Обзор Wi-Fi Mesh-системы ASUS ZenWiFi





Покрыть большое помещение беспроводной сетью не всегда возможно с помощью одного роутера. Где-то сложно разместить устройство так, чтобы оно могло «захватить» все углы, а где-то банально не хватит мощности одной точки, чтобы пользователи не задумывались о качестве покрытия во всех комнатах дома. Благо, для таких случаев появляется все больше вариантов Mesh-систем, создающих единую сеть и самостоятельно распределяющих все устройства между точками, так что пользователю вовсе не нужно думать о работе домашнего Wi-Fi. Сегодняшний обзор посвящен новой Mesh-системе ASUS ZenWiFi AC (CT8).

Комплектация ASUS ZenWiFi

Как это часто бывает, в комплекте ASUS ZenWiFi два совершенно одинаковых устройства, функциональность которых дублируется. С ними есть два блока питания, напоминающих такие для ультрабуков Zenbook, на которых можно заменить «носик» в зависимости от регионального стандарта. Еще в коробке есть Ethernet-кабель и документация.

Процесс настройки этого комплекта очень простой и практически не отличается от того, что делается с обычными роутерами. Более подробно об этом мы недавно рассказали в отдельной заметке, при подготовке которой как раз использовалась тестовая система ASUS ZenWiFi.

Дизайн и удобство использования

Я, наверное, пишу об этом в каждом обзоре подобных систем, но Mesh-наборы частенько выглядят посимпатичнее, чем обычные роутеры. При далеко не самых скромных возможностях, это не стандартные плоские коробочки с несколькими антеннами, а уже более элегантные решения, которые поприятнее выглядят и легче «растворяются» в интерьере. Это можно сказать и про ASUS ZenWiFi.

Обе точки в наборе выглядят одинаково. Это небольшие пластиковые башни без торчащих во все стороны антенн или броских элементов оформления. Сверху есть панель с фирменными концентрическими кругами, а по бокам прорези для вентиляции. Выбрать цвет корпуса устройств можно из двух вариантов — черного и белого.

Идентифицировать производителя устройства можно по небольшому блестящему логотипу на лицевой стороне, а сразу под ним находится световой индикатор состояния работы.

Все разъемы находятся сзади: порт питания, USB, три LAN- и один WAN-порт. Управление слегка раскидано по разным позициям: тумблер включения находится рядом с портом питания, а кнопка активации WPS и утопленный Reset находятся на ножке. Само собой, так на обоих устройствах, что позволит слегка увеличить количество подключенных по проводу клиентов, в сравнении с более «лаконичными» Mesh-системами, у которых часто бывает всего пара RJ-45 и ничего другого.

Подобные устройства будет очень просто разместить дома. Много места точкам не потребуется, ведь их размеры довольно скромные: 16×7.5×16.15 см. Заодно они не привлекают к себе лишнее внимание. Глянца на корпусе нет, можно не переживать за повреждения устройства при уборке или если где-то рядом играется, например, кот. Да и за антенну его не задеть, ведь они встроенные. Так что дизайн комплекта очень понравился практичностью и нейтральным оформлением.

Функциональность ASUS ZenWiFi

Подобные Mesh-системы предусмотрены для покрытия сетью больших квартир и частных домов. Производитель указывает, что одно точкой можно покрыть 250, а комплектом, соответственно, до 500 м². Конечно, в реальных условиях все будет зависеть о многих факторов, но для небольшой квартиры явно будет достаточно всего одной точки. Ко всему, благодаря набору коммуникаций, к сети можно подключить больше проводных устройств, чем в случае с некоторыми конкурентными устройствами.

Подобную ситуацию мы уже встречали у производителя с комплектом RT-AC67U. И это действительно удобно, ведь позволяет подключить к основной точке, скажем, резервный LTE-модем, а ко второй — накопитель. К тому же, проводных подключений может быть больше, если это потребуется. Конечно, в большинстве случаев это может показаться излишним, но как только понадобится что-то больше, чем просто Wi-Fi, такие «бонусы» могут очень серьезно выручить.

