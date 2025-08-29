banner
Новости Технологии 29.08.2025 comment views icon

Google Nano Banana меняет ИИ-генерацию изображений: сочетание элементов без искажения и многошаговое редактирование

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Google Nano Banana меняет ИИ-генерацию изображений: сочетание элементов без искажения и многошаговое редактирование

На днях Гугл представив значительное обновление творческих возможностей ИИ с Gemini 2.5 Flash, также известного как Nano Banana. Генератор уже занял первое место в рейтинге LMArena и получает восторженные отзывы.

Nano Banana разработан для решения одной из самых больших проблем искусственного интеллекта: согласованности. Google не просто пытается обеспечить точное редактирование и результат через многоэтапную настройку и беспрепятственное смешивание. Компания стремится создать культурный прорыв и вывести создание высококачественных изображений в массы.

Gemini 2.5 Flash доступен в приложении и для разработчиков через платформы Gemini API, Google AI Studio и Vertex AI. По отзывам, Nano Banana действительно качественно справился с согласованием различных элементов в результате редактирования.

«Я проверил, как Nano Banana может превратить одно базовое изображение в полноценную кинематографическую последовательность. Согласованность между сценами безупречна, нет необходимости перестраивать все с нуля кадр за кадром. Это меняет все для скорости и тона повествования историй. Рабочий процесс? В 10 раз быстрее», — пишет @D_studioproject в X.

Если нужно отредактировать мелкие детали изображения, обычно искусственный интеллект меняет всю картинку, что чрезвычайно раздражает. Google открыто гордится улучшением этой возможности: пользователи могут, например, загрузить фотографию человека и попробовать одеть его в разные наряды, изменить прическу или поместить в другое окружение без ужасного искажения.

Google Nano Banana змінює ШІ-генерацію зображень: поєднання елементів без спотворення та багатокрокове редагування
Google Nano Banana / X. @8co28

«Отличные новости для женщин! Просто вставьте селфи и фотографию наряда, который вы хотите надеть, в систему искусственного интеллекта, и он создаст ваше изображение вас в этом наряде в естественных условиях, в помещении или на улице, с невероятной точностью. Возможность была и раньше, но это меняет правила игры», — рассказывает @8co28 в комментарии к этому невероятному изображению.

Официальный аккаунт Google Gemini App также приводит несколько примеров, с упором именно на сочетание изображений. Например, как этот космонавт, который играет в баскетбол на заброшенной площадке в джунглях.

Программа также поддерживает многошаговое редактирование, которое позволяет получать и просматривать результат постепенно. Можно, например, один за другим добавлять элементы интерьера в комнату, опять же, без изменений и искажения остального изображения. Еще одна интересная возможность — смешивание стилей. Стиль с одного изображения можно применить к объекту на другом.

Google Nano Banana змінює ШІ-генерацію зображень: поєднання елементів без спотворення та багатокрокове редагування
Рейтинг Nano Banana у LMArena

Создание реалистичных изображений или видео как никогда поднимает вопрос подделки. Кроме обычного водяного знака, Gemini 2.5 Flash ставит невидимый цифровой водяной знак SynthID, который можно обнаружить даже если изображение было изменено.

В свое время возможности ChatGPT по созданию изображений помогли существенно увеличить количество пользователей приложения, главным образом благодаря огромному наплыву изображений в стиле Studio Ghibli. Вероятно, Google Nano Banana даст похожий эффект.

Источник: TechSpot

Популярные новости

arrow left
arrow right
Илон Маск ищет «вайфу-разработчика» для Grok на зарплату $440 000
Разработчик заплатил $600 за сервис вайбкодинга, а тот проигнорировал инструкции и удалил все рабочие данные
Британское правительство советует удалять старые фото и электронные письма, чтобы "экономить воду"
Больше никаких Бомбардиро Крокодило: с 15 июля YouTube оставит ИИ-авторов без денег
Спроси у ChatGPT: 69% пользователей больше не переходят на сайты из поиска
Джеймс Кэмерон считает ИИ одной из трех экзистенциальных угроз: "Опасность апокалипсиса в стиле Терминатора существует"
Создатель Twitter запустил второе за неделю приложение — это создано с ИИ и заставит вас «касаться травы»
Ресторан получил разъяренных клиентов из-за ИИ Google и несуществующих специальных предложений
YouTube разворачивает плеер «как в Apple» и убирает страницу «Тренды»
Илон Маск заставил разработчиков Grok установить на свои ПК софт для отслеживания «рабочей активности»
Comet от Perplexity или другой ИИ-браузер может выдать мошенникам данные кредитки при обработке веб-страницы, — исследование Brave
Grok наш слон: ИИ-чатбот xAI мощно громит россиян правдой об их вторжении в Украину
Google предоставила ИИ Gemini полный доступ к приложениям Android — без согласия пользователей
Facebook пытается выманить данные для своего ИИ из вашей галереи и еще не опубликованных фото
Google Photos получает голосовое редактирование: просто расскажите, какое фото вы хотите
Готовьтесь краснеть: YouTube будет определять возраст пользователей на основе истории просмотров
ChatGPT помог автовладельцу найти Lamborghini, который угнали 2 года назад
95% попыток внедрения генеративного ИИ в компаниях терпят неудачу, — MIT
Осторожно с запросами: Google читает ваши разговоры с ChatGPT и показывает миллионам людей
Австралийская IT-компания уволила 150 работников заранее записанным видео
Google Translate улучшил уличный голосовой перевод и получил функцию изучения языков
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить