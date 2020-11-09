Обзор Mesh-системы ASUS ZenWiFi AX Mini





Хорошую сеть Wi-Fi дома хочет иметь каждый пользователь. Увы, бывают такие условия, в которых один роутер не будет должным образом справляться с поставленной задачей. Например, в больших квартирах или в частных домах, особенно если точка установлена не в центре, могут быть достаточно серьезные проблемы с сигналом в отдаленных местах. Решались такие вопросы точками доступа или репитерами, которые чаще всего были как-то неудобно настроены. Сейчас на подобный случай есть Mesh-сети, состоящие из нескольких устройств, которые создают одну единую сеть и сами переключают подключенные гаджеты между точками. В сегодняшнем материале мы посмотрим, на что способен комплект ASUS ZenWiFi AX Mini, и на что может рассчитывать потенциальный покупатель.

Комплектация ASUS ZenWiFi AX Mini

Наборы Mesh-систем особо не отличаются от упаковок с роутерами, но в зависимости от модели, комплект может состоять из разного количества нодов. Попавший к нам вариант ASUS ZenWiFi AX Mini состоит из трех точек с которыми есть, соответственно, и три блока питания. Также там есть стандартные один Ethernet-кабель, инструкция и гарантия. Для работы Mesh-сети больше ничего не нужно.

В данном случае одна точка является основной (XD4R), а остальные дублирующими (XD4N). Для удобства пользователя центральный нод помечен, хотя отличить его можно и по-другому (к этому мы еще вернемся). Ну а начало работы выглядит также, как и у обычного роутера. Быстрая настройка через веб разве что не располагает пунктом с типом подключения, где, например, можно ввести данные статического IP-адреса, это придется сделать уже после создания локальной сети.

Затем можно «подцепить» и остальные точки, которые в данном случае совершенно самостоятельно подключились к сети, что для простого пользователя сильно облегчит процесс изначальной настройки.

Дизайн и удобство использования

Набор ASUS ZenWiFi AX Mini выглядит как три небольшие кубика белого цвета. Если в интерьер лучше подойдут черные устройства, у производителя есть и такой вариант. На фоне новых роутеров, такие точки выглядят просто миниатюрными: 90×90×80 мм. Еще и отсутствие внешних антенн (в каждом устройстве спрятано по паре) поможет легче умостить устройство где-то в интерьере. Нередко ноды Mesh-систем выглядят похожим образом и не напоминают привычные роутеры именно из-за встроенных антенн. Тем самым они не привлекают к себе такого внимания, если дома они находятся на видном месте.

Дизайн предусматривает установку точек на плоскую поверхность. Повесить устройства на стене не выйдет, креплений для этого нет. Но, опять же, учитывая скромные габариты, «спрятать» их где-то в интерьере будет не такой и сложной задачей. Тем более, что выглядят они довольно просто и относительно незаметно, если отключить световой индикатор (диод в обычно состоянии светится белым, но во время «стыковки» или при появлении проблем, цвета соответственно меняются). А заодно внизу есть прорезиненные ножки, которые на удивление очень ухватистые.

Практически весь корпус устройства цельный и в отличии от многих роутеров, тут нет больших сеток для вентиляции. Для этих целей есть несколько щелей в верхней и нижней части «коробки». Также на верхней крышке просматривается знакомый по старым устройствам ASUS концентрический узор. А чтобы подчеркнуть происхождение, есть золотистые логотипы.

В питании сетевого оборудования редко встречаются какие-то моменты, которым требуется дополнительное внимание, но в данном случае тут есть одна интересная деталь. «Вилка» на блоке питания съемная, что позволит изменить ее формат, если это потребуется. Сложно сказать, насколько это актуально для сетевого оборудования (смартфоны, планшеты и ноутбуки явно больше нуждаются в таком), но мелочь достаточно приятная и явно будет хорошо оценена пользователем, если пригодится. Правда, в комплекте с тестовым набором сменных «вилок» не оказалось и, вероятно, их придется докупить.

Возвращаясь к самим устройствам, стоит упомянуть, как отличить главный нод от второстепенных. Все кроется в компоновке разъемов. Они спрятаны в нижней части каждого устройства. На главном есть утопленные кнопки выключения и перезагрузки, а также треугольная кнопка активации WPS, порт питания, по одному LAN- и WAN-порту. Последнего нет на дополнительных точках, хотя все остальное сделано также. И именно так можно «вычислить», какая точка в наборе «старше» других.

Оформлен комплект действительно приятно и те покупатели, которые любят минимализм во внешнем виде разной домашней техники, будут довольны встроенными антеннами и лаконичным внешним видом ZenWiFi AX Mini. Дома такие будут практически незаметны, да и спрятать их куда-либо будет очень просто из-за компактных габаритов.

Функциональность ASUS ZenWiFi AX Mini

Небольшие Mesh-системы наверняка скоро обретут большую популярность, ведь в больших жилых помещений одного роутера часто не хватает, а пара роутеров одну единую сеть не создают и для обычных пользователей довольно сложно разобраться с подключением и настройкой. А тем, кому в принципе не нужно от локальной сети ничего больше, чем пользоваться интернетом у себя дома, наборов как ASUS ZenWiFi AX Mini будет полностью хватать. Но и пара «плюшек» у комплекта есть.

Начнем с того, что это система с поддержкой Wi-Fi 6 категории AX1800, что равняется скорости передачи данных до 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, и до 1201 Мбит/с в 5 ГГц. Комплекта из двух точек должно хватить на площадь до 310 м², а если их три — до 450 м². Все это, конечно, теоретические цифры и будут очень сильно зависеть от конкретных условий, но для больших квартир и частных домов, скорее всего, даже такого набора хватит, чтобы пользователь смог серфить в интернете, общаться в мессенджерах и заниматься прочими делами во всем помещении. Соединяются точки между собой в тех же диапазонах, в которых находятся и пользовательские устройства (отдельного диапазона для обслуживания сети нет). Лучше будет соединиться проводами, но с базовым комплектом это невозможно, ведь портов на основном устройстве не хватит и потребуется свич.

Раздел основных функций включает в себя AiMesh, по три гостевые сети на каждый диапазон, AiProtection (состоящую из сетевой безопасности от Trent Micro, и минимальных возможностей родительского контроля), а также QoS. Настроек и возможностей тут меньше, чем у более продвинутых устройств компании, но для базовых задач этого будет вполне достаточно. К тому же, система поддерживает технологии MU-MIMO, Beamforming, OFDMA и 1024-QAM, но не поддерживает частоту 160 МГц.

Прочие настройки уже достаточно привычные, как для базовых устройств ASUS стандарта Wi-Fi 6. Из интересного тут есть Smart Connect, позволяющий системе самостоятельно распределять подключенные клиенты между диапазонами, тогда как пользователь будет видеть одну сеть. Также есть стандартный набор из VPN (сервер/клиент), фаервола, сохранения настроек и прочих удобных мелочей.

Приятным бонусом для любителей автоматизации станет поддержка сервиса IFTTT и голосового ассистента Amazon Alexa. В первом случае можно настроить разнообразные сценарии: например, когда какой-либо клиент будет подключаться к сети, администратор будет получать об этом уведомление (так можно узнать, к примеру, что ребенок вернулся домой). Ну а с голосовым ассистентом будет удобно, скажет, запускать гостевую сеть одной командой, когда дома запланирована встреча друзей или родственников.

И конечно же, не обошлось без поддержки мобильного приложения. Оно все также не дает полного контроля над устройствами, но немного повлиять на основные настройки можно.

