, теперь не нужно для этого покупать дорогие отдельные декодеры. 

Микрофон

Про микрофон в ASUS ROG Delta S ничего особенного рассказать не получится при всем желании. Он хороший, но не более. Системы активного шумоподавления в нем нет. Что интересно — отдельной клавиши его отключения тоже. С примером качестве передачи речи вы можете ознакомиться по ссылке.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: очень хороший звук, удобная конструкция, внешний вид, подсветка
Минусы: не лучший микрофон
Вывод: Итак, ASUS ROG Delta S — это по-прежнему одна из самых качественных игровых гарнитур, теперь с явно “аудиофильским” уклоном. Вряд ли поддержка MQA будет столь востребованной, ведь с момента представления в 2014 году нельзя сказать, что этот стандарт был однозначно принят звукозаписывающей индустрией. Но, тем не менее, на рынке теперь есть относительно еще одно недорогое устройство в удобном форм-факторе. Но, ROG Delta S стоит купить не только из-за поддержки этого кодека, но и благодаря хорошему звуку в принципе и удобной конструкции.

Технические характеристики

ASUS ROG Delta S — обзор игровой гарнитуры с поддержкой MQA ASUS ROG Delta S
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ТипКомпьютерная гарнитура
Способ подключенияпроводной
Возможность проводного подключения-
Тип конструкцииполноразмерные
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип крепленияоголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)пластик/пластик/ROG Hybrid/100% искусственная кожа
Вес, г378
Цветчерный
Складная конструкция-
Поворотные чаши+
Водостойкий корпус-
Подсветка+
Шейный обод-
NFC-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Минимальная воспроизводимая частота, Гц20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц40000
Сопротивление, Ом32
Диаметр динамиков, мм50
Тип магнитанеодимовый
Активное шумоподавление-
Встроенный усилитель / ЦАПЦАП
Hi-Res сертификация+
Поддержка объемного звука-
Спецификация Bluetooth-
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам-
AAC-
aptX-
aptX Adaptive-
aptX HD-
aptX Low Latency-
LDAC-
LHDC-
SBC-
Элемент питания-
Время работы-
Беспроводная зарядка-
Быстрая зарядка-
Пульт ДУ-
Сенсорная панель-
Регулятор громкости+
Вызов голосового ассистента-
Длина шнура, м1 x 1,5 м (оплетенный)+1 x 1 м (оплетенный)
Тип кабелястандартный
Подключение кабеляодностороннее
Тип разъемаUSB-C
Форма штекерапрямой
Тип микрофона по принципу действияаналоговый
Съемный микрофон+
Конструкция микрофонавынесенный сьемный
Направленностьузконаправленый
Шумоподавление микрофона-
Частотный диапазон, Гц100-10000
Чувствительность микрофона, дБ-40
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)USB-C
Амбушюры1 x ROG Hybrid,1 x 100% искусственная кожа
Аудио кабель1 x 1,5 м (оплетенный)+1 x 1 м (оплетенный)
Переходники / сплитерыадаптер USB 2.0
Чехол / кейс-
ДругоеАмбушюры:1 x ROG Hybrid,1 x 100% искусственная кожа, адаптер USB-C- USB 2.0;кабель:1 x 1,5 м (оплетенный)+1 x 1 м (оплетенный)
Игровая гарнитура+
ДополнительноЦАП Hi-fi ESS 9281 Quad DAC,подсветка
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