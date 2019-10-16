Обзор Wi-Fi Mesh-системы ASUS RT-AC67U





Думаю, многие знакомы с ситуациями, когда в больших квартирах или частных домах при нехватке одного роутера устанавливался дополнительный, но одну сеть они создавать не могли. Таким образом, в одной части дома у пользователя появлялась сеть, условно, Home 1, а в другой — Home 2. Переключаться между такими точками часто приходилось вручную, ведь смартфон или ноутбук не всегда сами могли это делать, вносить изменения было неудобно, да и в целом это получалось не очень эстетично. Сейчас же появляется все больше роутеров с поддержкой создания Mesh-сетей, которые как раз и рассчитаны на такой случай. В сегодняшнем обзоре у нас комплект из двух роутеров от ASUS — RT-AC67U.

Комплектация и первые впечатления

Mesh-система с названием RT-AC67U в нашем случае состоит из двух одинаковых устройств. Внутри большой коробки есть две отдельные, которые комплектуются стандартным набором поставки для большинства роутеров — устройство, блок питания, Ethernet-кабель и документация. Немного забегая наперед отмечу, что этим можно не ограничиваться, и в случае необходимости в сеть можно завести любые роутеры ASUS, с поддержкой фирменной технологии AiMesh, либо подключить этот комплект к существующему, возможности которого нужно расширить.

Что понравилось, это аккуратные блоки питания. Они напоминают те, которые поставляются с ультрабуками ZenBook, разве что немного меньше. При этом у них длинные кабели, что в некоторых случаях поможет удобнее расположить роутер, а заодно есть и петля, которую оценят любители «кэйблменеджмента». Приятно, что производитель позаботился о таких мелочах. Да и сами роутеры хорошо выглядят и не похожи на что-то дешевое.

Дизайн и удобство использования ASUS RT-AC67U

Для тех, кто знаком с роутерами ASUS, в этом комплекте не найдется чего-то нового. Дизайн совершенно типичный для компании. Верхняя часть все также украшена переливающимся ромбовидным узором, который дополнен небольшой текстурированной панелью с золотистым логотипом. Мой домашний роутер ASUS, которому уже пара лет, выглядит практически так же, так что оформление можно назвать преемственными. Смотрится ASUS RT-AC67U неплохо, а для тех, кому нужно что-то более оригинальное, у компании есть, например, Blue Cave или наборы Lyra. Опять же, комплекты можно комбинировать под разные помещения.

Еще на крышке размещены синие (либо красные в случае какой-либо проблемы) индикаторы состояния работы. Они отдельно показывают сети обоих диапазонов и подключение каждого LAN-порта. Выключить диоды нельзя, но они не настолько яркие, чтобы сильно мешать.

При этом роутеры достаточно крупные — 218×148×45 мм. Весит каждый немного больше, чем ожидается от подобного устройства — 600 грамм (благо, для роутера это не так важно). На нижней части есть прорезиненные ножки, которые в паре с таким весом немного предотвращают скольжение, но случайно столкнуть роутер с полки все равно можно. Если не на ножки, то еще предусмотрен вариант крепления устройства на стене, но поставить его вертикально не получится.

По бокам есть только дополнительные вентиляционные прорези. На передней панели есть один порт USB-A (3.0), а все остальные коммуникации расположены сзади. Так, на корпусе еще есть клавиша активации WPS, четыре LAN-порта, отдельный WAN-порт, кнопка сброса, еще один USB-A (правда уже 2.0), кнопка включения и разъем питания. Между ними крепятся три несъемные антенны.

Комплект ASUS RT-AC67U состоит из двух идентичных устройств. В то время, как попадающие к нам Mesh-системы часто смотрятся более футуристично, этот набор выглядит как два классических роутера в темных корпусах с внешними антеннами.

Функциональность ASUS RT-AC67U

Не только дизайн отличает нашу сегодняшнюю «парочку» от других наборов Mesh-систем. Наличие привычного для роутеров набора портов позволит дать сети побольше возможностей. К тому же, оба устройства одинаковые, а это означает, что количество LAN-портов и USB-разъемов удваивается. Это уже довольно сильное конкурентное преимущество, ведь на более простых вариантах Mesh-систем есть только пара WAN/LAN-портов, чего маловато, если в сети нужны дополнительные устройства.

Таким образом, если для резервного канала нужно подключить USB-модем, это не будет проблемой. Также в сети могут быть накопители, которые можно настроить отдельно как облако, и отдельно, например, как хранилище резервных копий (для пользователей Mac есть поддержка Time Machine). И вместе с этим всем останется еще один порт для, скажем, принтера. Это не говоря о восьми гигабитных LAN-портах.