Для пользователей роутеров ASUS тут все будет знакомо, а для тех, кто первый раз заглянет в эту «админку», не будет ничего сложного. Разве что не очень логично сделан разный дизайн мобильного приложения и веб-версии панели. Но на работоспособность это не влияет, найти нужные настройки достаточно легко в любом варианте.

ASUS ZenWiFi AX Mini в работе

Настройка комплекта оказалась очень простой. Сначала нужно было проделать стандартную процедуру подключения основной точки, как это происходит с любым обычным роутером (у нас есть отдельная заметка об этом). После для подключения нодов не пришлось делать дополнительные действия: оба репитера были по очереди включены, после чего спустя несколько минут они отобразились в административной панели и оставалось только задать позицию каждой из них, чтобы отличать их в административной панели.

К сожалению, подходящих условий для полноценного тестирования рассчитанной на 450 м² системы у нас нет, но зато есть гигабитное подключение и пара стандартных комнат в жилом доме. Замеры скорости осуществлялись на ноутбуках ASUS ProArt StudioBook 15 и ASUS ZenBook 14.

Для начала было интересно посмотреть, на что способен основной роутер без репитеров. Тем более, двухкомнатная квартира не должна была стать для него непосильной задачей. Собственно, так и есть. Speedtest по проводу показал скорость приема 871 Мбит/с и 931 Мбит/с отдачи. Диапазон 2,4 ГГц около роутера показал 129/165 Мбит/с и 55/26 Мбит/с в самой удаленной точке. В 5 ГГц эти показатели составляли 526/455 Мбит/с и 329/235 Мбит/с соответственно. Очень неплохо, как для маленькой коробочки с парой встроенных антенн.

Между компьютерами скорость была следующей. В 2,4 ГГц два беспроводных клиента менялись данными при средней скорости от 30 до 73 Мбит/с в зависимости от удаленности от точки. Если же один из них был подключен к роутеру кабелем, в некоторых местах это значительно поменяло ситуацию — от средних 27 до 124 Мбит/с.

Диапазон 5 ГГц при таких же условиях без провода помог передавать данные со средней скоростью от 93 до 152 Мбит/с. Комплектный Ethernet-кабель для одного из клиентов улучшил общую скорость — 191 и 599 Мбит/с (с максимумом до почти 850 Мбит/с).

Весь тот же путь я прошел еще раз с парой включенных нодов. И сразу подключился к самому дальнему из них. Ethernet-подключение и Speedtest показали 180 Мбит/с приема и 459 Мбит/с отдачи (тест запускался несколько раз и на результате это почти не отражалось). Без провода в 2,4 ГГц скорость была пониже — 155/166 Мбит/с, а в 5 ГГц — 294/234 Мбит/с. Как видно, в случае с диапазоном 2,4 ГГц, это существенно увеличило скорость, тогда как в 5 ГГц нод незначительно потерял в скорости загрузки.

Внутри сети замер проводился таким образом, что один клиент оставался подключенным по проводу на основном роутере, а второй разными способами на все том же дальнем ноде. Так, диапазон 2,4 ГГц выдал в среднем 57 Мбит/с, а в 5 ГГц это были средние 105 Мбит/с (с максимумом почти 220 Мбит/с). Тут стоит помнить, что ноды и роутер поддерживают связь по общему, а не выделенному каналу, поэтому и потери скорости могут быть заметны.

Если оба клиента подключены проводом к отдельным точкам, то на самой дальней из наших получилось «выжать» в среднем 290 Мбит/с, правда, с большими прыжками.

Конечно, в наших условиях для системы не было особых сложностей, но заметить, что ей все же не хватает отдельного диапазона для связи все равно можно. И выражается это в потере скорости. Правда, для владельцев 100-мегабитного канала это вряд ли будет так уж заметно. Да и рассчитан набор на не такого требовательного пользователя, которому скорость передачи данных будет важна в первую очередь. А для подключения большого количества устройств с целью предоставления им доступа к интернету и обычным домашним развлечениям, ZenWiFi AX Mini должно быть достаточно.