ASUS ZenWiFi работает с тремя диапазонами: одна сеть в 2,4 ГГц в режиме 2×2, и две в 5 ГГц — 2×2 и 4×4. Скоростные показатели для них 400, 867 и 1733 Мбит/с соответственно. Последняя сеть в стандартном режиме используется для связи точек между собой и у нее скрыт SSID, а две оставшиеся можно задействовать в режиме Smart Connect (будет видна только одна сеть, а система сама будет распределять устройства по разным диапазонам). Но если проводка в помещении позволит подключить два устройства проводом, то можно использовать три диапазона с высокой скоростью (для чего, правда, потребуются клиенты с соответствующей поддержкой). И традиционно для ASUS, в каждом диапазоне доступны по три гостевые сети.

Как уже говорилось, процесс настройки в данном случае ничем не отличается от других устройство производителя. Все можно сделать как из административной панели в браузере, так и через приложение на смартфоне. А благодаря поддержке фирменной технологии AiMesh, этот комплект буквально в несколько кликов может дополнить существующий роутер, либо, если это необходимо, к комплекту можно докупить любое устройство ASUS с поддержкой этой технологии.

Дальше следует пункт безопасности — AiProtection. Этот раздел «разбит» на два пункта, где первый это защита от DDoS, спама, фильтр подключенных устройств и прочие функции защиты реализованные с компанией Trend Micro, а второй — родительский контроль.

Естественно, ASUS ZenWiFi поддерживает Adaptive QoS. В этой вкладке можно задать приоритет для разных клиентов, выбрать, каким задачам сеть должна отдавать предпочтение, а также показывать историю поиска. В отдельной вкладке можно посмотреть статистику использования сети.

Для USB-разъемов есть разные сценарии использования. AiDisk создаст свое «облако» с помощью подключенного накопителя, а также можно «поднять» собственный сервер, можно подключить принтер или 3G/4G-модем, скачивать файлы на накопитель, либо использовать его как Time Machine для компьютеров Мас.

С поддержкой VPN и файрволом тоже все стандартно. А так как у нас топовое устройство, в нагрузку есть поддержка IFTTT и Amazon Alexa.

ASUS ZenWiFi в работе

Единственный нюанс, с которым придется разобраться в начале использования этого комплекта, это индикация состояния устройства, ведь при настройке и дальнейшем использовании именно так роутеры будут давать пользователю понять, что пошло не так. Все остальное интуитивно понятно и очень просто делается с помощью быстрых настроек.

Как это обычно делается с такими системами, сначала я посмотрел на скорость передачи с одной точкой. Увы, тестовые условия предусматривают только небольшую двухкомнатную квартиру, но в любом случае, замеры скорости будут отличаться у каждого пользователя в зависимости от локальных факторов. Итак, с одним роутером в сети 2,4 ГГц при разной удаленности наших стандартных клиентов (ультрабук Acer и игровой ноутбук ASUS) можно было видеть от 60 до 100 Мбит/с, но более стабильными эти показатели были, если один из клиентов оставался подключенным по проводу. В 5 ГГц скорость беспроводного соединения составляла около 200 Мбит/с и в два раза выше, когда один из них был подключен по Ethernet. Скорость соединения с интернетом для 5 ГГц во всем помещении была практически максимальной (провайдер предоставляет 100 Мбит/с), но в 2,4 могла проседать в два раза в отдаленных от точки местах.

Со второй точкой скорость между беспроводными клиентами может падать ниже 50 Мбит/с, но также значительно поднимется, если один из клиентов подключен проводом. В 5 ГГц результаты замера очень похожи. Скорость соединения с интернетом может немного просесть в 2,4 ГГц, но в 5 все равно остается максимальной.

Ethernet-соединение показало обещанный гигабит в случае с подключением к одной точке, а на двух скорость просела немного больше, чем в два раза.

Так получилось, что этой Mesh-системой я мог пользоваться несколько недель. За это время не было совершенно никаких проблем. Более того, сигнал Wi-Fi можно было поймать во дворе под домом, где мой личный роутер был уже недосягаем. Глобально, скоростных показателей такой системы будет полностью достаточно для обычных пользователей, которые преимущественно используют домашнюю сеть для связи с интернетом, стримингом видео и прочими базовыми задачами. С такими ситуациями этот комплект легко справится.