К тому же, сеть должна быть достаточно быстрой. Комплекту RT-AC67U присвоен стандарт AC1900, что означает скорость передачи данных до 600 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц, и до 1300 Мбит/с в 5 ГГц. И тут же есть поддержка 3×3 MIMO. Роутеры создают отдельные сети для обоих диапазонов, но, естественно, это общие сети для двух точек и для переключения между ними пользователю ничего не придется делать. А если и этого будет мало, то в каждом диапазоне можно создать по три гостевые сети.

Настроить все очень просто. Сделать это можно через веб-доступ в стандартной административной панели, либо через приложение для смартфона. Сначала настраивается основная точка (может быть любой роутер из комплекта), где процедура подключения совершенно привычная, а после достаточно включить и добавить в сеть второе устройство, которое автоматически подхватит все настройки. Если нужно, точки можно подключить по проводу. Процедура довольно простая, но неподготовленному пользователю явно понадобятся подсказки. После всего этого роутеры проверят наличие обновлений и предложат их установить, если такие будут.

Более требовательных пользователей заинтересуют функции защиты сети, которые реализованы с участием компании Trend Micro. Для прочих ограничений есть функция родительского контроля. Если в сети много клиентов и есть необходимость задавать приоритеты, есть функция Adaptive QoS. Там же можно хранить веб-историю. Еще роутеры могут работать с VPN (можно настроить как сервер, так и подключиться к существующим сервисам).

Приложение для смартфонов не так давно обновилось. Настроек все же больше в вебе, но контролировать основные параметры со смартфона можно, еще и с дистанционным доступом.

В целом, ситуация стандартна для роутеров ASUS, разве что в данном случае сразу комплект с функцией Mesh-сети. Другое дело, это набор разъемов, который есть далеко не у каждой подобной системы.

В работе

Подключение и настройка ASUS RT-AC67U занимают минимум времени, а для тех, кто раньше использовал роутер от ASUS, тут тем более не потребуется долго разбираться во всех дополнительных настройках, ведь управление осталось таким же. Поэтому к работе приступить можно буквально через 15 минут после распаковки устройств. Наличие внешних антенн и заявленные скоростные показатели могут вызвать неоправданные ожидания, поэтому давайте посмотрим, как дела обстоят с передачей данных.

Для начала стоило попробовать скорость одной точки. Так, между двумя клиентами (игровые ноутбуки ASUS и Acer) получилось в среднем немного более 40 Мбит/с в 2,4 ГГц и около 240 Мбит/с в 5 ГГц (замеры проводились с разной удаленностью клиентов от точки). При этом скорость соединения с интернетом была до 70 Мбит/с в 2,4 ГГц и под 90 Мбит/с в 5 ГГц (при 100-мигабитном канале). Результат вполне хороший, как для небольшой квартиры.

Подключив вторую точку замеры скорости соединения с интернетом сильно не изменились. А вот внутри сети скорость просела в диапазоне 5 ГГц почти в два раза.

Тест проводного соединения показал, что гигабитные порты действительно такие. Если один из клиентов подключен по проводу к одной точке, а другой также ко второй, то между ними будет около 400-420 Мбит/с, но стоит учесть, что в зависимости от условий, любой из этих показателей может сильно поменяться.

Оставив один клиент подключенным по проводу, а второй в сети Wi-Fi, можно получить более 80 Мбит/с в 2,4 ГГц и более 400 Мбит/с в 5 ГГц с одной точкой, и в два раза меньше при двух. Во всех тестах это можно объяснить тем, что между собой роутеры связываются все тем же каналом Wi-Fi, поэтому и нагрузка на него получается выше. Но радиус действия это все же увеличивает и при доступе в 100 Мбит/с пользователь ничего не потеряет.

Слабым местом испытуемой квартиры был балкон, где скорость падала на порядок, а некоторые устройства в принципе теряли там локальную сеть (ноутбуки могли просто отключиться, а смартфоны чаще всего переключались на мобильное соединение). Со второй точкой пусть скоростные показатели были не на высоте, связь можно было сохранить и с комфортом пользоваться интернетом.

При этом работой ASUS RT-AC67U лично я остался доволен. При не самых высоких требованиях, таких как создание Wi-Fi с хорошим сигналом для нескольких клиентов и гостевой сетью, можно было без проблем пользоваться интернетом, скачивать файлы, стримить видео с компьютера на телевизор и отдельно смотреть видео онлайн на другом клиенте. Вместе с этим набор легко настраивается и управляется. А для очень больших помещений можно докупить дополнительные точки, при этом не обязательно такие же, а любую модель с поддержкой AiMesh. Более требовательные пользователи наверняка оценят количество доступных интерфейсов для подключения дополнительных устройств, да и скорость связи между проводными клиентами вполне хороша для домашних целей.