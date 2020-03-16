Обзор роутера ASUS RT-AC65P





Новый роутер — всегда приятная покупка домой. Такие устройства меняют не так часто, поэтому и разницу в производительности и дополнительных функциях обычно можно хорошо почувствовать. Это касается как мощности сигнала, так и получаемой в итоге скорости соединения. Для многих устройств и задач это довольно критично, в частности, игр. Консоли должны как можно быстрее получать обновления и передавать данные, это же необходимо и для передачи картинки в высоком разрешении на телевизор. С подобными задачами все чаще сталкиваются пользователи в домашних условиях и не всегда наличных маршрутизаторов для этого достаточно. В сегодняшнем материалы мы познакомимся с возможностями роутреа ASUS RT-AC65P, который производитель как раз предлагает любителям игр.

Комплектация ASUS RT-AC65P

Роутер поставляется с совершенно привычным комплектом, состоящим из самого устройства, блока питания, короткого Ethernet-кабеля и пары сопроводительных бумажек. Подставка и внешние антенны несъемные, поэтому для старта работы нужно будет только подключить к роутеру питание и кабель от провайдера, после чего можно приступать к настройке.

Весь процесс подключения и создания сетей, как обычно, очень простой. Проделать это можно как через привычную административную панель в браузере, так и через приложение для смартфона на iOS или Android. Оба варианта начнутся с быстрых настроек, где в пару шагов можно задать базовые параметры, которые будут достаточно очевидные даже для обычного пользователя.

Дизайн и удобство использования

В отличии от большинства побывавших у меня роутеров, ASUS RT-AC65P отличается двумя особенностями оформления: у него три внешние антенны (есть одна внутренняя), а не две или четыре, и он устанавливается вертикально, а не «ложится» на стол (или куда бы его не устанавливали). На мой взгляд, так лучше, ведь роутер займет меньше места на поверхности, пусть и будет выше обычных. Правда, есть в этом всем небольшой минус, который почувствуют не все, но для кого-то это может быть важным — устройство нельзя закрепить на стене.

Весь корпус сделан из матового пластика черного цвета. Он украшен относительно большим логотипом компании и парой декоративных углублений. Но в целом внешний вид устройства сильно не отличается от преимущественного большинства таких. Размер роутера составляет 220×87×158 мм без учета высоты антенн.

Еще на передней панели есть 8 диодных индикаторов состояния сети и активных портов. Если они по каким-то причинам могут мешать, отключить их нельзя (во всяком случае, в актуальных версиях приложения и «админки» я такой опции не нашел). Правда, чересчур яркими я бы их не назвал.

Задняя часть практически полностью перфорированная. Там же расположены все порты и кнопки. И там все без сюрпризов: четыре LAN-порта, WAN-порт, USB 3.1, порт питания, кнопки включения, активации WPS и сброса. Довольно стандартный набор на сегодня.

В общих чертах в дизайне устройства нет ничего необычного. Кроме того, что он устанавливается вертикально, внешность роутера вполне стандартна. Тем не менее, выглядит он хорошо и вполне практично.

Функциональность ASUS RT-AC65P

Сейчас роутерам становится все сложнее, ведь количество подключенных устройств очень быстро увеличивается, особенно в тех домах, где большие семьи и, соответственно, много разных гаджетов и «умных» приспособлений. Поэтому кроме хорошей пропускной способности, роутер должен уметь расставлять приоритеты и понимать, каким гаджетам важнее уделить больше внимания.

Роутер, который предлагают любителям игр, должен быть быстрым. ASUS RT-AC65P как раз получил стандарт AC1750, то есть в диапазоне 2,4 ГГц предельная скорость составляет 450 Мбит/с, а в 5 ГГц — 1300. Основными преимуществами производитель отмечает двухъядерный процессор, оптимизацию работы сети для игр и стриминга видео, поддержку MU-MIMO, Traffic Manager, AiRadar 2.0 и родительский контроль. Сложно сказать, что в этом списке есть что-то из ряда вон выходящее, но и все необходимое тут есть.

Для проводного подключения используются гигабитные порты. Всего их четыре.

Из прочих возможностей роутера получается тоже довольно привычный микс функций. Тут и гостевые сети (можно создавать по три в каждом из диапазонов), и контроль трафика, родительский контроль, есть возможность подключить накопитель и предоставить к нему доступ из «облака», довольно много настроек файрвола и поддержка VPN.

В административной панели бывалые пользователи роутеров ASUS не найдут никаких изменений. Тут все очень знакомо и вполне удобно расположено, есть диагностические разделы и статус загруженности устройства. Конечно, дизайн уже можно было бы освежить, но с другой стороны, те пользователи, которые давно работают с такими роутерами и частенько обращаются к настройкам, не будут привыкать к чему-то новому.

Как и у некоторых других производителей, мобильное приложение у ASUS не располагает всеми доступными через браузер функциями, но зато оно выглядит поинтереснее и к основным настройкам точно предоставляет доступ.

Как и в случае с дизайном, в функциональной части нет ничего такого, чем можно удивить в 2020 году. Но большинство необходимых функций тут есть и на бумаге все выглядит вполне хорошо, хотя я не досчитался возможности подключения принтера и сотовых USB-модемов.

ASUS RT-AC65P в работе

На тест роутер попал в небольшую двухкомнатную квартиру. При правильном размещении он отлично покрывает все помещения, ведь для подобных роутеров такая квартира уже давно считается очень нетривиальной задачей. Тем не менее, максимальной скорости достичь даже в таких условиях не выйдет, но даже с этим роутер показал хорошие результаты в тестах.

С обычным 100-мегабитным подключением, ожидаемо, не возникло никаких проблем. Практически во всех точках квартиры можно было видеть более 80 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц, и совсем немного меньше в 2,4 ГГц. Это хороший показатель, ведь более простые модели могут прилично терять скорость в зависимости от удаленности от роутера и препятствий между ними.

Внутри сети показатели тоже хороши. Между ультрабуком Acer и базовым игровым ноутбуком ASUS можно было получить от 30 до 55 Мбит/с (в зависимости от удаленности клиентов) в диапазоне 2,4 ГГц. Это, конечно, не очень много, но оставив один из клиентов подключенным к роутеру по проводу, можно было получить более 100 Мбит/с, что для этого диапазона вполне можно назвать хорошим результатом.

В 5 ГГц между двумя компьютерами можно было получить в среднем под 240 Мбит, когда оба они были подключены исключительно по WLAN. Опять же, оставив один из клиентов подключенным по LAN, средняя скорость увеличилась практически в два раза и была стабильной.

Замер проводного варианта подключения клиентов ожидаемо показал максимум заявленной скорости.

В повседневной рутине роутер отлично себя зарекомендовал. За неделю использования в домашних условиях, где было до 10 клиентов за раз, скачивались и передавались большие файлы, стримились фильмы и видео на Apple TV и, естественно, постоянно использовался интернет, совершенно никаких проблем и задержек не бывало. При хорошем размещении роутера в квартире, можно будет не задумываться о его работе в принципе (но, опять же, это будет зависеть от конкретного помещения и его особенностей; в тестовых условиях все было отлично).