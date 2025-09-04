Банан заказывали? Проверяем возможности Gemini 2.5 Flash Image Nano Banana

На прошлой неделе Google представил обновленный генератор изображений Gemini 2.5 Flash Nano Banana. Веб-приложение позволяет пошаговое преобразование изображений, тем самым заменяя Adobe Photoshop для непрофессиональных пользователей. Сегодня проверим его возможности в различных сценариях с примерами запросов для читателей.

Удаление текста, вырезание объекта и объединение изображений

Для примера возьмем два постера: S.T.A.L.K.E.R. 2 и новой Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Идея заключается в том, чтобы показать постепенный процесс объединения двух изображений и научиться пользоваться Nano Banana на базовом уровне.

Для начала разберемся с надписями у обоих постеров. Загружаем постер (знак +) с MGS Delta и просим убрать надписи. В следующем сообщении загружаем уже S.T.A.L.K.E.R. 2 и повторяем запрос. Nano Banana успешно справляется с этими задачами.

ИИ уже знает, что у нас есть два изображения. Говорим объединить их в определенной последовательности — сделано успешно. То, что может сделать любой в Paint, выполнено.

Только этот результат нас не устраивает. Проверяем, выделит ли ИИ сталкера от заднего фона и вставит ли его к Снейку. Nano Banana берет свое предварительно отредактированное изображение без текста (мы не просили) и вставляет персонажа в середине левой части. Знак дельты посередине остается. Выглядит хорошо. Или нет?

Понимаем, что сталкер выглядит несколько меньше, чем голова Снейка. Попробуем увеличить сталкера или уменьшить голову Снейка. Вот и нашли то, с чем ИИ не справился.

Попробовали сделать наоборот или сделать одинаковыми по размерам — ИИ что-то делает, но общей разницы не заметно. Кого именно он видит для нашего лучшего понимания доказывает, что с пониманием контекста все хорошо. Задание не сделано?

Давайте попробуем еще раз. Только слово «увеличить» заменим на «расширить». Оно лучше подходит, поскольку при самостоятельном редактировании будем именно расширять сталкера и вырезать его определенные части, которые будут вне кадра. В этот раз Nano Banana справился значительно лучше.

Изменяем лицо

Снова используем постер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater уже с вырезанным текстом. Для эксперимента возьмем одного из героев боевиков — Арнольда Шварценеггера. «Железный Арни» больше похожий на Энтони Старра.

А теперь давайте попробуем заменить Арни на классического Рэмбо. В дополнение заменим черную повязку на красную для большей аутентичности. Результат хороший, однако Сильвестр Сталлоне не похож.

Просим добавить и объединить двух героев боевиков в одно изображение. ИИ почему-то не берет Арнольда с предыдущего изображения (как было указано), а рисует нового. Причем, новый ощутимо лучше. В общем, результатом можно быть вполне довольным.

Сценарий имитации создания постера

Во время работы над обзором или статьей часто необходимо делать определенные постеры или фотографии. Разберем несколько вариантов, которые лично применяю и посмотрим, как Nano Banana справится с ними. Для таких задач обычно делаю так: включаю консоль, перевожу в режим десктопа, в браузере ищу необходимое изображение и открываю его, фотографирую и редактирую в одном из графических редакторов. Сделаем нечто подобное не трогая Deck и без физической съемки.

Берем одно из предыдущих фото статей и ищем изображение для постера. Поиск можно сделать как на смартфоне, так и на компьютере. Запросы на них тоже. В одной из будущих статей будет как раз упоминавшийся MGS Delta.

Выглядит неплохо, однако для антуража нужно изменить задний фон. Поскольку часть игры идет в джунглях, заменим фон на траву. ИИ добавил газон. Не проблема, просим изменить на значительно более высокую траву. На этот раз хорошо.

Выглядит прилично, но чувствуется некая пустота. Добавим случайный камень и след собаки. Nano Banana правильно поняла заданное расположение объектов. К камню претензий нет, но форма следа слишком искусственная. Добавим еще деталей и получим хороший постер.

Не хватает маленькой детали — логотипа ITC.ua. Возьмем уже готовый и попросим добавить в нужный нам угол. Со второй попытки результат оптимальный.

Проблемы при пользовании

Самой очевидной проблемой с использованием ИИ является не понимание того, что именно хочет пользователь. В дополнение, он или она может неправильно формировать запросы. В примере «увеличение сталкера» Nano Banana не мог понять, что именно от него хотят. Выходом из ситуации стало изменение фразы: увеличить -> расширить. В будущих ситуациях старайтесь более доступно говорить ИИ, что именно вы хотите.

О цензуре также не стоит забывать

Самая частая техническая проблема — нет изображения. Например, вы загружаете фотографию, долго расписываете необходимые действия для обработки. После этого ИИ отвечает «Изображение готово», но его нет в сообщении. Вы просите его показать и тут два варианта событий: показывает или нет. Это явный баг, решается фразой «Добавь тег изображения». Поскольку он уже создан, долго ждать не надо.

Кажется ИИ шутит над нами.

Новый инструмент Nano Banana (Google Gemini 2.5 Flash Image) позволяет довольно удобно в текстовом виде редактировать и дополнять оригинальные изображения. Для настоящих профессионалов она может выглядеть как игрушка, однако для обычных людей — настоящее Сокровище. Да, проблемы существуют. Но сокровища не всегда лежат на видном месте.