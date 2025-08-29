Google Nano Banana меняет ИИ-генерацию изображений: сочетание элементов без искажения и многошаговое редактирование

На днях Гугл представив значительное обновление творческих возможностей ИИ с Gemini 2.5 Flash, также известного как Nano Banana. Генератор уже занял первое место в рейтинге LMArena и получает восторженные отзывы.

Nano Banana разработан для решения одной из самых больших проблем искусственного интеллекта: согласованности. Google не просто пытается обеспечить точное редактирование и результат через многоэтапную настройку и беспрепятственное смешивание. Компания стремится создать культурный прорыв и вывести создание высококачественных изображений в массы.

Gemini 2.5 Flash доступен в приложении и для разработчиков через платформы Gemini API, Google AI Studio и Vertex AI. По отзывам, Nano Banana действительно качественно справился с согласованием различных элементов в результате редактирования.

I tested how Nano Banana can turn a single base image into a full cinematic sequence.

The consistency across scenes is flawless, no need to rebuild everything from scratch frame by frame.

This changes everything for storytelling speed and tone. Workflow? 10x faster.@Hailuo_AI x… pic.twitter.com/tpBTwZmmU8 — DStudioproject (@D_studioproject) August 26, 2025

Если нужно отредактировать мелкие детали изображения, обычно искусственный интеллект меняет всю картинку, что чрезвычайно раздражает. Google открыто гордится улучшением этой возможности: пользователи могут, например, загрузить фотографию человека и попробовать одеть его в разные наряды, изменить прическу или поместить в другое окружение без ужасного искажения.

«Отличные новости для женщин! Просто вставьте селфи и фотографию наряда, который вы хотите надеть, в систему искусственного интеллекта, и он создаст ваше изображение вас в этом наряде в естественных условиях, в помещении или на улице, с невероятной точностью. Возможность была и раньше, но это меняет правила игры», — рассказывает @8co28 в комментарии к этому невероятному изображению.

Официальный аккаунт Google Gemini App также приводит несколько примеров, с упором именно на сочетание изображений. Например, как этот космонавт, который играет в баскетбол на заброшенной площадке в джунглях.

Blend concepts together. This new model unleashes creative possibilities by letting you merge two or more ideas or images into one. You can combine textures, subjects, and environments and more. Now, that’s a slam dunk. pic.twitter.com/zjgBV1JQmp — Google Gemini App (@GeminiApp) August 26, 2025

Программа также поддерживает многошаговое редактирование, которое позволяет получать и просматривать результат постепенно. Можно, например, один за другим добавлять элементы интерьера в комнату, опять же, без изменений и искажения остального изображения. Еще одна интересная возможность — смешивание стилей. Стиль с одного изображения можно применить к объекту на другом.

Создание реалистичных изображений или видео как никогда поднимает вопрос подделки. Кроме обычного водяного знака, Gemini 2.5 Flash ставит невидимый цифровой водяной знак SynthID, который можно обнаружить даже если изображение было изменено.

В свое время возможности ChatGPT по созданию изображений помогли существенно увеличить количество пользователей приложения, главным образом благодаря огромному наплыву изображений в стиле Studio Ghibli. Вероятно, Google Nano Banana даст похожий эффект.

Источник: TechSpot